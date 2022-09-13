100 знаменитых замков Японии ®: замок Тихая, префектура Осака

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Замок Тихая – один из горных замков, построенных военачальником XIV века Кусуноки Масасигэ во время восстания против сёгуната Камакура. Считается, что ожесточённые осадные бои вокруг замка, окружённого глубокими ущельями, привели к падению сёгуната.

Замок Тихая, префектура Осака

Год постройки: 1332

1332 Первый владелец замка: Кусуноки Масасигэ

Кусуноки Масасигэ Основные достопримечательности: руины основной площадки Хоммару, Второй площадки Ниномару и лругие

руины основной площадки Хоммару, Второй площадки Ниномару и лругие Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Chihaya, Minamikawachigun Chihayaakasakamura, Osaka

Chihaya, Minamikawachigun Chihayaakasakamura, Osaka Остатки замка Тихая (на японском языке)

Неприступный замок, построенный Кусуноки Масасигэ, знаменитым полководцем «Повести о Великом мире»

Согласно «Повести о Великом мире» (Тайхэйки), рассказывающей о военной истории периода Северного и Южного дворов, Кусуноки Масасигэ воспользовался крутизной склонов для сбрасывания камней и больших брёвен из замка Тихая на армию сёгуната, которая была в десятки раз сильнее, чем его силы. Также говорят, что обороняющиеся в замке надевали доспехи на соломенных кукол, чтобы показать, что их больше, чем на самом деле. Предполагают, что одной из причин падения сёгуната Камакура было то, что возможности обороны Камакуры, оплота сёгуната, были подорваны 100-дневной осадой замка Тихая. Рядом с замком Чихая также находятся руины замков Кусуноки и Акасака, которые Масасигэ построил примерно в то же время. Здесь не сохранилось никаких построек, но по остаткам рвов можно представить место, где находился неприступный замок.

Замки в префектуре Осака

Осакский замок

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Фотография к заголовку: Руины замка Тихая (PIXTA)