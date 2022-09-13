100 знаменитых замков Японии ®: замок Тихая, префектура Осака
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Замок Тихая, префектура Осака
- Год постройки: 1332
- Первый владелец замка: Кусуноки Масасигэ
- Основные достопримечательности: руины основной площадки Хоммару, Второй площадки Ниномару и лругие
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Chihaya, Minamikawachigun Chihayaakasakamura, Osaka
- Остатки замка Тихая (на японском языке)
Неприступный замок, построенный Кусуноки Масасигэ, знаменитым полководцем «Повести о Великом мире»
Согласно «Повести о Великом мире» (Тайхэйки), рассказывающей о военной истории периода Северного и Южного дворов, Кусуноки Масасигэ воспользовался крутизной склонов для сбрасывания камней и больших брёвен из замка Тихая на армию сёгуната, которая была в десятки раз сильнее, чем его силы. Также говорят, что обороняющиеся в замке надевали доспехи на соломенных кукол, чтобы показать, что их больше, чем на самом деле. Предполагают, что одной из причин падения сёгуната Камакура было то, что возможности обороны Камакуры, оплота сёгуната, были подорваны 100-дневной осадой замка Тихая. Рядом с замком Чихая также находятся руины замков Кусуноки и Акасака, которые Масасигэ построил примерно в то же время. Здесь не сохранилось никаких построек, но по остаткам рвов можно представить место, где находился неприступный замок.
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Фотография к заголовку: Руины замка Тихая (PIXTA)