100 знаменитых замков Японии ®: замок Одзу, префектура Эхимэ
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Замок Одзу, префектура Эхимэ
- Годы постройки: 1331
- Первый владелец замка: Уцуномия Тоёфуса
- Основные достопримечательности: башни Дайсё, Коран, Овата и южная угловая башня Санномару (важное культурное достояние)
- Плата за вход: общий билет в горную виллу Гарю и замок Одзу – 880 йен (для взрослых)
- Адрес: Ehime-ken Ozu-shi Ozu 903
- Вебсайт: Замок Одзу (на японском языке)
Тщательно реконструированная главная башня
Замок Одзу представляет собой горный замок, построенный на плато высотой около 40 метров над уровнем моря между реками Хидзи и Кумэ. Замок, который здесь построил в 1331 году Уцуномия Тоёфуса, правитель земли Иё, его называли замком Дзидзогатакэ, или же замком Оцу, по первоначальному названию этой местности. Род Уцуномия, живший здесь более 200 лет, пресёкся в 1568 году. Когда Тоётоми Хидэёси завоевал Сикоку в 1585 году, замком управляли и достраивали поочерёдно военачальники Хидэёси. В 1595 году Тодо Такатора, мастер замкового строительства, стал управлять замком и занялся его благоустройством. Одновременно с реконструкцией замка Одзу Такатора также взялся за строительство замка Имабари, который также вошёл в число 100 лучших японских замков. Строительство было завершено при Вакидзака Ясухару, сменившего Такатору на посту правителя замка в 1609 году после того, как ему приказали переехать в землю Ига. Существует также теория, что именно Ясухару изменил название местности с Оцу на Одзу.
Башня замка Одзу была снесена в 1888 году, но сохранились башни Дайсё, Коран, Овата и южная угловая башня Санномару. Остались также исторические материалы, касающиеся замка – созданные в XIX веке и ранее картины, фотографии, макеты, и в 2004 году главная башня была реконструирована из дерева в том виде, какой она имела во время первоначальной постройки.
Замки в префектуре Эхимэ
- Замок Имабари
- Замок Мацуяма
- Замок Увадзима
- Замок Юдзуки
Достопримечательности поблизости
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Фотография к заголовку: Замок Одзу и поезд, едущий по мосту (PIXTA)