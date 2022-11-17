100 знаменитых замков Японии ®: замок Одзу, префектура Эхимэ

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Одзу, как говорят, в XIV веке основал Уцуномия Тоёфуса, правитель провинции Иё (ныне префектура Эхимэ). Четыре башни ягура, построенные в период Эдо в XIX веке, признаны важным культурным достоянием.

Замок Одзу, префектура Эхимэ

Годы постройки: 1331

1331 Первый владелец замка: Уцуномия Тоёфуса

Уцуномия Тоёфуса Основные достопримечательности: башни Дайсё, Коран, Овата и южная угловая башня Санномару (важное культурное достояние)

башни Дайсё, Коран, Овата и южная угловая башня Санномару (важное культурное достояние) Плата за вход: общий билет в горную виллу Гарю и замок Одзу – 880 йен (для взрослых)

общий билет в горную виллу Гарю и замок Одзу – 880 йен (для взрослых) Адрес: Ehime-ken Ozu-shi Ozu 903

Ehime-ken Ozu-shi Ozu 903 Вебсайт: Замок Одзу (на японском языке)

Тщательно реконструированная главная башня

Замок Одзу представляет собой горный замок, построенный на плато высотой около 40 метров над уровнем моря между реками Хидзи и Кумэ. Замок, который здесь построил в 1331 году Уцуномия Тоёфуса, правитель земли Иё, его называли замком Дзидзогатакэ, или же замком Оцу, по первоначальному названию этой местности. Род Уцуномия, живший здесь более 200 лет, пресёкся в 1568 году. Когда Тоётоми Хидэёси завоевал Сикоку в 1585 году, замком управляли и достраивали поочерёдно военачальники Хидэёси. В 1595 году Тодо Такатора, мастер замкового строительства, стал управлять замком и занялся его благоустройством. Одновременно с реконструкцией замка Одзу Такатора также взялся за строительство замка Имабари, который также вошёл в число 100 лучших японских замков. Строительство было завершено при Вакидзака Ясухару, сменившего Такатору на посту правителя замка в 1609 году после того, как ему приказали переехать в землю Ига. Существует также теория, что именно Ясухару изменил название местности с Оцу на Одзу.

Башня замка Одзу была снесена в 1888 году, но сохранились башни Дайсё, Коран, Овата и южная угловая башня Санномару. Остались также исторические материалы, касающиеся замка – созданные в XIX веке и ранее картины, фотографии, макеты, и в 2004 году главная башня была реконструирована из дерева в том виде, какой она имела во время первоначальной постройки.



Главная башня замка Одзу и башни Коран и Дайсё (Pixta)

Замки в префектуре Эхимэ

Замок Имабари

Замок Мацуяма

Замок Увадзима

Замок Юдзуки

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Одзу и поезд, едущий по мосту (PIXTA)