Рейтинг популярных горячих источников Японии: первое место у Кусацу-онсэн

Япония известна обилием вулканов, а вулканической активности сопутствуют термальные источники (онсэны), издавна использовавшиеся японцами для отдыха и лечения. Они и сейчас сохраняют своё значение как курорты, где уставшие от работы люди могут восстановить силы и улучшить своё здоровье.

Научно-исследовательский институт Jalan Research Center компании Recruit провёл исследование интереса к термальным источникам среди нанимающихся на работу, и лучшим онсэном, который опрашиваемые хотели бы посетить повторно, стал район термальных источников Кусацу в префектуре Гумма.

В ходе проведенного в августе опроса релевантные ответы получены от 13 961 человека, были названы 237 горячих источников по всей стране. С момента начала исследования в 2007 году в течение 15 лет подряд первое место занимал Хаконэ-онсэн в префектуре Канагава, и Кусацу впервые стал лидером.

Состав первой десятки с прошлого года не изменился, хотя в ней произошли некоторые перестановки.

Среди ответов на вопрос, какие онсэны респонденты хотели бы посетить хоть раз, лидировали Нюто (Акита), Кусацу (Гумма) и Юфуин (Ойта).

Рейтинг горячих источников, куда хочется поехать снова (в скобках – место в рейтинге в прошлом году)

Место Онсэны Кол-во голосов 1 (2) Кусацу (Гунма) 2565 2 (1) Хаконэ (Канагава) 2485 3 (3) Ноборибэцу (Хоккайдо) 1748 4 (4) Дого (Эхимэ) 1668 5 (5) Бэппу (Ойта) 1395 6 (7) Арима (Хёго) 1373 7 (6) Курокава (Кумамото) 1279 8 (9) Атами (Сидзуока) 1228 9 (8) Юфуин (Ойта) 1199 10 (10) Гэро (Гифу) 1191

Источник: Recruit

Кусацу

В своё время внимание привлекло заявление Университета Гумма о результатах исследования, показавших, что Кусацу-онсэн эффективен для инактивации коронавируса. Установив умывальники с термальной водой, заменяющей дезинфекцию спиртом, и активно работая над мерами против распространения коронавируса, онсэн смог снизить беспокойство среди семей с детьми и пожилых людей в отношении возможного заражения.



Кусацу-онсэн (pixta)

Хаконэ

Со времен Эдо Хаконэ является знаменитым курортом на термальных водах у тракта Токайдо, одной из пяти важнейших дорог страны. Посёлки с горячими источниками разбросаны от подножья вулкана Хаконэ до его середины. Важное достоинство Хаконэ – лёгкая доступность, туда несложно добраться на общественном транспорте из Токио.



Хаконэ, долина Овакудани (pixta)

Ноборибэцу

Благодаря наличию девяти типов источников с высоким качеством и обилием горячей воды, этот онсэн на Хоккайдо чрезвычайно популярен.



Ноборибэцу-онсэн, бассейн Оку-но ю (pixta)

Дого

Этот онсэн упоминается в мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки, 720 г.) и является одним из трёх древнейших горячих источников Японии наряду с Арима (преф. Хёго) и Сирахама (преф. Вакаяма). Нацумэ Сосэки, который работал учителем английского языка в городе Мацуяма, любил главное здание онсэна Дого, построенное в его время здание в японском стиле, и оно получило высокую оценку в романе «Мальчуган» (Боттян).



Дого-онсэн (pixta)

Деревня онсэнов Бэппу

Сотни горячих источников разбросаны по всему городу Бэппу, а особенно известен район Бэппу-хатию, «Восемь источников Бэппу». Деревня онсэнов Бэппу знаменита благодаря самому большому количеству горячих источников и их самой большой совокупной мощностью в Японии.



Деревня онсэнов Бэппу (pixta)

Нюто

Горная деревня с горячими источниками в окружении девственного букового леса – умиротворяющее место, особенно тихое из-за того, что находится вдали от больших городов.



Ванна для ног в Нюто-онсэн (pixta)

Фотография к заголовку: Купальня под открытым небом во время снегопада (Pakutaso)

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