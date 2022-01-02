Рейтинг популярных горячих источников Японии: первое место у Кусацу-онсэн

Рейтинг популярных горячих источников Японии: первое место у Кусацу-онсэнКультура Туризм
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Научно-исследовательский институт Jalan Research Center компании Recruit провёл исследование интереса к термальным источникам среди нанимающихся на работу, и лучшим онсэном, который опрашиваемые хотели бы посетить повторно, стал район термальных источников Кусацу в префектуре Гумма.
В ходе проведенного в августе опроса релевантные ответы получены от 13 961 человека, были названы 237 горячих источников по всей стране. С момента начала исследования в 2007 году в течение 15 лет подряд первое место занимал Хаконэ-онсэн в префектуре Канагава, и Кусацу впервые стал лидером.
Состав первой десятки с прошлого года не изменился, хотя в ней произошли некоторые перестановки.
Среди ответов на вопрос, какие онсэны респонденты хотели бы посетить хоть раз, лидировали Нюто (Акита), Кусацу (Гумма) и Юфуин (Ойта).
Рейтинг горячих источников, куда хочется поехать снова (в скобках – место в рейтинге в прошлом году)
|Место
|Онсэны
|Кол-во голосов
|1 (2)
|Кусацу (Гунма)
|2565
|2 (1)
|Хаконэ (Канагава)
|2485
|3 (3)
|Ноборибэцу (Хоккайдо)
|1748
|4 (4)
|Дого (Эхимэ)
|1668
|5 (5)
|Бэппу (Ойта)
|1395
|6 (7)
|Арима (Хёго)
|1373
|7 (6)
|Курокава (Кумамото)
|1279
|8 (9)
|Атами (Сидзуока)
|1228
|9 (8)
|Юфуин (Ойта)
|1199
|10 (10)
|Гэро (Гифу)
|1191
Источник: Recruit
Кусацу
В своё время внимание привлекло заявление Университета Гумма о результатах исследования, показавших, что Кусацу-онсэн эффективен для инактивации коронавируса. Установив умывальники с термальной водой, заменяющей дезинфекцию спиртом, и активно работая над мерами против распространения коронавируса, онсэн смог снизить беспокойство среди семей с детьми и пожилых людей в отношении возможного заражения.
Хаконэ
Со времен Эдо Хаконэ является знаменитым курортом на термальных водах у тракта Токайдо, одной из пяти важнейших дорог страны. Посёлки с горячими источниками разбросаны от подножья вулкана Хаконэ до его середины. Важное достоинство Хаконэ – лёгкая доступность, туда несложно добраться на общественном транспорте из Токио.
Ноборибэцу
Благодаря наличию девяти типов источников с высоким качеством и обилием горячей воды, этот онсэн на Хоккайдо чрезвычайно популярен.
Дого
Этот онсэн упоминается в мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки, 720 г.) и является одним из трёх древнейших горячих источников Японии наряду с Арима (преф. Хёго) и Сирахама (преф. Вакаяма). Нацумэ Сосэки, который работал учителем английского языка в городе Мацуяма, любил главное здание онсэна Дого, построенное в его время здание в японском стиле, и оно получило высокую оценку в романе «Мальчуган» (Боттян).
Деревня онсэнов Бэппу
Сотни горячих источников разбросаны по всему городу Бэппу, а особенно известен район Бэппу-хатию, «Восемь источников Бэппу». Деревня онсэнов Бэппу знаменита благодаря самому большому количеству горячих источников и их самой большой совокупной мощностью в Японии.
Нюто
Горная деревня с горячими источниками в окружении девственного букового леса – умиротворяющее место, особенно тихое из-за того, что находится вдали от больших городов.
Фотография к заголовку: Купальня под открытым небом во время снегопада (Pakutaso)
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