100 знаменитых замков Японии ®: замок Нидзё, префектура Киото (национальное достояние)
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Замок Нидзё, префектура Киото
- Год постройки: 1603
- Первый владелец замка: Токугава Иэясу
- Основные достопримечательности: дворец Ниномару (национальное достояние), дворец Хоммару, ворота Хигаси отэмон, угловая башня Сумиягура, ворота Карамон (все – важные культурные объекты)
- Плата за вход: 1300 йен (общий для осмотра всего комплекса)
- Адрес: Kyoto-shi Nakagyo-ku Nijo-dori Horikawa Nishiiri Nijojomachi 541
- Вебсайт: Замок Нидзё, объект Всемирного наследия и временная императорская резиденция (на японском языке)
Великолепие дворца, построенного для сёгунов Токугава
Замок Нидзё в 1603 году построил получивший титул сэйи тайсёгун Токугава Иэясу для защиты императорского дворца в Киото, где жил император, и как резиденцию сёгуна во время посещений Киото. В 1626 году в замок Нидзё был приглашён император Комидзуноо, и по этому случаю была проведена масштабная реконструкция. Приём императора в великолепном замке должно было показать миру мощь и стабильность сёгуната Токугава.
Во время этой реконструкции дворец Ниномару украсили стенной росписью художника Кано Танъю, а также резными рамами и декоративной металлической фурнитурой, создав поражающее своим великолепием пространство, достойное называться дворцом сёгуна. Замковую башню замка Нидзё разрушила молния, но дворец Ниномару, состоящий из шести зданий, до сих пор в хорошем состоянии. Помимо замка Нидзё замковые дворцы существуют в замке Кавагоэ в префектуре Сайтама, в замке Какэгава в префектуре Сидзуока и в замке Коти в префектуре Коти, но из них только замок Нидзё признан национальным достоянием.
Замок Нидзё, который символизировал власть правительства первого сёгуна Иэясу, является также и местом, где в 1867 году история сёгуната завершилась, когда 15-й сёгун Ёсинобу вернул власть императору. В 1994 году замок был зарегистрирован как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, входящий в комплекс «Историческое наследие древней столицы Киото».
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Фотография к заголовку: Юго-восточная угловая башня замка Нидзё (PIXTA)