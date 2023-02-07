100 знаменитых замков Японии ®: замок Нидзё, префектура Киото (национальное достояние)

Японские замки

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Замок Нидзё построил Токугава Иэясу в 1603 году для защиты императорского дворца в Киото и в качестве резиденции сёгуна во время посещения Киото. Великолепный дворец Ниномару, созданный для приёма императора, зарегистрирован как национальное достояние и исторический архитектурный памятник, олицетворяющий Киото, и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок Нидзё, префектура Киото

Год постройки: 1603

1603 Первый владелец замка: Токугава Иэясу

Токугава Иэясу Основные достопримечательности: дворец Ниномару (национальное достояние), дворец Хоммару, ворота Хигаси отэмон, угловая башня Сумиягура, ворота Карамон (все – важные культурные объекты)

дворец Ниномару (национальное достояние), дворец Хоммару, ворота Хигаси отэмон, угловая башня Сумиягура, ворота Карамон (все – важные культурные объекты) Плата за вход: 1300 йен (общий для осмотра всего комплекса)

1300 йен (общий для осмотра всего комплекса) Адрес: Kyoto-shi Nakagyo-ku Nijo-dori Horikawa Nishiiri Nijojomachi 541

Kyoto-shi Nakagyo-ku Nijo-dori Horikawa Nishiiri Nijojomachi 541 Вебсайт: Замок Нидзё, объект Всемирного наследия и временная императорская резиденция (на японском языке)

Великолепие дворца, построенного для сёгунов Токугава

Замок Нидзё в 1603 году построил получивший титул сэйи тайсёгун Токугава Иэясу для защиты императорского дворца в Киото, где жил император, и как резиденцию сёгуна во время посещений Киото. В 1626 году в замок Нидзё был приглашён император Комидзуноо, и по этому случаю была проведена масштабная реконструкция. Приём императора в великолепном замке должно было показать миру мощь и стабильность сёгуната Токугава.

Во время этой реконструкции дворец Ниномару украсили стенной росписью художника Кано Танъю, а также резными рамами и декоративной металлической фурнитурой, создав поражающее своим великолепием пространство, достойное называться дворцом сёгуна. Замковую башню замка Нидзё разрушила молния, но дворец Ниномару, состоящий из шести зданий, до сих пор в хорошем состоянии. Помимо замка Нидзё замковые дворцы существуют в замке Кавагоэ в префектуре Сайтама, в замке Какэгава в префектуре Сидзуока и в замке Коти в префектуре Коти, но из них только замок Нидзё признан национальным достоянием.



Дворец Ниномару в замке Нидзё (Pixta)

Замок Нидзё, который символизировал власть правительства первого сёгуна Иэясу, является также и местом, где в 1867 году история сёгуната завершилась, когда 15-й сёгун Ёсинобу вернул власть императору. В 1994 году замок был зарегистрирован как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, входящий в комплекс «Историческое наследие древней столицы Киото».

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Юго-восточная угловая башня замка Нидзё (PIXTA)