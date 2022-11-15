100 знаменитых замков Японии ®: замок Имабари, префектура Эхимэ

Японские замки

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Замок Имабари построен на песчаной почве у Внутреннего моря Сэто, его обширный ров заполнен морской водой. Этот замок необычен тем, что в него можно попасть с моря на корабле, и он считается одним из трёх лучших приморских замков Японии.

Замок Имабари, префектура Эхимэ

Год постройки: 1602

1602 Первый владелец замка: Тодо Такатора

Тодо Такатора Основные достопримечательности: «Железные ворота» Куроганэ гомон и башня-арсенал Бугу-ягура (восстановлены) и др.

«Железные ворота» Куроганэ гомон и башня-арсенал Бугу-ягура (восстановлены) и др. Плата за вход: 520 йен

520 йен Адрес: парк Ehime-ken Imabari-shi Torimachi 3-1-3

парк Ehime-ken Imabari-shi Torimachi 3-1-3 Вебсайт: Замок Имабари

Один из лучших приморских замков Японии с портом внутри замка

Замок Имабари на берегу Внутреннего моря Сэто построил Тодо Такатора, который был известен своим мастерством замкового строительства. Имабари был одним из главных приморских замков Японии, его окружает огромный ров, в который впадает морская вода, а внутри находится порт, в который в то время могли заходить самые большие корабли, использовавшиеся в Японии.

В XIX веке постройки замка были снесены, остались только внутренний ров и каменные стены главных укреплений, но с 1980-х годов продолжается реконструкция главной замковой башни, башен ягура и ворот. В 2007 году были завершены работы по строительству «Железных ворот» Куроганэмон и башни-арсенала Бугу-ягура, которые точно воспроизводят их вид во время постройки замка, их можно осмотреть и внутри.



«Железные ворота» Куроганэмон замка Имабари (PIXTA)

Среди замков, которые строил Тодо Такатора, в список 100 лучших замков Японии, помимо Ивабари, только в префектуре Эхимэ входят ещё два замка – Одзу и Увадзима, а среди других замков, в строительстве которых он принимал участие, можно назвать Ига-Уэно, Эдо, Нидзё, Осака и Сасаяма, также включённые в список 100 лучших замков Японии.

Замки в префектуре Эхимэ

Замок Юдзуки

Замок Мацуяма

Замок Одзу

Замок Увадзима

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Имабари (PIXTA)