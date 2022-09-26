100 знаменитых замков Японии ®: замок Сасаяма, префектура Хёго

Японские замки

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Замок Сасаяма – один из замков, которые Токугава Иэясу строил в 1609 году для осады рода Тоётоми в Осаке. На строительные работы были привлечены двадцать феодалов со всей Японии, в том числе Тодо Такатора, известный своим мастерством-строительства замков, и Икэда Тэрумаса, построивший замок Химэдзи.

Замок Сасаяма, префектура Хёго

Год постройки: 1609

1609 Первый владелец замка: Мацудайра Ясусигэ

Мацудайра Ясусигэ Основные достопримечательности: зал приёмов Оосёин (восстановлен), руины дворца Ниномару и др.

зал приёмов Оосёин (восстановлен), руины дворца Ниномару и др. Плата за вход: 400 йен (для взрослых)

400 йен (для взрослых) Адрес: Hyogo-ken Tanba Sasayama-shi Kitashinmachi 2

Hyogo-ken Tanba Sasayama-shi Kitashinmachi 2 Вебсайт: Оосёин в замке Сасаяма (на японском языке)

Замок, построенный лучшими мастерами своего времени

Замок Сасаяма – один из замков, которые Токугава Иэясу строил в 1609 году, чтобы осадить род Тоётоми в Осаке. Иэясу привлёк к строительству замка двадцать феодалов, приближённых к роду Тоётоми, в том числе в строительстве участвовали Асано Ёсинага, Хатисука Ёсисигэ, Като Ёсиаки, Фукусима Масанори. Кроме того, в качестве навабари бугё, который отвечает за определение планировки зданий с использованием топографии, был назначен Тодо Такатора, который создал многие известные замки, такие как замок Ига-Уэно и Имабари, а Икэда Тэрумаса, построивший замок Химэдзи, стал фусин бугё, отвечающим за строительство. Замок можно назвать лучшим сооружением своего рода в стране того времени, воплощением силы сёгуната. Первым владельцем замка был назначен Мацудайра Ясусигэ, близкий родственник Токугава, а согласно одной из версий – сын Иэясу. Прочные сооружения площадок Хоммару и Ниномару были окружены высокими каменными стенами, но крепость не была достроена, хотя в приёмном зале Оосёин проводились официальные мероприятия. Оосёин пережил реставрацию Мэйдзи в XIX веке, но был уничтожен пожаром в 1944 году. В 2000 году его восстановили по старым рисункам, фотографиям и данным раскопок.



Зал приёмов Оосёин в замке Сасаяма (PIXTA)

Замки в префектуре Хёго

Замок Такэда, префектура Хёго

Замок Акаси, префектура Хёго

Замок Ако, префектура Хёго

Замок Химэдзи, префектура Хёго (национальное достояние, Всемирное наследие)

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Фотография к заголовку: Замок Сасаяма (PIXTA)