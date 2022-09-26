100 знаменитых замков Японии ®: замок Сасаяма, префектура Хёго
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Замок Сасаяма, префектура Хёго
- Год постройки: 1609
- Первый владелец замка: Мацудайра Ясусигэ
- Основные достопримечательности: зал приёмов Оосёин (восстановлен), руины дворца Ниномару и др.
- Плата за вход: 400 йен (для взрослых)
- Адрес: Hyogo-ken Tanba Sasayama-shi Kitashinmachi 2
- Вебсайт: Оосёин в замке Сасаяма (на японском языке)
Замок, построенный лучшими мастерами своего времени
Замок Сасаяма – один из замков, которые Токугава Иэясу строил в 1609 году, чтобы осадить род Тоётоми в Осаке. Иэясу привлёк к строительству замка двадцать феодалов, приближённых к роду Тоётоми, в том числе в строительстве участвовали Асано Ёсинага, Хатисука Ёсисигэ, Като Ёсиаки, Фукусима Масанори. Кроме того, в качестве навабари бугё, который отвечает за определение планировки зданий с использованием топографии, был назначен Тодо Такатора, который создал многие известные замки, такие как замок Ига-Уэно и Имабари, а Икэда Тэрумаса, построивший замок Химэдзи, стал фусин бугё, отвечающим за строительство. Замок можно назвать лучшим сооружением своего рода в стране того времени, воплощением силы сёгуната. Первым владельцем замка был назначен Мацудайра Ясусигэ, близкий родственник Токугава, а согласно одной из версий – сын Иэясу. Прочные сооружения площадок Хоммару и Ниномару были окружены высокими каменными стенами, но крепость не была достроена, хотя в приёмном зале Оосёин проводились официальные мероприятия. Оосёин пережил реставрацию Мэйдзи в XIX веке, но был уничтожен пожаром в 1944 году. В 2000 году его восстановили по старым рисункам, фотографиям и данным раскопок.
Замки в префектуре Хёго
- Замок Такэда, префектура Хёго
- Замок Акаси, префектура Хёго
- Замок Ако, префектура Хёго
- Замок Химэдзи, префектура Хёго (национальное достояние, Всемирное наследие)
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Фотография к заголовку: Замок Сасаяма (PIXTA)