100 знаменитых замков Японии ®: замок Химэдзи, префектура Хёго (Национальное достояние, Всемирное наследие)

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Замок Химэдзи был зарегистрирован как первый объект Всемирного наследия Японии вместе с храмом Хорюдзи в префектуре Нара. Этот красивый замок, включающий пятиярусную семиэтажную главную башню и три меньшие, пережил войны и стихийные бедствия на протяжении около 400 лет и высоко ценится как важное культурное наследие.

Замок Химэдзи, префектура Хёго

Годы постройки: 1580, 1601

1580, 1601 Первые владельцы замка: Хасиба (Тоётоми) Хидэёси, Икэда Тэрумаса

Хасиба (Тоётоми) Хидэёси, Икэда Тэрумаса Основные достопримечательности: восемь объектов Национального достояния, в том числе башни замка, 74 важных культурных объекта, в том числе башни и ворота

восемь объектов Национального достояния, в том числе башни замка, 74 важных культурных объекта, в том числе башни и ворота Плата за вход: 1000 йен (для взрослых)

1000 йен (для взрослых) Адрес: Hyogo-ken Himeji-shi Honmachi 68

Hyogo-ken Himeji-shi Honmachi 68 Замок Химэдзи, объект Всемирного наследия (на японском языке)

Замок Белой цапли радует своей красотой на протяжении 400 лет

На горе Химэяма, где расположен замок Химэдзи, в разное время различные военачальники строили крепости. Говорят, что первый капитальный замок здесь построил Хасиба (Тоётоми) Хидэёси, когда завоёвывал регион Тюгоку. После битвы при Сэкигахара в 1600 году Икэда Тэрумаса, зять Токугавы Иэясу, стал новым владельцем замка и перестроил замок Химэдзи, в результате чего он обрёл свой нынешний вид.

Замок Химэдзи включает пятиярусную семиэтажную главную башню Тэнсю и три меньшие башни (Восточная, Западная и Инуи), которые соединяет проход-башня Ватари-ягура, стены замка покрыты белым гипсом. Его уподобляют белой цапле с расправленными крыльями, поэтому он также известен как замок Сирасаги, Белой цапли. В 2015 году были завершены работы по консервации и ремонту главной башни, и замок обрёл прежнее великолепие.

Здесь рассказывают различные истории – например, говорят, что из колодца Окику в замке появляется призрак женщины, которую обвинили в потере одной из десяти драгоценных тарелок, из-за чего она бросилась в колодец. Она беспрестанно пересчитывает тарелки: «Одна тарелка… две тарелки…». Эта история легла в основу рассказа о привидениях «Бансю сараясики». Существует также легенда о божестве-хранителе замка, живущем в святилище Гякубу на верхнем этаже главной башни; по мотивам легенды написана пьеса Идзуми Кёка «Повесть о башне Тэнсю» (Тэнсю моногатари).

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Замки в префектуре Хёго

Замок Такэда, префектура Хёго

Замок Сасаяма, префектура Хёго

Замок Ако, префектура Хёго

Замок Химэдзи, префектура Хёго (национальное достояние, Всемирное наследие)

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Фотография к заголовку: Замок Химэдзи (PIXTA)