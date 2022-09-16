100 знаменитых замков Японии ®: замок Акаси, префектура Хёго

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Замок Акаси построил Огасавара Тададзанэ, первый правитель княжества Акаси, по приказу Хидэтады, второго сёгуна Токугава, для защиты от даймё регионов Тюгоку, Сикоку и Кюсю, где было много феодалов, в своё время воевавших против сёгуната. Две трёхъярусные башни признаны важными культурными ценностями национального значения.

Замок Акаси, префектура Хёго

Год постройки: 1619

1619 Первый владелец замка: Огасавара Тададзанэ

Огасавара Тададзанэ Основные достопримечательности: башня Тацуми, башня Хицудзисару, основание главной башни Тэнсю

башня Тацуми, башня Хицудзисару, основание главной башни Тэнсю Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Hyogo-ken Akashi-shi Akashi-koen 1-27

Hyogo-ken Akashi-shi Akashi-koen 1-27 Официальный вебсайт замка Акаси (на японском языке)

Замок на холме с видом на пролив Акаси.

Огасавара Тададзанэ, построивший замок Акаси, происходил из знатной семьи, его прадедами были Ода Нобунага и Токугава Иэясу. Он был выбран правителем княжества Акаси для возможной защиты от феодалов западной части страны, которые в своё время сражались против сёгуната Токугава. В этом замке вместо главной замковой башни были построены четыре трёхъярусные башни. Башни Тацуми и Хицудзисару являются ценными памятниками архитектуры, таких в Японии осталось всего 12. Говорят, что башня Хицудзисару была перенесена из замка Фусими, который построил в Киото Тоётоми Хидэёси. Замок пострадал от Великого землетрясения Хансин-Авадзи в 1995 году, но уже восстановлен и открыт для посещения.

Замки в префектуре Хёго

Замок Такэда, префектура Хёго

Замок Сасаяма, префектура Хёго

Замок Ако, префектура Хёго

Замок Химэдзи, префектура Хёго (национальное достояние, Всемирное наследие)

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Фотография к заголовку: Замок Акаси (PIXTA)