100 знаменитых замков Японии ®: замок Акаси, префектура Хёго
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Замок Акаси, префектура Хёго
- Год постройки: 1619
- Первый владелец замка: Огасавара Тададзанэ
- Основные достопримечательности: башня Тацуми, башня Хицудзисару, основание главной башни Тэнсю
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Hyogo-ken Akashi-shi Akashi-koen 1-27
- Официальный вебсайт замка Акаси (на японском языке)
Замок на холме с видом на пролив Акаси.
Огасавара Тададзанэ, построивший замок Акаси, происходил из знатной семьи, его прадедами были Ода Нобунага и Токугава Иэясу. Он был выбран правителем княжества Акаси для возможной защиты от феодалов западной части страны, которые в своё время сражались против сёгуната Токугава. В этом замке вместо главной замковой башни были построены четыре трёхъярусные башни. Башни Тацуми и Хицудзисару являются ценными памятниками архитектуры, таких в Японии осталось всего 12. Говорят, что башня Хицудзисару была перенесена из замка Фусими, который построил в Киото Тоётоми Хидэёси. Замок пострадал от Великого землетрясения Хансин-Авадзи в 1995 году, но уже восстановлен и открыт для посещения.
Замки в префектуре Хёго
- Замок Такэда, префектура Хёго
- Замок Сасаяма, префектура Хёго
- Замок Ако, префектура Хёго
- Замок Химэдзи, префектура Хёго (национальное достояние, Всемирное наследие)
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Фотография к заголовку: Замок Акаси (PIXTA)