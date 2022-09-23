100 знаменитых замков Японии ®: замок Такэда, префектура Хёго

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Замок Такэда – горный замок, построенный на горе Фурусиро на высоте 354 метра, здесь сохранилась одна из самых больших каменных стен, построенных до XVII века в Японии. Замок ещё называют «Крепостью в небесах» из-за вида на замок, как будто плывущий в облаках ясным осенним утром.

Замок Такэда, префектура Хёго

Год постройки: 1443

1443 Первый владелец замка: Ямана Содзэн

Ямана Содзэн Основные достопримечательности: каменные фундаменты главной башни Тэнсю, Отэгути и Минамисэндзё

каменные фундаменты главной башни Тэнсю, Отэгути и Минамисэндзё Плата за вход: 500 йен (взрослые и старшеклассники)

500 йен (взрослые и старшеклассники) Адрес: Hyogo-ken Asago-shi Wadayama-cho Takeda Kojiyama 169

Hyogo-ken Asago-shi Wadayama-cho Takeda Kojiyama 169 Вебсайт: Официальный вебсайт руин замка Такэда (на японском языке)

Замок Такэда: «Крепость в облаках»

Считается, что замок Такэда построил в 1443 году Ямана Содзэн, главнокомандующий Западной армией во время войны Онин (1467-1477). В период Сраджающихся провинций в XVI веке за замок яростно сражались рода Ода и Мори, но его захватил Хидэнага, младший брат Тоётоми Хидэёси, а после этого замком управляли разные военачальники, воевавшие за Тоётоми. Акамацу Хирохидэ, правивший замком во время битвы при Сэкигахара в 1600 году, участвовал в сражении на стороне Западной армии и потерпел поражение. Замок Такэда, потерявший своего хозяина, был заброшен, и до наших дней остались только каменные стены, построенные Хирохидэ.

Поскольку форма горы Кодзё, на которой был построен замок Такэда, напоминает лежащего тигра, замок также известен как Торафусудзё или Когадзё, замок Лежащего тигра. Стены замка с остатками расположенной в центре главной башни Тэнсю имеют размеры около 100 метров с востока на запад и около 400 метров с севера на юг, это одна из самых больших сохранившихся каменных стен, построенных до XVII века в Японии. Кроме того, замок иногда называют «Крепостью в небе», потому что иногда по утрам осенью здесь поднимается густой туман, и окруженный им замок Такэда выглядит так, как будто плывёт по морю облаков.

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Фотография к заголовку: Замок Такэда (PIXTA)