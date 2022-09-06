100 знаменитых замков Японии ®: замок Ако, префектура Хёго

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Замок Ако известен тем, что с ним связана история сорока семи верных ронинов, отомстивших за господина, чья история легла в основу сюжета «Сокровищницы вассальной верности» (Тюсингура), которая обыгрывалась в театрах Кабуки и Дзёрури и до сих пор используется в сериалах и фильмах. Там можно увидеть место, где стоял дом Ооиси Ёсио, одного из основных героев истории верных вассалов.

Замок Ако, префектура Хёго

Год постройки: 1661

1661 Первый владелец замка: Асано Наганао

Асано Наганао Основные достопримечательности: ворота Хоммару (восстановлены), сад Хоммару (восстановлен), место дома Ооиси Ёсио

ворота Хоммару (восстановлены), сад Хоммару (восстановлен), место дома Ооиси Ёсио Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Hyogo-ken Ako-shi Kamikariya 1

Hyogo-ken Ako-shi Kamikariya 1 Официальный вебсайт замка Ако, исторического памятника национального значения (на японском языке)

Родной замок ронинов Ако, героев знаменитой пьесы

Построенный в 1661 году замок Ако является сравнительно новым среди других японских замков, многие из которых были построены в первой половине XVII века. Асано Наганао, первый даймё, владевший замком, прислушался к мнению учёных, служивших роду Асано, и утвердил планировку территории вокруг замка в форме звезды, чтобы усилить фортификационные качества. Кроме того, главная замковая башня была спроектирована в расчёте на реальную войну, но проект не был утверждён сёгунатом и башня так и не была построена.

Знаменитый инцидент, связанный с Ако, произошёл в 1701 году, когда Асано Наганори, третий владелец замка, напал на Киру Уэносукэ в замке Эдо. Наганори приговорили к сэппуку, и род Асано прекратил своё существование, а в 12 луне следующего года ронины Ако напали на усадьбу Киры и убили его. На руинах замка можно увидеть место, где находился дом Оиси Ёсио (Кансукэ), который был главным среди ронинов, мстивших за господина. Сохранились «длинные ворота» нагаямон того времени.



Ворона Нагаямон особняка Ооиси Ёсио (PIXTA)

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Замок Такэда, префектура Хёго

Замок Сасаяма, префектура Хёго

Замок Акаси, префектура Хёго

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Фотография к заголовку: Замок Ако (PIXTA)