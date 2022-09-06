100 знаменитых замков Японии ®: замок Ако, префектура Хёго
Путеводительпо ЯпонииИстория Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Замок Ако, префектура Хёго
- Год постройки: 1661
- Первый владелец замка: Асано Наганао
- Основные достопримечательности: ворота Хоммару (восстановлены), сад Хоммару (восстановлен), место дома Ооиси Ёсио
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Hyogo-ken Ako-shi Kamikariya 1
- Официальный вебсайт замка Ако, исторического памятника национального значения (на японском языке)
Родной замок ронинов Ако, героев знаменитой пьесы
Построенный в 1661 году замок Ако является сравнительно новым среди других японских замков, многие из которых были построены в первой половине XVII века. Асано Наганао, первый даймё, владевший замком, прислушался к мнению учёных, служивших роду Асано, и утвердил планировку территории вокруг замка в форме звезды, чтобы усилить фортификационные качества. Кроме того, главная замковая башня была спроектирована в расчёте на реальную войну, но проект не был утверждён сёгунатом и башня так и не была построена.
Знаменитый инцидент, связанный с Ако, произошёл в 1701 году, когда Асано Наганори, третий владелец замка, напал на Киру Уэносукэ в замке Эдо. Наганори приговорили к сэппуку, и род Асано прекратил своё существование, а в 12 луне следующего года ронины Ако напали на усадьбу Киры и убили его. На руинах замка можно увидеть место, где находился дом Оиси Ёсио (Кансукэ), который был главным среди ронинов, мстивших за господина. Сохранились «длинные ворота» нагаямон того времени.
Узнать больше об этом месте
Замки в префектуре Хёго
- Замок Такэда, префектура Хёго
- Замок Сасаяма, префектура Хёго
- Замок Акаси, префектура Хёго
- Замок Химэдзи, префектура Хёго (национальное достояние, Всемирное наследие)
Достопримечательности поблизости
- Национальные парки региона Кансай: священные горы и причудливые приморские пейзажи
- [Видео] Возвращение кайдзю: Годзилла выходит на берег на острове Авадзи
- Сакэ из Нада: бессменные лидеры производства традиционного японского напитка
Фотография к заголовку: Замок Ако (PIXTA)