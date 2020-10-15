[Видео] Возвращение кайдзю: Годзилла выходит на берег на острове Авадзи

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В Японии снова увидели Годзиллу – на этот раз культовый монстр появился в тематическом парке аниме «Нидзигэн-но мори» на острове Авадзи в префектуре Хёго. 10 октября компания-оператор представила новый интерактивный аттракцион «Операция по перехвату Годзиллы» с использованием гигантской модели чудовища-кайдзю.

Реалистично изображённый монстр имеет длину 120 метров, это самый большой Годзилла на данный момент в мире. Можно не только с трепетом смотреть на грозного зверя, но и попытаться напугать его, стреляя в его «клетки» на стрельбище, или ворваться в его зияющую пасть по тросу для скоростного спуска.

Здесь также есть тематический музей Годзиллы и театр, где демонстрируется оригинальное видео, которое изображает события с момента появления монстра на острове.



Годзилла возвышается над сценой «Нидзигэн-но-мори» на острове Авадзи



Диорама Годзиллы, атакующей остров Авадзи

В видео снялся актер Мацуо Сатору из фильма «Возвращение Годзиллы» (Син-Годзира) 2016 года и многообещающая актриса Ямадзаки Хирона, которая должна дебютировать в Голливуде в фильме «Охотник на монстров», который выйдет на экраны в 2021 году. Зрителей также ждут невиданные ранее собютия – напромер, сцена, в которой Годзилла на фоне моста Акаси-Кайкё, пересекающий внутреннее море Сэто.

В музее Годзиллы, первой постоянной выставке такого рода в мире, монстр предстаёт в различных сценах диорам – например, разрушающим станцию ​​Токио. Показаны также реквизит и костюмы, использовавшиеся в фильмах.

Утром 8 октября на территории парка Авадзисима в городе Авадзи проводилось мероприятие, посвящённое открытию аттракциона. На нем присутствовали такие известные личности, как губернатор префектуры Хёго Идо Тосидзо и знаменитость Тамура Кэндзи.



Разрушение вокзала Токио в фильме «Возвращение Годзиллы»



Церемония открытия нового аттракциона «Операция по перехвату Годзиллы»

Опубликовано на THE PAGE 8 октября 2020 г. Оригинал статьи здесь

[Видео: THE PAGE на Youtube]

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