100 знаменитых замков Японии ®: замок Увадзима, префектура Эхимэ
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Замок Увадзима, префектура Эхимэ
- Годы постройки: 1601, ок. 1666
- Первые владельцы замка: Тодо Такатора, Датэ Мунэтоси
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (важное культурное достояние), ворота Ноборитати, каменные стены и т. д.
- Плата за вход: 200 йен (для взрослых)
- Адрес: Ehime-ken Uwajima-shi Marunouchi
- Вебсайт: Замок Увадзима (город Увадзима) (на японском языке)
Замок, который построил Тодо Такатора, мастер замкового строительства.
Замок Увадзима в 1601 году построил Тодо Такатора, мастер замкового строительства периода Сэнгоку. После того, как Такатора перенёс свою резиденцию в замок Имабари, новым правителем замка стал Датэ Хидэмунэ, сын Датэ Масамунэ. Его сын Мунэтоси, второй глава рода Увадзима Датэ, снёс башню того типа, который использовался в период Сэнгоку, и заменил её новейшей многоярусной башней с каменным основанием, как строили в XVII веке. Говорят, что декоративные фронтоны хафу на каждом этаже трёхъярусной трёхэтажной башни и таблички гэгё на них символизируют мир во всём мире.
Башня Мунэтоси сохранилась до наших дней и признана важным культурным достоянием. Мунэтоси перестроил главную башню, другие башни и ворота, но говорят, что основа замка – рвы и каменные стены – унаследованы от замка, который построил Такатора. В замке можно осмотреть каменные стены эпох Тодо и Датэ, отмечая различия между ними.
Замки в префектуре Эхимэ
- Замок Имабари
- Замок Мацуяма
- Замок Одзу
- Замок Юдзуки
Достопримечательности поблизости
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Фотография к заголовку: Замок Увадзима (PIXTA)