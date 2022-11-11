100 знаменитых замков Японии ®: замок Увадзима, префектура Эхимэ

Японские замки

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Замок Увадзима, где находится одна из двенадцати сохранившихся главных замковых башен, построил Тода Такатора, мастер замкового строительства периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568). После этого Датэ Мунэтоси, внук Датэ Масамунэ, провёл масштабную реконструкцию, и в этом виде замок сохранился до наших дней.

Замок Увадзима, префектура Эхимэ

Годы постройки: 1601, ок. 1666

1601, ок. 1666 Первые владельцы замка: Тодо Такатора, Датэ Мунэтоси

Тодо Такатора, Датэ Мунэтоси Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (важное культурное достояние), ворота Ноборитати, каменные стены и т. д.

главная башня Тэнсю (важное культурное достояние), ворота Ноборитати, каменные стены и т. д. Плата за вход: 200 йен (для взрослых)

200 йен (для взрослых) Адрес: Ehime-ken Uwajima-shi Marunouchi

Ehime-ken Uwajima-shi Marunouchi Вебсайт: Замок Увадзима (город Увадзима) (на японском языке)

Замок, который построил Тодо Такатора, мастер замкового строительства.

Замок Увадзима в 1601 году построил Тодо Такатора, мастер замкового строительства периода Сэнгоку. После того, как Такатора перенёс свою резиденцию в замок Имабари, новым правителем замка стал Датэ Хидэмунэ, сын Датэ Масамунэ. Его сын Мунэтоси, второй глава рода Увадзима Датэ, снёс башню того типа, который использовался в период Сэнгоку, и заменил её новейшей многоярусной башней с каменным основанием, как строили в XVII веке. Говорят, что декоративные фронтоны хафу на каждом этаже трёхъярусной трёхэтажной башни и таблички гэгё на них символизируют мир во всём мире.

Башня Мунэтоси сохранилась до наших дней и признана важным культурным достоянием. Мунэтоси перестроил главную башню, другие башни и ворота, но говорят, что основа замка – рвы и каменные стены – унаследованы от замка, который построил Такатора. В замке можно осмотреть каменные стены эпох Тодо и Датэ, отмечая различия между ними.

Замки в префектуре Эхимэ

Замок Имабари

Замок Мацуяма

Замок Одзу

Замок Юдзуки

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Увадзима (PIXTA)