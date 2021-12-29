[Видео] Вечерний вид залива Аго и города Сима в префектуре Миэ: пейзаж, заставляющий забыть о времени

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Полуостров Сима, расположенный в национальном парке Исэ-Сима в префектуре Миэ, славится своим живописным изрезанным берегом, а залив Аго известен благодаря прекрасным видам островов и полуостровов на спокойной морской глади – эти пейзажи привлекают множество посетителей. Особенно завораживает вечерний вид, когда заходящее солнце окрашивает небо и море в оранжевый цвет, а острова постепенно чернеют, превращаясь в тёмные силуэты. Этот район, который стал одним из первых в послевоенное время курортов, был включён в список «100 лучших мест наблюдения заката в Японии», и является популярной достопримечательностью, которую непременно стоит посетить, если вы приехали в Исэ-Сима.

Роман «Процветающая семья» Ямадзаки Тоёко начинается с описания вечернего вида на залив Аго. Семья банкира из Кобе обедает во французском ресторане при отеле, любуясь вечерним видом на залив Аго. Невообразимая для обычных людей в начале эпохи Сёва (1926-1989) роскошь начальной сцены призвана подчеркнуть мрачную историю поглощений и слияний банков. Место действия этой сцены – отель «Сима канко» на острове Касикодзима, откуда открывается панорамный вид на залив Аго. Касикодзима стала также местом проведения в 2016 году саммита развитых стран Исэ-Сима, благодаря чему о полуострове Сима узнало больше людей по всему миру.

Касикодзима является отправной точкой для осмотра достопримечательностей в заливе Аго, здесь постоянно причаливают и отплывают экскурсионные катера, которые курсируют по заливу – с моря можно полюбоваться чудесными видами риасового побережья. В разных местах устроены обзорные площадки с видом на залив, вечером их заполняют пары и семьи.

Залив Аго – место массового производства культивированного жемчуга. Жемчужные устрицы опускают в море с плотов, плавающих на спокойной морской глади. В них зреет «искусственный» жемчуг, который образуется вокруг сердцевины, вставленной в тело жемчужной устрицы. Неподалёку, в городе Тоба можно посетить выставочный комплекс «Музей жемчуга», где вы сможете узнать о достижениях Микимото Кокити, создателя культивированного жемчуга, известного во всем мире как «жемчуг Микимото».

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Текст: редакционный отдел Nippon.com

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