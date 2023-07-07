24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сё:сё (Малая жара)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Сё:сё – это период, когда заканчивается сезон дождей и лето вступает в свои права.

Сё:сё (Малая жара) – так называется это название сезон старого солнечного календаря, который начинается примерно 7 июля по современному календарю. В новостях всё чаще звучат предположения о сроках окончания сезона дождей и наблюдается тенденция к локальным внезапным ливням (известным в Японии как «партизанские ливни»). Этот сезон считается началом разгара лета, который продолжается до официального начала осени Риссю примерно 7 августа, после чего для описания жары уходящего лета используется термин дзансё, «остаточная жара». Поют цикады, расцветают лотосы.

В этой статье будут рассмотрены события и природные явления в период примерно с 7 по 22 июля.

Танабата (7 июля)

Танабата – один из пяти ключевых сэкку, сезонных праздников года (7 января, 3 марта, 5 мая, 7 июля и 9 сентября). Считается, что в этот день молятся о богатом урожае, хотя есть ряд других традиций, которые связаны с этой датой. Одна из них – древняя китайская история о звёздах – Пастухе и Ткачихе (Альтаир и Вега), другая традиция – мероприятие Киккодэн, когда ткачи и вышивальщицы молятся об улучшении своих умений, и Танабатацумэ, когда молодые женщины ткут ткань для одежды, чтобы почтить богов.

История о Танабата, пришедшая из Китая в период Нара (710-794), повествует об Орихимэ (Принцессе-ткачихе), которая каждый день ткала для своего отца, Небесного императора, который устроил ей брак с Хикобоси (Юноша-звезда, или Кэнгю, Пастух). После свадьбы они проводили свои дни в праздности, что разозлило Небесного императора, который разлучил их, поселив на противоположных берегах Аманогава (Небесной реки, то есть Млечного Пути), чтобы вернуть их к работе. Однако двое влюбленных были так разбиты горем, что от рыданий не могли работать. Поэтому Небесный император решил, что, если они будут усердно работать, они смогут встречаться раз в год, в ночь на 7 июля. В этот вечер якобы можно увидеть две звезды, «пересекающие Млечный Путь», чтобы воссоединиться.

Обычай писать молитвы на полосках цветной бумаги и привязывать их к побегам бамбука появился примерно в период Эдо (1603-1868). Для этого используют бумагу пяти цветов: зелёного, красного, жёлтого, белого и фиолетового. Это связано с пятью элементами китайской космологии (дерево, огонь, земля, металл и вода), только первоначальный чёрный цвет, связанный с водой, в Японии не считается счастливым и его заменили на фиолетовый.



Полоски тандзаку с пожеланиями, написанными к празднику Танабата (© Pixta)

В праздник Танабата часто едят сомэн, тонкую белую лапшу. Её варят одну-две минуты, а затем охлаждают в ледяной воде. Лапшу подают с цую, соусом для макания, и приправами, такими как лук-шалот, имбирь, сисо и мёга (японский имбирь). В период Нара люди ели сакубэй, лапшу, похожую на шнур, приготовленную из смеси пшеничной и рисовой муки, которая с течением времени трансформировалась в сомэн.



Сомэн, соус для макания цую и приправами – сисо и мёга (© Pixta)

Праздник вьюнков асагао в Ирия, 6-8 июля

В начале эпохи Мэйдзи (1868-1912) около дюжины садовников в Ирия в центре Токио выращивали различные сорта вьюнков асагао с великолепными цветами и начали проводить праздник вьюнков. Его прекратили устраивать в 1913 году, но он был возрождён его любителями в 1948 году. В настоящее время это популярное мероприятие, привлекающее десятки тысяч посетителей.



Праздник вьюнков

Юката

В период Хэйан (794-1185) представители аристократии носили однослойную одежду катабира, когда принимали паровую баню, которые были популярным среди аристократии в то время. В период Адзути-Момояма (1568-1603) более популярным стало купание в горячей ванне, и после купания надевали похожую одежду юката, которая впитывала пот. С распространением общественных купален в начале периода Эдо простолюдины также стали носить юката, обычно как пижаму. С середины периода Эдо юката стала популярной одеждой для танцев бон одори и летних праздников фейерверков.



Женщина, одетая в юката с веером (© Pixta)

Ярмарка хоодзуки (физалис, китайский фонарик) в Сэнсодзи в Токио (9-10 июля)

В этот период проходят ярмарки хоодзуки. Эти растения, напоминающие фонарики, являются символом удачи – говорят, что их красный цвет защищает от несчастий, связанных с летним зноем, а также помогает привлечь удачу. На рынке в храме Сэнсодзи продаются растения хоодзуки, колокольчики и другие летние безделушки, а также проводятся такие аттракционы для детей и тех, кто молод душой, как ловля золотых рыбок. Считается, что молитвы бодхисаттве Каннон 10 июля приносят молящимся больше заслуг, чем в другие дни.



Хоодзуки и колокольчики на рынке хоодзуки в Сэнсодзи (© Pixta)

Цветы лотоса

Говорят, что японское слово, обозначающее лотос, хасу (иногда хатису), происходит от слова, обозначающего пчелиное гнездо, хати-но су, поскольку стручок с семенами растения напоминает такое гнездо. Лотос считается самым близким к Будде цветком. Почти все части растения употребляют в пищу или используют в традиционной медицине – семена, листья, стебель, сердцевину и корни. В храмах, святилищах и парках, где выращивают лотосы, ими любуются с самого раннего утра.



Слева – лотос, выращенный из семян возрастом 2000 лет (© Pixta); стручок семени лотоса

Праздник Гион в Киото (1-31 июля)

Праздник Гион в святилище Ясака в квартале Гион в Киото – одно из знаковых летних событий старой столицы. Он входит в тройку лучших праздников Японии наряду с праздником Тэндзин в Осаке и Канда-мацури в Токио). Праздник имеет долгую историю, впервые его провели в период Хэйан, в 869 году, чтобы отвратить бедствие и помолиться о хорошем здоровье. Всё мероприятие длится целый месяц, с 1 июля, но его основными моментами являются саки мацури 17 июля и ато мацури 24 июля. В эти дни тридцать три роскошно украшенных праздничных повозки, изготовленные без единого гвоздя, проводят по окрестностям района с шествием, устроенным для почитаемых божеств. Мероприятие внесено в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Шествие с повозками ямахоко во время праздника Гион в Киото (© Jiji)

Тюгэн (с конца июня до середины июля)

Тюгэн (中元) – это сезонный обычай дарить подарки в знак признательности. Чжунъюань (пишется теми же иероглифами) 15 июля – одна из трёх поворотных дат в китайском даосизме, когда было принято отдавать дань уважения своим предкам. Традиция была заимствована в Японии, и в этот день люди традиционно дарят подарки. В районе Токио это происходит с конца июня до середины июля, но вообще в разных регионах придерживаются разных дат. Универмаги и супермаркеты устраивают специальные отделы, посвящённые подаркам тюгэн.



Завёрнутый подарок тюгэн (© Pixta)

День моря (3-й понедельник июля)

Третий понедельник июля – День моря. Пляжи для купания открываются по всей Японии с начала июля. В этот период также работают пляжные киоски, торгующие едой и напитками.

Период Доё

Доё – это примерно 18 дней, предшествующих началу каждого из четырёх сезонов в традиционном календаре. Летом доё начинается примерно 20 июля и заканчивается Риссю (начало осени) примерно 7 августа. В самое жаркое время года люди едят продукты, которые, как считается, заряжают энергией и помогают бороться с усталостью – например, угря, моллюсков сидзими, яйца и т. п.

Летом в День Быка в период доё в Японии особенно популярен угорь. Эта практика имеет древние истоки, в поэтическом сборнике «Собрание мириад листьев» (Маньёсю), составленном в период Нара (710-794) рекомендуется употребление угрей для предотвращения «летнего истощения». Его обычно едят в виде кабаяки – обмакивают и жарят в соевом соусе, который, как говорят, повышает выносливость. Такой способ приготовления сформировался в период Эдо.



Унадзю (угорь на рисе) (© Pixta)

Кукуруза

Свежесваренная сладкая кукуруза на обеденном столе предвещает приход настоящего лета. Сезон кукурузы длится с июня по сентябрь. Жареная сладкая кукуруза с её характерным ароматом, хрустящей текстурой и сладким вкусом является обычным угощением в передвижных продуктовых лавках ятай на храмовых праздниках летом. При покупке выбирайте кукурузу с большим количеством волокон, желательно с жёлтыми кончиками.



Жареная сладкая кукуруза летом (© Pixta)

Карэй (камбала)

Летом наступает сезон карэй (камбалы). Это популярная рыба с белым мясом, которая имеет прекрасный вкус в виде ницукэ, то есть варёной в соевом соусе, как караагэ (жареная во фритюре) или как муниэру (жареная в сливочном масле).



Слева – карэй (камбала), справа – камбала, сваренная в соевом соусе (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Цветущий лотос в храме Хоконгоин (© Pixta)