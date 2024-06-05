Поэзия хайкай: Бусон зимней ночью любуется инеем под луной

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят второго стихотворения цикла является «симо» – «иней».

霜百里（しもひゃくり）舟中に我（われ）月を領ス Симо хяку ри

Сю:тю:ни

Варэ цуки о рё: су Иней на сотни ри

Вижу, в лодке плывя,

И луна сейчас – только моя (Бусон, 1775 г., «Тетрадь собственноручно записанных стихов Бусона» (Бусон дзиппицу кутё))

Иней – это водяной пар, который оседает на земле и траве кристаллами льда, когда зимними ночами понижается температура воздуха. В японской поэзии вака восхищались изысканностью сочетания красок осенних листьев и инея, сравнивали его с сединой и лунным светом. В хайку Бусона также говорится об инее, освещённым лунным светом.

«Всё вокруг, куда ни посмотри, на сотни ри простирается укрытый инеем пейзаж, я единственный в лодке не сплю, и луна сейчас – только моя». Это стихотворение о том, как он со своим учеником Кито плыл ночью в лодке вверх по реке Ёдогава в Киото. В то время лодки-паромы курсировали от Хатикэнъя в Осаке до Фусими возле Киото. Описываемое время – наверное, поздняя ночь. Белоснежный иней покрыл оба берега реки, и в лунном свете кажется, что ему нет конца. В небе ярко светит зимняя луна. Он, вероятно, ощущал это как роскошь – одному любоваться таким видом.

Слова и тон, используемые в этих стихах, напоминают китайскую поэзию. Уэда Акинари (1734-1809), известный как автор «Луны в тумане» (Угэцу моногатари), называл Бусона канагаки сидзин, «поэтом, пишущим азбукой кана». В то время собственно «поэтами» (сидзин) называли тех, кто слагал «ханьские стихи» (канси). Уэда, вероятно, имел в виду, что Бусон мог выразить дух китайских «ханьских стихов», используя литературную форму хайкай, которая создавалась на японском языке и записывалась японской азбукой хирагана. Хотя это хайку создано в довольно возвышенном стиле, характерное для китайской поэзии выражение цуки о рё: су в конце как бы юмористически намекает на заносчивость знатока поэзии. В период Эдо (1603-1868) китайская поэзия была основой образования. Бусону нравилось в своих стихах создавать сплав китайской эстетики, которую он находил в китайских стихах, и хайку.

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