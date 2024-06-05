Поэзия хайкай: Бусон зимней ночью любуется инеем под луной

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Бусон зимней ночью любуется инеем под лунойКультура История
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霜百里（しもひゃくり）舟中に我（われ）月を領ス
Симо хяку ри
Сю:тю:ни
Варэ цуки о рё: су
Иней на сотни ри
Вижу, в лодке плывя,
И луна сейчас – только моя
(Бусон, 1775 г., «Тетрадь собственноручно записанных стихов Бусона» (Бусон дзиппицу кутё))
Иней – это водяной пар, который оседает на земле и траве кристаллами льда, когда зимними ночами понижается температура воздуха. В японской поэзии вака восхищались изысканностью сочетания красок осенних листьев и инея, сравнивали его с сединой и лунным светом. В хайку Бусона также говорится об инее, освещённым лунным светом.
«Всё вокруг, куда ни посмотри, на сотни ри простирается укрытый инеем пейзаж, я единственный в лодке не сплю, и луна сейчас – только моя». Это стихотворение о том, как он со своим учеником Кито плыл ночью в лодке вверх по реке Ёдогава в Киото. В то время лодки-паромы курсировали от Хатикэнъя в Осаке до Фусими возле Киото. Описываемое время – наверное, поздняя ночь. Белоснежный иней покрыл оба берега реки, и в лунном свете кажется, что ему нет конца. В небе ярко светит зимняя луна. Он, вероятно, ощущал это как роскошь – одному любоваться таким видом.
Слова и тон, используемые в этих стихах, напоминают китайскую поэзию. Уэда Акинари (1734-1809), известный как автор «Луны в тумане» (Угэцу моногатари), называл Бусона канагаки сидзин, «поэтом, пишущим азбукой кана». В то время собственно «поэтами» (сидзин) называли тех, кто слагал «ханьские стихи» (канси). Уэда, вероятно, имел в виду, что Бусон мог выразить дух китайских «ханьских стихов», используя литературную форму хайкай, которая создавалась на японском языке и записывалась японской азбукой хирагана. Хотя это хайку создано в довольно возвышенном стиле, характерное для китайской поэзии выражение цуки о рё: су в конце как бы юмористически намекает на заносчивость знатока поэзии. В период Эдо (1603-1868) китайская поэзия была основой образования. Бусону нравилось в своих стихах создавать сплав китайской эстетики, которую он находил в китайских стихах, и хайку.
Фотография к заголовку: PIXTA