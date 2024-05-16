Поэзия хайкай: Басё любуется снегом под луной

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Басё любуется снегом под лунойКультура История
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月雪（つきゆき）とのさばりけらし年の暮
Цукиюки то
Носабари кэраси
Тоси-но курэ
Луной и снегом
Вдоволь любуюсь –
Год на исходе
(Басё, 1686 г., «Собранные строки» (Ацумэку))
В японской поэзии с древних времён существовали слова, описывающие традиционные поэтические темы – сэцу гэцу ка, то есть «снег, луна и цветы», и ка тё фу гэцу, «цветы, птицы, ветер и луна». В этом стихотворении представлены сразу две из них – луна и снег. Таким образом, зачин цукиюки то указывает на изысканные поэтические темы, а вместе с тем использовано разговорное слово носабари, форма глагола носабару, обозначающего «поступать по своему желанию». Кэраси указывает на поэтическое описание прошедшего времени. Смысл всего стихотворения в том, что поэт в конце года оглядывается на свои дела – в прошедшем году он поступал по велению сердца, предаваясь поискам красоты в любовании луной и снегом.
В восходящем к периоду Муромати (1336-1573) классическом комическом театре Кёгэн встречается эгоцентричный персонаж Таро Кадзя, который ведёт себя беззастенчиво, и его в пьесах частно называют носамоно, то есть тот, кто потакает своим прихотям. Мацуо Басё, возможно, считал себя таким носамоно, поскольку проводил дни, предаваясь поискам красоты, и, может быть, он отождествлял себя с Таро Кадзя.
Доволен ли Мацуо Басё прожитым годом, или же он раскаивается в том, как его провёл? В своих письмах и других произведениях он часто выражает мнение, что правильный способ жизни – оставить светский мир и посвятить себя буддийским практикам. С этой точки зрения описание себя как носамоно приобретает тон насмешки над самим собой, и он, возможно, сожалеет, что не тратил время на изучение буддизма и в этом году.
Фотография к заголовку: PIXTA