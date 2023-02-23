24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Усуи, дождевая вода

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Усуи – один из 24 сезонов годового цикла. Это время, когда тает накопившийся снег и начинают идти дожди.

Усуи – время, когда снегопады сменяются дождями. По современному календарю начало этого сезона приходится примерно на 19 февраля. Холода отступают, дождевая вода увлажняет землю и поля, помогая всходам расти. Наступает пора подготовки к сельскохозяйственным работам.

Санкан сион – «три холодных дня на четыре тёплых»

Это выражение описывает погодные условия, когда холода длятся около трёх дней, сменяясь четырьмя тёплыми днями. Погода переменчива, с приближением весны жара и холод чередуются внутри семидневного цикла.

Праздник цветения сливы в святилище Китано Тэммангу (25 февраля)

Сугавара-но Митидзанэ (845-903), аристократ эпохи Хэйан, родившийся в учёной семье и начавший сочинять стихи вака в возрасте пяти лет, был настолько талантлив, что до сих пор почитается как божество-покровитель учёности. Однако Фудзивара-но Токихира (871-909), его политический соперник, интригами добился того, что в 901 году Митидзанэ сослали из Киото в Дадзайфу в Фукуоке, где он и умер два года спустя в тоске по столице. После смерти Митидзанэ в Киото произошли стихийные бедствия, в том числе молнии, и тех, кто организовал его ссылку, одного за другим постигли несчастья. Люди того времени сочли это последствием проклятия и стали почитать Митидзанэ как Небесное божество Тэндзина (бога грома), построив святилище Дадзайфу Тэммангу (сейчас – префектура Фукуока). Позднее в Киото было построено главное святилище культа Тэндзина, Китано Тэммангу, всего же по всей стране есть примерно 12 000 святилищ Тэммангу. Практически во всех таких святилищах, где почитается Митидзанэ, любивший сливы, сажают сливовые деревья. Во время праздника цветения сливы (25 февраля) в святилище Китано Тэммангу в Киото возле него устраивают лавки и антикварные рынки, привлекающие множество посетителей.



Праздник цветения сливы в Китано Тэммангу (© Pixta)

Храм Тодайдзи в городе Нара: Сюни-э (1-14 марта)

Каждый год с 1 по 14 марта в храме Тодайдзи в г. Нара проводится Сюни-э, буддийская церемония с более чем 1200-летней историей. В ходе ритуалов раскаиваются в повседневных ошибках и возносят молитвы за мир в стране, обильные урожаи и крепкое здоровье. Сюни-э проводится более 1250 лет, традиция не прерывалось даже во время войн. Поздно вечером 12 марта проводится церемония О-мидзутори, во время которой вода, присланная из Вакаса (префектура Фукуи), используется в качестве подношений и ароматизируется благовониями. В деревянном Павильоне Второй луны Нигацудо монахи проводят ритуал Даттан, размахивая деревянным факелом и бегая по коридорам. По поверью, обмахивание искрами позволяет уберечься от болезней в течение года, и на этот обряд собирается много людей.

Хинамацури, Дзёси- но сэкку (3 марта)

История праздника кукол Хинамацури восходит к периоду Хэйан (794-1192). Девочкам в этот день желают вырасти здоровыми, устраивая выставки кукол и создавая композиции из цветов персика. В наше время популярным украшением является хисимоти – трёхслойные рисовые лепёшки, где розовый слой окрашен гарденией, белый включает водяной орех, снижающий кровяное давление, а в зелёном присутствует полынь, обладающая, по поверьям, способностью отгонять зло. Другие часто используемые блюда включают суп из моллюсков хамагури, тирасидзуси (рис с другими ингредиентами суси, уложенными сверху), и белое сладкое сакэ сиродзакэ.

Третий день третьего лунного месяца называется «Праздником цветения персика». Сейчас в Японии его отмечают 3 марта. В домах, где есть девочки, на специальной подставке выставляют кукол и молятся о здоровье и благополучии детей. Это древний праздник, и куклы для него известны во всём мире как яркий пример традиционного прикладного искусства.



Тирасидзуси и суп из моллюсков (слева); хисимоти и сиродзакэ (справа) (© Pixta)

Раковины хамагури

Раковины моллюсков хамагури в Японии являются популярным атрибутом Хинамацури и свадеб, они считаются символом счастливой пары, поскольку две створки раковины совпадают друг с другом, но не со створками других раковин. Со времён Хэйан существует игра каиавасэ, в которой используются створки раковин с парными рисунками на них. Характерным лакомством зимне-весеннего сезона являются сакамуси – моллюски, приготовленные на пару.



Раковины для каиавасэ с изображением сцен из «Повести о Гэндзи»; справа показаны сцены из главы «Югао» (© Photolibrary)

Что такое «Дассай»?

«Дассай» – известная марка сакэ, но мало кто знает первоначальное значение этого слова – «праздник выдр». С приближением весны выдры ловят большое количество рыбы, и перед едой выкладывают её перед собой, как будто бы предлагая подношения богам и предкам во время праздника – полагают, что отсюда и произошло это слово.

Обжиг полей

В старину, когда не было пестицидов, люди сжигали высохшую траву на полях, чтобы избавиться от вредителей, а пепел становился удобрением при выращивании корма для лошадей и крупного рогатого скота. Нояки, «обжиг полей», как традиционное мероприятие практикуется уже более 1000 лет и до сих пор остаётся весенней традицией в таких местах, как, например, гора Вакакуса в городе Нара и вулкан Асо в Кумамото.

Фукудзюсо (Adonis ramosa)

Цветок, символизирующий счастье и долголетие. В период Эдо (1603-1868) ему стали приписывать благоприятные свойства и называли «приносящим благоденствие (фуку)». Его до сих пор выращивают в горшках и дарят.



Фукудзюсо (Adonis ramosa, © Pixta)

Сбор клубники

Клубника богата витамином С и кальцием и может помогать при раздражительности и других психических расстройствах. Клубнику в Японии начинают собирать примерно в середине января, в зависимости от региона.



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Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Тающий снег в Дзигокунума, гора Хаккода, префектура Аомори (© Photolibrary)