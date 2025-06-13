Стартап «Геральбони»» работает для художников с ограниченными интеллектуальными возможностями

Решение социальных проблем через использование искусства в социальной помощи
Стартап «Геральбони»» работает для художников с ограниченными интеллектуальными возможностямиОбщество
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Найти ценность в различии
У основателей «Геральбони», братьев-близнецов Фумито и Такая, есть ещё один брат, Сёта, который старше их на четыре года. У Сёты тяжелое расстройство аутистического спектра, и его братья росли, осознавая, что люди вокруг Сёты «жалели» его из-за этой интеллектуальной инвалидности. Близнецы были полны решимости изменить это отношение в обществе.
Их вдохновил визит в Румбини, галерею с «коллекцией искусства без границ» в Ханамаки, префектура Иватэ. Многие из выставленных там работ были созданы людьми с ограниченными возможностями и отличались замысловатыми линиями, яркими цветами. Все работы произвели глубокое впечатление. Братья Мацуда считали, что это искусство должно понравиться большему количеству людей, и хотели создать механизм, с помощью которого художники будут получать соответствующее вознаграждение.
В Японии принято считать, что люди с ограниченными возможностями живут за счёт пособий и помощи. Поэтому, даже если они создают невероятные произведения искусства, они остаются незамеченными широкой публикой.
Профессиональные центры для людей с ограниченными возможностями, как правило, сосредоточены на поддержке, а не на работе, которую они предоставляют людям. Поэтому средняя выплата в центрах для людей с тяжелой инвалидностью в 2021 году составляла всего 16 507 йен в месяц, согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. Это далеко не прожиточный минимум.
Известная японская художница-авангардистка Кусама Яёи большую часть жизни страдала от зрительных и слуховых галлюцинаций, вызванных шизофренией, но никто не называет её «художником-инвалидом». Мир Кусамы не нуждается в навешивании ярлыков о болезни или инвалидности для его объяснения.
В соответствии с философией «Геральбони», «термин „инвалидность“ может обозначать множество уникальных качеств». Точно так же и работы художников с ограниченными интеллектуальными возможностями варьируются от изысканных до провокационных».
Фумито объясняет: «Мы надеемся изменить отношение общества к творчеству художников с ограниченными возможностями и поэтому продвигаем их искусство как объект, представляющий ценность. Если мы сможем опровергнуть сложившееся мнение, представив “необычные произведения искусства” как совершенно необходимые, я считаю, что это будет огромной удачей».
Мода, которая связывает творцов с широкой публикой
Фумито и Такая придумали идею производить товары с дизайном, вдохновлённым искусством, чтобы поделиться с большим количеством людей тем восхищением и удивлением, которые они испытали в «Румбини». Их первым начинанием было производство галстуков, как символа связи людей с ограниченными возможностями с обществом в целом.
Но найти компанию для производства высококачественных галстуков оказалось сложнее, чем ожидалось. После многочисленных отказов они обратились в известную компанию по продаже галстуков «Гиндза Тайя», которая прониклась энтузиазмом близнецов и согласилась выпускать галстуки. «Поскольку мы хотели изменить представление об инвалидности как о недостатке, мы были рады начать с продукта класса люкс».
После этого «Геральбони» расширила своё сотрудничество с другими компаниями. Например, художественные работы «Геральбони» использовались Японскими авиалиниями для упаковки ланч-боксов для еды на борту самолёта, на сноубордах «Ёнэкс» и для украшения билетной кассы и пандусов на станции Токио.
Одно время продукция компании была выставлена в витрине универмага рядом с люксовыми брендами, включая «Эрмес» и «Луи Виттон». Сегодня работы художников «Геральбони» появляются на более чем 100 товарах и упаковках каждый год, от мебели и одежды до продуктов питания.
Сотрудничество, повышающее узнаваемость
В мире искусства стандартной практикой является организация выставок и продажа работ с целью получения прибыли. Но бизнес «Геральбони» сосредоточен на создании возможностей для большего количества людей увидеть произведения искусства, увеличивая доходы создателей за счёт лицензирования.
Фумито объясняет свой бизнес-подход: «Наша цель – создать механизмы, с помощью которых «Геральбони» сможет привлечь внимание к искусству, повысить ценность бренда и получать постоянную прибыль».
В настоящее время «Геральбони» лицензировала более 2 000 работ 153 художников из 37 социальных учреждений в Японии и других странах. Компании-партнёры платят «Геральбони» за использование произведений искусства в своих дизайнах, что помогает выплачивать вознаграждение художникам и учреждениям.
Расширение идеи, а не рынка
По словам Фумито: «“Геральбони” стремится создать новую альтернативу в области социального обеспечения инвалидов. Мы надеемся распространить идею общества, которое принимает людей, даже если у них есть инвалидность». Он подчеркивает: «Мы хотим создать почву для нового рынка, основанного на реализации этой идеи».
«Когда члены общества не имеют контакта с людьми с ограниченными возможностями, это способствует развитию дискриминации и предрассудков. Если же они сталкиваются с такими людьми в обстоятельствах, пробуждающих уважение, это обязательно изменит их восприятие».
Когда умирают опекуны
В декабре 2019 года, когда работы художника Яэгаси Киёси, страдающего синдромом Дауна, были использованы в витражах на 164 окнах станции Ханамаки, местная газета назвала его «художником», а не «инвалидом». Для Фумито это символизировало влияние их работы.
В другой раз семья одного художника сообщила ему, что будет подавать налоговую декларацию от имени своего ребёнка-художника, поскольку в том году они заработали 4 миллиона йен от лицензирования и других поступлений. В благодарственном письме они заявили: «Казалось бы, нелепая идея о том, что нас может поддержать наш ребенок, может стать реальностью».
Фумито объясняет, что многие родители детей с умственной отсталостью беспокоятся о том, будет ли их ребёнок испытывать финансовые трудности после их смерти. Их должно успокаивать то, что ребёнок может найти способ зарабатывать на жизнь вне рамок социального обеспечения.
Мировая сцена
В 2024 году компания «Геральбони» получила приз за опыт сотрудников, разнообразие и инклюзивность в рамках конкурса LVMH Инновейшн Эворд 2024, организованного материнской компанией «Луи Виттон» LVMH для поощрения достижений начинающих компаний. Это был первый случай, когда награду получила японская компания. В результате «Геральбони» получит бизнес-поддержку от LVMH, что позволит ей начать полномасштабный бизнес за рубежом. Первый зарубежный филиал компании откроется в Париже в июле 2024 года.
В 2024 году компания также учредит художественную премию «Геральбони» для художников с ограниченными возможностями по всему миру (приём заявок на участие в конкурсе в этом году уже завершён).
В состав судей вошли Кристиан Берст, основатель ведущей галереи арт-брют в Париже, и Хибино Кацухикo, президент Токийского университета искусств. Выставка лучших работ пройдет в Токио.
Берст выражает свою поддержку, заявляя: «Благодаря лицензированию искусства, а не просто его продаже, «Геральбони» создала бизнес, который может популяризировать работы. Этот бизнес не ориентирован на прибыль, но искренне стремится работать с художниками. Я надеюсь, что он сможет принести глоток свежего воздуха в Париж».
Уходя своими корнями в любящую семью, компания «Геральбони» стремится создать новую культуру. Помогая людям ощутить талант этих художников, она стремится изменить восприятие тех, кто «жалеет» людей с ограниченными возможностями. Энтузиазм Фумито заставляет поверить, что такие перемены не за горами.
Фотография к заголовку: работа «Без названия» Сасаки Санаэ, украшающая шторы, обивку и галстук Фумито. Она работает в «Геральбони» с первых дней её существования (© Мива Норияки)