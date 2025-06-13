Стартап «Геральбони»» работает для художников с ограниченными интеллектуальными возможностями

Решение социальных проблем через использование искусства в социальной помощи

Стартап «Геральбони» из префектуры Иватэ стремится повысить ценность творений художников с ограниченными интеллектуальными возможностями, поставив их на один уровень с ведущими брендами и превратив неприязнь к людям с ограниченными возможностями в уважение. Ниже приведена беседа с соучредителем компании Мацудой Фумито.

Родился в префектуре Иватэ в 1991 году. Мацуда является соучредителем компании «Геральбони». После окончания университета он работал в строительной компании, занимающейся восстановительными работами в районах, пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. Позже основал компанию «Геральбони» вместе со своим братом-близнецом Такая. Фумито был включен в «Форбс 30 до 30 лет Япония 2019», выборку из 30 влиятельных молодых японцев.

Найти ценность в различии

У основателей «Геральбони», братьев-близнецов Фумито и Такая, есть ещё один брат, Сёта, который старше их на четыре года. У Сёты тяжелое расстройство аутистического спектра, и его братья росли, осознавая, что люди вокруг Сёты «жалели» его из-за этой интеллектуальной инвалидности. Близнецы были полны решимости изменить это отношение в обществе.

Их вдохновил визит в Румбини, галерею с «коллекцией искусства без границ» в Ханамаки, префектура Иватэ. Многие из выставленных там работ были созданы людьми с ограниченными возможностями и отличались замысловатыми линиями, яркими цветами. Все работы произвели глубокое впечатление. Братья Мацуда считали, что это искусство должно понравиться большему количеству людей, и хотели создать механизм, с помощью которого художники будут получать соответствующее вознаграждение.



Один из «арт-номеров» в отеле «Мазариум» в Мориоке, префектура Иватэ. Восемь из 38 номеров отеля украшены рисунками художников «Геральбони». Художники получают по 500 йен за каждую ночь проживания гостя в отеле (© Мива Норияки)

В Японии принято считать, что люди с ограниченными возможностями живут за счёт пособий и помощи. Поэтому, даже если они создают невероятные произведения искусства, они остаются незамеченными широкой публикой.

Профессиональные центры для людей с ограниченными возможностями, как правило, сосредоточены на поддержке, а не на работе, которую они предоставляют людям. Поэтому средняя выплата в центрах для людей с тяжелой инвалидностью в 2021 году составляла всего 16 507 йен в месяц, согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. Это далеко не прожиточный минимум.

Известная японская художница-авангардистка Кусама Яёи большую часть жизни страдала от зрительных и слуховых галлюцинаций, вызванных шизофренией, но никто не называет её «художником-инвалидом». Мир Кусамы не нуждается в навешивании ярлыков о болезни или инвалидности для его объяснения.

В соответствии с философией «Геральбони», «термин „инвалидность“ может обозначать множество уникальных качеств». Точно так же и работы художников с ограниченными интеллектуальными возможностями варьируются от изысканных до провокационных».

Фумито объясняет: «Мы надеемся изменить отношение общества к творчеству художников с ограниченными возможностями и поэтому продвигаем их искусство как объект, представляющий ценность. Если мы сможем опровергнуть сложившееся мнение, представив “необычные произведения искусства” как совершенно необходимые, я считаю, что это будет огромной удачей».



Мацуда Фумито (© Mива Норияки)



Название компании происходит от случайного слова, которое их брат Сёта написал в детстве в своём блокноте (© Mива Норияки)

Мода, которая связывает творцов с широкой публикой

Фумито и Такая придумали идею производить товары с дизайном, вдохновлённым искусством, чтобы поделиться с большим количеством людей тем восхищением и удивлением, которые они испытали в «Румбини». Их первым начинанием было производство галстуков, как символа связи людей с ограниченными возможностями с обществом в целом.

Но найти компанию для производства высококачественных галстуков оказалось сложнее, чем ожидалось. После многочисленных отказов они обратились в известную компанию по продаже галстуков «Гиндза Тайя», которая прониклась энтузиазмом близнецов и согласилась выпускать галстуки. «Поскольку мы хотели изменить представление об инвалидности как о недостатке, мы были рады начать с продукта класса люкс».



Галстуки «Геральбони». Высокое качество вышивки и пошива очевидны (© Mива Норияки)

После этого «Геральбони» расширила своё сотрудничество с другими компаниями. Например, художественные работы «Геральбони» использовались Японскими авиалиниями для упаковки ланч-боксов для еды на борту самолёта, на сноубордах «Ёнэкс» и для украшения билетной кассы и пандусов на станции Токио.

Одно время продукция компании была выставлена ​​в витрине универмага рядом с люксовыми брендами, включая «Эрмес» и «Луи Виттон». Сегодня работы художников «Геральбони» появляются на более чем 100 товарах и упаковках каждый год, от мебели и одежды до продуктов питания.



Работы Кудо Мидори, выполненные по контракту с «Геральбони», использовались для оклейки автобусов (© Мива Норияки)

Сотрудничество, повышающее узнаваемость

В мире искусства стандартной практикой является организация выставок и продажа работ с целью получения прибыли. Но бизнес «Геральбони» сосредоточен на создании возможностей для большего количества людей увидеть произведения искусства, увеличивая доходы создателей за счёт лицензирования.



Магазин «Геральбони» в универмаге Мориоки (в настоящее время закрыт на реконструкцию, открытие намечено на декабрь 2024 года) (© Мива Норияки)

Фумито объясняет свой бизнес-подход: «Наша цель – создать механизмы, с помощью которых «Геральбони» сможет привлечь внимание к искусству, повысить ценность бренда и получать постоянную прибыль».

В настоящее время «Геральбони» лицензировала более 2 000 работ 153 художников из 37 социальных учреждений в Японии и других странах. Компании-партнёры платят «Геральбони» за использование произведений искусства в своих дизайнах, что помогает выплачивать вознаграждение художникам и учреждениям.



Ещё один «арт-номер» в отеле «Maзариум» в Мориоке (© Мива Норияки)

Расширение идеи, а не рынка

По словам Фумито: «“Геральбони” стремится создать новую альтернативу в области социального обеспечения инвалидов. Мы надеемся распространить идею общества, которое принимает людей, даже если у них есть инвалидность». Он подчеркивает: «Мы хотим создать почву для нового рынка, основанного на реализации этой идеи».

«Когда члены общества не имеют контакта с людьми с ограниченными возможностями, это способствует развитию дискриминации и предрассудков. Если же они сталкиваются с такими людьми в обстоятельствах, пробуждающих уважение, это обязательно изменит их восприятие».



Художник «Геральбони» Кинугаса Тайсукэ рисовал на мероприятии, проходившем в одном из универмагов Киото. Люди были поражены скоростью, с которой он работал (предоставлено «Геральбони»)

Когда умирают опекуны

В декабре 2019 года, когда работы художника Яэгаси Киёси, страдающего синдромом Дауна, были использованы в витражах на 164 окнах станции Ханамаки, местная газета назвала его «художником», а не «инвалидом». Для Фумито это символизировало влияние их работы.

В другой раз семья одного художника сообщила ему, что будет подавать налоговую декларацию от имени своего ребёнка-художника, поскольку в том году они заработали 4 миллиона йен от лицензирования и других поступлений. В благодарственном письме они заявили: «Казалось бы, нелепая идея о том, что нас может поддержать наш ребенок, может стать реальностью».

Фумито объясняет, что многие родители детей с умственной отсталостью беспокоятся о том, будет ли их ребёнок испытывать финансовые трудности после их смерти. Их должно успокаивать то, что ребёнок может найти способ зарабатывать на жизнь вне рамок социального обеспечения.

Покойный Яэгаси Киёси перед своей работой, которая использовалась для оформления станции Ханамаки (предоставлено «Геральбони»)

Мировая сцена

В 2024 году компания «Геральбони» получила приз за опыт сотрудников, разнообразие и инклюзивность в рамках конкурса LVMH Инновейшн Эворд 2024, организованного материнской компанией «Луи Виттон» LVMH для поощрения достижений начинающих компаний. Это был первый случай, когда награду получила японская компания. В результате «Геральбони» получит бизнес-поддержку от LVMH, что позволит ей начать полномасштабный бизнес за рубежом. Первый зарубежный филиал компании откроется в Париже в июле 2024 года.

В 2024 году компания также учредит художественную премию «Геральбони» для художников с ограниченными возможностями по всему миру (приём заявок на участие в конкурсе в этом году уже завершён).



Член художественной команды «Геральбони» Тамаки Хонока (справа) делится надеждой, что премия «Геральбони» Арт Прайз может открыть путь к успеху для художников (© Mива Норияки)

В состав судей вошли Кристиан Берст, основатель ведущей галереи арт-брют в Париже, и Хибино Кацухикo, президент Токийского университета искусств. Выставка лучших работ пройдет в Токио.

Берст выражает свою поддержку, заявляя: «Благодаря лицензированию искусства, а не просто его продаже, «Геральбони» создала бизнес, который может популяризировать работы. Этот бизнес не ориентирован на прибыль, но искренне стремится работать с художниками. Я надеюсь, что он сможет принести глоток свежего воздуха в Париж».

Уходя своими корнями в любящую семью, компания «Геральбони» стремится создать новую культуру. Помогая людям ощутить талант этих художников, она стремится изменить восприятие тех, кто «жалеет» людей с ограниченными возможностями. Энтузиазм Фумито заставляет поверить, что такие перемены не за горами.

Фотография к заголовку: работа «Без названия» Сасаки Санаэ, украшающая шторы, обивку и галстук Фумито. Она работает в «Геральбони» с первых дней её существования (© Мива Норияки)