Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (8): Майя, рождающая Будду, и небожители

Очарование японской буддийской скульптуры

Будда Шакьямуни появляется на свет из правого бока матери, молитвенно сложив ладони, и небожители благословляют его. Группа статуй изображает драматическую сцену рождения Будды.

Скульптурная группа изображает драматический момент рождения Будды из правого бока матери.

Мать Будды, госпожа Майя, как будто танцует, а три небесных существа наблюдают за рождением младенца Будды, позднее ставшим основателем буддизма, одной из трёх мировых религий.

2500 лет назад беременная госпожа Майя отправилась в свой родной город, чтобы родить ребёнка. Прогуливаясь по цветущему саду в Лумбини (современный Непал), она обнаружила цветы дерева ашока (яп. муугэ), и якобы в тот момент, когда она протянула правую руку к ветке, из её правого бока родился Будда. Это необычная скульптурная группа из позолоченной бронзы, изображающая драматическую сцену, основанную на этой истории рождения Буддды.

Волосы госпожи Майи собраны в два пучка, на ней одеяние с широкими рукавами. Угловатость и упрощённые черты лица, абстрактная форма одежды позволяют отнести группу к периоду Асука (538-710).

Рукава и полы одеяний трёх небожителей (одна из фигур была добавлена позднее в период Камакура (1192-1333) развеваются на ветру. Вероятно, это существа, спустившиеся с неба в честь рождения Будды. Внизу есть отверстия, при помощи которых, как предполагают, фигуры подвешивали.

Эти скульптуры являются частью группы «Сокровища, дарованные монастырём Хорюдзи». Около 300 сокровищ, принадлежавших монастырю Хорюдзи, были переданы в дар императорскому дому в 1878 году и в послевоенное время признаны важными культурными ценностями. Предполагается, что эти статуи были переданы в Хорюдзи из храма Татибанадэра, который был подчинён Хорюдзи. В «Каталоге буддийских статуй и др. Золотого павильона» (Кондо буцудзо то мокуроку, XI в.), в котором описаны буддийские статуи, находившиеся в Золотом павильоне (Кондо) монастыря Хорюдзи, запись о «четырёх фигурах для церемонии Рождения Будды» (камбуцу гу) относится, вероятно, к этим четырём скульптурам. Церемония камбуцу э – это известный Праздник цветов, проводимый в 8-й день 4-й луны в честь рождения Будды. В этот день голову рождающегося Будды поливают сладким чаем, и эти четыре статуи, возможно, использовались для таких мероприятий.

Эта группа изображает драматическую сцену рождения Будды и отличается от скульптуры рождения Будды (внизу), где изображён новорожденный Будда с поднятой правой рукой. После того, как его мать, Майя, родила его, он встал, сделал семь шагов, поднял правую руку, опустив левую, и сказал, что он – единственный достойный почитания на Небе и под Небом, то есть самое ценное, что есть в мире. Интересно сравнить два скульптурных изображения рождения Будды.

Скульптурная группа – госпожа Майя и небожители

Высота: 16,6 см (Майя), 11,5-13 см (небожители)

16,6 см (Майя), 11,5-13 см (небожители) Время создания: период Асука (VII в.)

период Асука (VII в.) Местонахождение: Токийский национальный музей

Токийский национальный музей Характеристики: Важная культурная ценность

Фотография к заголовку: Скульптурная группа – госпожа Майя и небожители

Фотографии: Муда Томохиро