Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (13): Басара, один из двенадцати Небесных военачальников будды Якуси нёрай

Очарование японской буддийской скульптуры

Одна из статуй старейшего в Японии комплекса скульптур двенадцати Небесных военачальников, признанного национальным достоянием. Яростное выражение лица и встопорщенные волосы, говорят, повлияли на грим кумадори в театре Кабуки. Эта статуя очень известна и у неё множество поклонников.

Скульптура выглядит так, как будто Басара может сорваться с места и напасть в любой момент.

Это Басара, один из двенадцати Небесных военачальников в монастыре Синъякусидзи в городе Нара. Двенадцать Небесных военачальников охраняют будду Якуси нёрай (Бхайшаджьягуру), и считается, что под началом каждого из них находится 7000 воинов.

Говорят, что монастырь Синъякусидзи основала императрица Комё в 19 году Тэмпё (747) для излечения глазной болезни императора Сёму, который строил Павильон Большого Будды (Дайбуцудэн) в монастыре Тодайдзи. Согласно документам сокровищницы императорского дома Сёсоин, это был большой монастырь, располагавшийся на территории со сторонами в 4 тё (ок. 440 метров), с пагодами с восточной и западной стороны, Золотым павильоном (Кондо), храмами и другими постройками. Однако в 11 году Хоки (780) большая часть построек была разрушена пожаром из-за удара молнии. Во 2 году Ова (962) Золотой павильон обрушился из-за шквального ветра, и территория монастыря уменьшилась. В настоящее время Главным павильоном (Хондо) служит бывшая трапезная (Дзикидо) – ценная постройка, сохранившаяся с момента основания монастыря.

Главное изображение храма, статуя Якуси нёрай, являющееся национальным достоянием, помещена на круглой платформе в центре. Вокруг главного изображения стоят статуи двенадцати Небесных военачальников, обращённые к внешней стороне и готовые защитить будду. Похоже, что статуи были созданы в одно и то же время, поскольку они создают единый ансамбль с основным изображением. Однако общепринятая теория говорит, что статуи двенадцати Небесных военачальников были перенесены из располагавшегося неподалёку заброшенного храма Ивабутидэра.

Недостающая статуя военачальника Хаира была воссоздана в начале годов Сёва (1926-1989), а остальные 11 создавались в период Тэмпё (729-749) и признаны национальным достоянием. Они зарегистрированы под названием «Стоящие статуи двенадцати Небесных военачальников». Статуи изготовлены с использованием техники содзо, то есть основу статуи лепили из глины – деревянную заготовку, служившую базой скульптуры, обматывали верёвкой, обмазывали глиной, придавая нужную форму, после чего накладывали верхний слой белой глины и окрашивали. Ранее буддийские статуи изготавливались методом резьбы по дереву, но с внедрением из Китая техник с использованием глины и лака скульпторы получили возможность более тонкой отделки. О достижениях того времени в скульптуре говорит, например, изображение рукавов военачальника Басара, которые как будто покачиваются в движении.

Изначально скульптура была очень красочной – топорщащиеся волосы были рыжими, губы были окрашены алым, доспехи выкрашены жёлтой и зелёной краской. Рот широко открыт, как будто враг собирается окрикнуть врага, на которого он грозно смотрит глазами, в которые вставлены бусины из чёрного стекла – очень ценный по тем временам материал. Гневное выражение лица настолько выразительное, что, как говорят, оно послужило прототипом для грима кумадори в театре Кабуки. Динамичная и выражающая героизм поза военачальника с мечом в руке чем-то напоминает современные изображения героев в комиксах манга.

Скульптура излучает яростный боевой дух, который помогает защитить будду от врагов.

Статуя Басара, одного из двенадцати Небесных военачальников

Высота: 162 см

162 см Время создания: период Нара (или Тэмпё)

период Нара (или Тэмпё) Местонахождение: монастырь Синъякусидзи

монастырь Синъякусидзи Характеристика: национальное достояние

Фотография к заголовку: Статуя Басара, одного из двенадцати Небесных военачальников, на фоне статуи Якуси нёрай

Фотографии: Муда Томохиро