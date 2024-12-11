Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (18): статуя бодхисаттвы Нёирин Каннон

Очарование японской буддийской скульптуры

Эта фигура бодхисаттвы Нёирин Каннон внесена в список национального достояния и считается одним из лучших образцов скульптуры эзотерического буддизма периода Хэйан (794-1192). Долгое время она была «скрытым буддийским изображением», и её открывали для осмотра только раз в 33 года, поэтому скульптура сохранила первоначальный цвет и очаровывает зрителей своим завораживающим видом.

Изящные жесты этой скульптуры очаровывают зрителей.

Эта статуя Нёирин Каннон находится в монастыре Кансиндзи, знаменитом монастыре школы Сингон, в городе Каватинагано в префектуре Осака. Говорят, что монастырь основал в первом году Тайхо (701) Эн-но Гёдзя (Эн-но Одзуно), основатель культа сюгэндо. В 6 году Конин (815) монах Кукай (Кобо дайси) вырезал главную статую монастыря, чтобы отогнать злых духов, а с 4 года Тэнтё (827) монах Дзитиэ, один из десяти великих учеников Кукая, вместе со своим учеником Синдзё приступили к строительству храмовых построек.

Согласно «Тетради материалов записей о происхождении монастыря Кансиндзи» (Кансиндзи канроку энги сидзайтё), созданной в 883 году и являющейся национальным достоянием, статуя изначально находилась в Кодо, Зале толкований учения. Согласно довольно убедительной версии, Кодо возвела Татибана-но Катико (786-850), жена императора Сага (786-842), глубоко почитавшая буддийское учение, и предполагают, что эту статую также создали по её пожеланию.

Монастырь Кансиндзи известен также тем, что он был родовым храмом Кусуноки Масасигэ (1294-1336), военачальника периода Намбокутё (1336-1392). Император Го-Дайго (1288-1339) назначил Масасигэ, проявившего исключительную верность, одним из высших чиновников (бугё) и поручил ему построить Кондо, Золотой павильон, на месте Кодо. В настоящее время Кондо, в котором находится главное изображение монастыря, Нёирин Каннон, также признан национальным достоянием.

Нёирин Каннон – одна из хэнгэсин («изменённый облик», вид, который принимают бодхисаттвы для спасения живых существ) бодхисаттвы Каннон (санскр. Авалокитешвара). Она держит в руках исполняющую желания драгоценность нёи ходзю (санскр. чинтамани) и Колесо Дхармы хорин (санскр. дхармачакра, символ буддийского учения), которое помогает преодолевать земные желания и заблуждения. Благодаря сочетанию этих атрибутов статуя и получила название «Нёирин». Роппи, «шесть рук» этой статуи символизируют её многочисленные деяния. Одна рука подпирает щёку, на другой висят чётки, ещё в одной она держит исполняющую желания драгоценность, в четвёртой она держит цветок лотоса, пятая возлежит на «лотосовом сиденье», и в шестой у неё Колесо Дхармы. Все эти руки выглядят очень реалистично.

Отмечают, что данная фигура соответствует изображению на мандале, которую Кукай привёз из Китая во времена династии Тан, поэтому, вероятно, такие изображения бодхисаттвы Каннон были особенно популярны в те времена. В отличие от создававшихся ранее скульптур Нёирин Каннон, эта как будто излучает мистическую атмосферу, характерную для эзотерического буддизма.

Тело статуи вырезано из цельного куска дерева кая (торрея), а руки и другие детали изготовлены из разных материалов. Для создания гладкой текстуры использована техника кансицу, «сухой лак», при которой поверхность во много слоёв покрывают лаком, смешанным с древесной пылью, и льняной тканью. Поскольку это была «скрытая буддийская скульптура», которую открывали для обозрения только раз в 33 года, на некоторых участках до сих пор видны великолепные цвета, и скульптура сохраняет свой завораживающий облик.

Статуя открыта для публики всего два дня в году, 17 и 18 апреля, и многие люди посещают монастырь, чтобы её увидеть. У статуи слегка наклонена голова, пухлое лицо с алыми губами, глаза полуприкрыты, правое колено приподнято... Она чем-то напоминает непринуждённо сидящую женщину, её облик исполнен изящества.

Если статуя создавалась по заказу императрицы, то она, возможно, отражала её предпочтения. Также не исключено, что моделью для статуи послужила сама императрица.

Статуя бодхисаттвы Нёирин Каннон

Высота: 109,4 см

109,4 см Время создания: период Хэйан

период Хэйан Местонахождение: монастырь Кансиндзи

монастырь Кансиндзи Характеристика: Национальное достояние («Деревянная статуя Нёирин Каннон»)

Фотография к заголовку: Статуя Нёирин Каннон в монастыре Кансиндзи

Фотографии: Муда Томохиро