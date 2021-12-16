Будды-мумии в Японии: изнурительная практика «превращения в будду в собственном теле»

Сокусимбуцу – это религиозный человек, который доводит своё тело до мумификации путём строгого аскетизма. Практика сокусимбуцу упоминается в литературе – например, в романе «Гассан» Мори Ацуси, получившем премию Акутагавы в 1974 году, и «Убийство командора» Мураками Харуки, бестселлере 2017 года. По всей стране известно 18 таких мумий, восемь из которых хранятся в префектуре Ямагата. Здесь мы поговорим о загадках сокусимбуцу, многие из которых ещё не разгаданы.

Практика сокусимбуцу и культ горы Юдоно

Сокусимбуцу – это мумифицированное тело аскета. Поклонение этим мощам как буддам практиковалось со времён периода Южной и Северной династий (Намбокутё, 1136-1192), и 18 сокусимбуцу всё ещё хранятся в различных частях Японии. Например, знаменитый монах Кукай (Кобо дайси, 774-835), основатель буддийской школы Сингон, почитается в Окуноин, Дальнем храме на горе Коя, он считается всё ещё живущим, и у монахов существует обычай ежедневно подавать ему трапезу.

Под этим влиянием больше всего сокусимбуцу сохранилось в храмах школы Сингон, и шесть из них хранятся в регионе Сёнай у подножья Дэва-сандзан, Трёх священных гор земли Дэва (горы Гассан, Юдоно, Хагуро) в префектуре Ямагата, а 2 тела – в районе Окитама. В посмертных буддийских именах сокусимбуцу присутствует иероглиф «море» (海, кай), что связано, вероятно, с именем основателя школы Сингон «Кукай» (空海). В соседней префектуре Ниигата хранятся четыре тела, по одному – в префектурах Фукусима, Ибараки, Канагава, Нагано, Гифу и Киото.

Храмы в префектуре Ямагата, где хранятся сокусимбуцу

Сёнай

Название храма Имя сокусимбуцу Год смерти Кайкодзи Тюкай-сёнин 1755 Эммёкай-сёнин 1822 Нангакудзи Тэцурюкай-сёнин 1881 Хоммёдзи Хоммёкай-сёнин 1683 Тюрэндзи Тэцумонкай-сёнин 1829 Дайнитибо Синнёкай-сёнин 1783

Окитама

Название храма Имя сокусимбуцу Год смерти Дзокоин Комёкай-сёнин 1854 г. Мёдзюин Мёкай-сёнин 1863 г.

Все эти храмы с сокусимбуцу являются основными местами поклонения в культе горы Юдоно, сложившемся в период Эдо (1603-1868). «Драгоценность» (с периода Мэйдзи – «почитаемое тело божества») горы Юдоно – не сама гора, а огромная скала, из которой бьют горячие источники. Она представляет собой «купол термального источника», продукт конденсации минералов, содержащихся в горячих источниках. С древних времён гора Юдоно почиталась как «внутренний храм» Дэва-сандзан, Трёх священных гор земли Дэва.

С тех пор, как школа Тэндай включила храм горы Хагуро в свой состав в 1641 году, в храмах Дэва-сандзан усилился конфликт между школами Тэндай и Сингон. Школа Тэндай, получившая официальное одобрение сёгуната Токугава, обрела огромную силу. Школа Сингон подала иск против Тэндай главному чиновнику (бугё) по делам храмов и святилищ, в результате было вынесено решение, согласно которому Хагуро и Гассан принадлежат Тэндай, а за Сингон остаётся гора Юдоно.

Буддами-сокусимбуцу становились «прихожане первого поколения», иссэй-гёнин, то есть верующие низкого разряда из пришлых, не из прихожан поселений возле храмов. Школа Сингон организовывала их практику на горе Юдоно, используя их для поднятия авторитета в миссионерской работе, чтобы противостоять школе Тэндай.Это противостояние повлияло на появление множества сокусимбуцу в регионе Сёнай в период Эдо.



Сокусимбуцу Буккай-сёнин в храме Каннондзи в городе Мураками преф. Ниигата (фото автора)



Каннондзи (фото автора)



Пятиярусная пагода возле горы Хагуро, самая старая пагода в регионе Тохоку, признана национальным достоянием (PIXTA)

Аскетический подвиг и «превращение в будду в этом теле»

Среди тех, кто занимался религиозной деятельностью на горе Юдоно, можно выделить три группы – буддийские монахи школы Сингон, местные адепты культа сюгэндо, возводящие свою практику к монаху Сёбо (832-909) той же школы, и иссэй-гёнин, пришлые «практикующие первого поколения». Монахи воспитывали учеников-преемников, адепты сюгэндо имели семьи и передавали культ наследникам. Монахи сберегали храм, а адепты зимой отправлялись в места жительства верующих, чтобы нести туда проповедь, поэтому эти две группы не могли реализовать ту строгую практику, которой подвергали себя иссэй-гёнин на горе зимой. Согласно преданию, передающемуся в храмах, иссэй-гёнин отказывались от употребления в пищу «десяти злаков» (риса, пшеницы, проса, бобов и т. п.) и питались только необработанной пищей из того, что могли собрать в горах, а также отшельничали в местности Сэнниндзава.

Каменный памятник с выгравированным именем иссэй-гёнин указывает, что он здесь практиковал в течение тысячи дней – то есть не прекращал тренировки в Сэнниндзава даже в середине зимы, когда здесь выпадает большое количество снега. Как упоминалось выше, «божественное тело» – это купол термального источника, и, вероятно, тепло горячего источника, текущего отсюда, помогало пережить зимние холода. Записи периода Эдо указывают на то, что адепты культа сюгэндо совершали зимние паломничества к живущим в горах отшельникам и приносили им угощение. Пережившие суровые испытания такой практики иссэй-гёнин живыми входили в гроб, их «затворяли в земле», а через три года и три месяца вновь выкапывали уже в виде сокусимбуцу.



Каменный памятник Тэцумонкай-сёнин (фотография автора)

Однако полевое исследование, проведённое Медицинской школой Университета Ниигата в 1960-е годы, показало, что большинство сокусимбуцу после смерти были искусственно высушены. В тёплом и влажном климате Японии не могли появиться такие естественные мумии, как в Египте, и их искусственно обрабатывали для превращения в сокусимбуцу.

«Затвор в земле» известен нам по преданиям храмов, где хранятся сокусимбуцу, но никаких исторических материалов, подтверждающих это, не найдено. В различных частях Японии, где сохранились предания о «затворе в земле», есть множество «могил затворников», но при раскопках никогда не находили мумии, только скелетные останки. Лишь немногие тела прошли обработку после смерти и стали сокусимбуцу.

Противоречия между фольклором и историческими фактами

Поскольку иссэй-гёнин не были монахами, они обрастали волосами, как и адепты сюгэндо. Не будучи адептами сюгэндо, они не могли носить рясу юигэса. Самым известным сокусимбуцу горы Юдоно является Тэцумонкай-сёнин в храме Тюрэндзи в городе Цуруока, префектура Ямагата. На его портрете можно видеть, во что он был одет. Убив двух самураев в драке, он сбежал в храм, после чего самоотверженно работал над социальными проектами – занимался дорожным строительством, устройством новых заливных полей, благодаря чему получил широкую поддержку в народе. Он вёл миссионерскую деятельность в различных частях региона Тохоку, таких как город Мураками в префектуре Ниигата и город Мориока в префектуре Иватэ, доходил до Эдзо (Хоккайдо), и из материалов, обнаруженных позже, известно, что он обрёл новых верующих.



Портрет Тэцумонкай-сёнин в храме Тюрэндзи (фотографию предоставил Сугихара Такэо)



Хондо, Главный павильон храма Тюрэндзи (фотография предоставлена фондом Туристическое бюро DEGAM Цуруока)

В разных местах в префектуре Ямагата можно видеть памятные стелы с именами иссэй-гёнин горы Юдоно, которые стали сокусимбуцу, и если посмотреть на годы воздвижения стел, мы увидим, что большинство из них были установлены ещё при их жизни. Таким образом, они становились объектами поклонения не посмертно – ещё при жизни их религиозная деятельность ценилась и им начинали поклоняться. К сожалению, сохранилось не так много исторических документов, поскольку, например, Тюрэндзи и Кайкодзи были уничтожены пожарами, а Дайнитибо разрушен землетрясением в середине эпохи Мэйдзи (1868-1912), и сложно заполнить пробелы между историческими фактами и легендами, так что в будущем имеет смысл прояснить религиозную роль иссэй-гёнин, опираясь на исторические документы и надписи на каменных памятниках, и в то же время не выпуская из внимания предания храмов, где хранятся сокусимбуцу.

Обретение известности после гонений на буддизм

В период Эдо был особенно известен сокусимбуцу Коти-хоин (умер в 1363 г.) в храме Сайсёдзи в нынешней префектуре Ниигата, и многие путешественники, посещавшие этот район, описывали свои впечатления от него. Мацуо Басё тоже видел его во время своего путешествия «По тропинкам Севера». С другой же стороны, сохранилось много записей о паломничествах на Дэва-сандзан, Три священные горы земли Дэва, но упоминания об осмотре сокусимбуцу встречаются крайне редко. Путешественник Сугаэ Масуми, оставивший много описаний своих путешествий, писал о том, что слышал про Хоммёкай-сёнин в храме Хоммёдзи, но при этом репутация его несравнима с Коти-хоин.



Сокусиндо, Павильон сокусимбуцу, в храме Хоммёдзи (фотография автора)

Похоже, что сокусимбуцу горы Юдоно обрели известность после гонений на буддизм в ходе разделения синтоизма и буддизма после реставрации Мэйдзи. Из-за этого разделения большинство святынь Дэва-сандзан стали синтоистскими святилищами. Правительство Мэйдзи отказалось от религиозной политики сёгуната Токугава, считавшего Японию буддийской страной, и выдвинуло синтоизм в качестве национальной религии, в результате чего многие синто-буддийские храмы, связанные с культом гор, обратились в синтоизм. Кроме того, согласно уголовному законодательству, незадолго до того принятому правительством Мэйдзи, захоронение иссэй-гёнин заживо расценивалось как помощь в самоубийстве, а извлечение тела через 3 года и 3 месяца, чтобы сделать сокусимбуцу, «будду в собственном теле», – как преступление, заключающееся в раскопках гробницы и уничтожении трупа, так что реализация этой практики стала невозможной.

Вера четырёх храмов школы Сингон, поклонявшихся куполу термальных источников и считавших гору Юдоно буддийской святыней, не получила официального признания. Храмы Тюрэндзи и Дайнитибо, где в качестве сокусимбуцу почитались Тэцумонкай-сёнин и Синнёкай-сёнин, остались верны школе Сингон, чтобы сохранить традицию, но потеряли право на ритуалы, связанные с горой Юдоно. В период Эдо при паломничествах на Дэва-сандзан храмы получали от паломников плату за поход по горам, но эти два храма потеряли этот источник дохода. Возможно, как раз из-за этого, чтобы распространять информацию и обеспечить новый источник дохода, в этих храмах на первый план выдвинули сокусимбуцу, распространяя связанные с ними амулеты и сделав их главными объектами почитания.



Синнёкай-сёнин в храме Дайнитибо (фотография предоставлена фондом Туристическое бюро DEGAM Цуруока)



Дайнитибо (PIXTA)

Сложности признания сокусимбуцу в качестве культурного достояния

Сокусимбуцу не являются собственно буддийскими статуями, это человеческие тела, поэтому их не могут признать культурным достоянием, и потому невозможно получить субсидии на уход за ними от национального правительства и муниципальных властей, расходы на их содержание ложатся целиком на храмы, где они хранятся. Связанные с ними ритуалы, такие как смена одеяний сокусимбуцу, которая проводится раз в 6 или 12 лет, закрыты для публики, и их трудно определить как нематериальную ценность народной культуры.

Те, кто посетил это место, приблизился к сокусимбуцу и выслушал ненавязчивые пояснения об их роли как религиозных деятелей и о том, как они облегчали жизнь простых людей, получают незабываемые впечатления. Чтобы сохранить сокусимбуцу и передать их будущим поколениям, нужно привлекать больше посетителей и расширять круг людей, понимающих их ценность. Многие такие храмы находятся вдалеке от городов, и хотелось бы, чтобы местные администрации задумались о поддержке в развитии службы экскурсионных такси и маршрутных автобусов возле мест, где хранятся сокусимбуцу.



Переодевание Синнёкай-сёнин в храме Дайнитибо. В год Быка, который особо отмечают в храме, на мощах меняют одежду, а старую разрезают на мелкие кусочки, вкладывают в талисманы и раздают прихожанам (фотография предоставлена фондом Туристическое бюро DEGAM Цуруока)

Фотография к заголовку: Тэцумонкай-сёнин в храме Дайнитибо (©️ Дайнитибо)