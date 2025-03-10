Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: старая статуя будды Амида в монастыре Кодзодзи

Очарование японской буддийской скульптуры

В павильоне Амиды древнего монастыря Кодзодзи рядом с главной статуей, изображающей будду Амида (Амитабха) стоит ещё одна статуя Амиды – очень старая, но всё ещё поражающая своей красотой.

Задумчивое лицо Амиды как будто выражает тоску по Чистой Земле.

Повреждённая статуя Будды хранится в павильоне Амиды древнего монастыря Кодзодзи (город Какуда, префектура Мияги). У статуи не хватает правой руки, а с левой стороны груди зияет дыра, но в целом она сохраняет свою первоначальную форму будды, который помогает всем страдающим существам возродиться в райской земле.

Считается, что храм Кодзодзи был основан в 10 году Конин (819). Говорят, что павильон Амиды в первом году Дзисё (1177) построила жена Хидэхиры – сам Фудзивара-но Хидэхира был третьим правителем земли Осю, при котором род Осю Фудзивара достиг пика своего расцвета. Павильон представляет собой довольно небольшой зал с соломенной крышей, выстроенный в стиле хогё-дзукури. Однако он считается одним из трёх важнейших павильонов Амиды в регионе Тохоку, наряду с Тюсондзи Кондзикидо (Хираидзуми, префектура Иватэ) и залом Сирамидзу Амида (Иваки, префектура Фукусима), и признан важным национальным культурным достоянием.

В центре зала находится главное священное изваяние монастыря – статуя Амиды нёрай (важное культурное достояние, высота 2,7 метра). Эта статуя Будды была создана в конце периода Хэйан (794-1192, период Фудзивара в периодизации истории японской культуры) и выполнена в японском стиле, поскольку в те времена ослабевало китайское культурное влияние. Вместе с нимбом, который почти достигает потолка, её высота составляет более 5 метров.

Хотя мне как фотографу следовало бы сосредоточиться на главном изображении, которое является важной культурной ценностью, меня привлекли вибрации, исходящие от другого будды Амида, спокойно сидящего справа от главного изображения. Несмотря на то, что статуя сильно повреждена, её высота составляет 2,7 метра, как и у нынешней главной статуи. Как видно по линии центральной трещины, статуя была выполнена в технике ёсэги-дзукури, при которой она изготавливается по частям, которые затем соединяются вместе.

Сохранилась только деревянная основа, поэтому неясно, как изначально была расписана статуя. Однако судя по небольшому размеру завитков волос будды (рахоцу), изящной форме глаз и губ, предполагается, что она тоже была создана в период Фудзивара, как и основное изображение. Своим изяществом она напоминает статую будды Амиды в монастыре Тюсондзи, созданную в тот же период.

Согласно одной из теорий, эта повреждённая статуя была основным изображением, когда был построен павильон Амиды. Если это так, то просто удивительно, как она всё же в общем сохранила свой первоначальный облик, несмотря на множество катастроф за её долгую историю. Возможно, именно это и вызвало такой отклик в душе фотографа. Эта статуя зарегистрирована как охраняемое культурное достояние города Какуда под названием «Деревянная статуя сидящего будды Амида нёрай (старая статуя)», и храм использует это название в качестве официального названия статуи.

Главная статуя храма, статуя Амиды нёрай, была повреждена во время Великого восточно-японского землетрясения 2011 года, и начиная с 2016 года в течение четырёх лет шли работы по её консервации и ремонту. Фотография выше была сделана до реставрации, и контраст между главной статуей, которая сейчас находится в идеальном состоянии, и старой, разрушающейся статуей ещё более разителен. Если у вас будет возможность посетить этот храм, обязательно встаньте лицом к повреждённой статуе Будды и тихо сложите руки в молитве.

Статуя будды Амитабха (Амида)

Высота: 2,7 метра

2,7 метра Время создания: период Хэйан (794-1192)

период Хэйан (794-1192) Местонахождение: монастырь Кодзодзи

монастырь Кодзодзи Характеристика: культурное достояние города Какуда «Деревянная статуя сидящего будды Амида нёрай (старая статуя)»

культурное достояние города Какуда «Деревянная статуя сидящего будды Амида нёрай (старая статуя)» *Желающим посетить храм необходимо заранее связаться с ним по телефону (0224-65-2038).

Фотография к заголовку: Статуя будды Амида в монастыре Кодзодзи

Фотографии: Муда Томохиро