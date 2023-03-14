Двенадцать лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионов

Двенадцать лет прошло после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, вызвавшего огромное цунами и аварию на АЭС «Фукусима-1». Как идёт восстановление жизни в пострадавших регионах?

Двенадцать лет спустя

Великое восточно-японское землетрясение произошло у побережья Санрику в Тохоку 11 марта 2011 года и вызвало тройную разрушительную катастрофу. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к сотрясениям в 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности в Курихаре на севере префектуры Мияги и от 6 до 6 баллов в районах, охватывающих восемь других префектур. Землетрясение вызвало сильное цунами, которое обрушилось на населённые пункты вдоль северо-восточного побережья Тихого океана Японии, достигнув высоты 9,3 метра в г. Сома в префектуре Фукусима, 8,6 метра в Исиномаки в префектуре Мияги и 8,5 метра в Мияко в префектуре Иватэ. Приливная волна также вызвала тройную аварию на атомной электростанции «Фукусима-1».

Наиболее трагическим напоминанием о разрушительных последствиях стихийного бедствия являются человеческие жертвы. Согласно данным Агентства по восстановлению, число погибших с 11 марта составляет 19 759 человек, включая погибших после стихийных бедствий в результате самоубийств и болезней, при этом 2553 человека всё ещё числятся пропавшими без вести. Было разрушено более 120 000 домов. Хотя число эвакуированных за 12 лет после катастрофы неуклонно снижалось, к ноябрю 2022 года 31 438 человек всё ещё живут во временном жилье в регионах Тохоку, Канто и других. Большинство из них, около 21 000 эвакуированных, прибыли из префектуры Фукусима, в основном из населённых пунктов, расположенных вблизи пострадавшей АЭС «Фукусима-1».

Ход восстановления

Завершена основная часть запланированных проектов государственного жилья для жертв стихийных бедствий, выделено около 30 000 единиц государственного жилья и 18 000 надземных участков для частных домов. В основном завершена также работа над транспортной инфраструктурой, включая 359-километровую скоростную автомагистраль Санрику, которая полностью открылась 18 декабря 2021 года, соединив Сэндай в префектуре Мияги с Хатинохэ в префектуре Аомори. Движение поездов на последнем пострадавшем от стихийного бедствия участке линии JR Дзёбан между станциями Томиока и Намиэ в преф. Фукусима возобновилось в марте 2020 года.

Почти все сельскохозяйственные угодья и предприятия по производству морепродуктов в пострадавших от цунами районах префектур Иватэ, Мияги и Фукусима были восстановлены. По состоянию на сентябрь 2022 года количество сельскохозяйственных земель, доступных для возделывания, составляет 95% от уровня, существовавшего до стихийного бедствия, а к декабрю 2021 года вновь открылись 98% предприятий по производству морепродуктов, желающих возобновить работу.

Рыболовные хозяйства Фукусимы добились больших успехов в восстановлении репутации региона, испорченной опасениями по поводу безопасности улова и ограничениями на использование лодок. До марта 2021 года вёлся пробный промысел с использованием донного траления вдоль побережья, и, поскольку уловы оказались безопасными, местные рыболовы готовятся увеличить добычу.

Дезактивация земель, открыты зоны ограниченного доступа

Работа по дезактивации в населённых пунктах вблизи АЭС «Фукусима-1» продолжается, хотя некоторые территории в шести муниципалитетах остаются закрытыми для проживания. Вывод из эксплуатации реакторов станции продвигается медленно.

Правительство активизировало работы по обеззараживанию и другим проектам реконструкции в специальных районах внутри зон, закрытых для проживания на неопределённый срок, а в июне 2022 года оно начало разрешать эвакуированным возвращаться на постоянное жительство. Власти ослабили ограничения в районах Кацурао, Окума и Футаба, в том числе разрешили жителям оставаться на ночь в своих домах, а приказы об эвакуации в посёлках Намиэ, Томиока и Иитатэ, как ожидается, будут отменены кое-где уже в этом году. Однако лишь несколько человек выразили заинтересованность в возвращении.

Сброс очищенной воды

Правительство Японии 13 апреля 2021 года объявило о намерении сбросить очищенную низкоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан и потом определило период начала сброса воды весной или летом этого года. Этот план вызвал резкую критику со стороны местной рыбной промышленности и других организаций.

Продолжение судебных разбирательств

В 2022 году суды вынесли ряд решений по нескольким из примерно 30 коллективных исков, поданных в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1». В ноябре правительство приняло решение расширить размер компенсации за ущерб, связанный с ядерной аварией, после того как Верховный суд принял несколько постановлений, предписывающих Tokyo Electric Power Company выплатить дополнительную компенсацию пострадавшим. В конце января этого года TEPCO объявила, что выплатит до 2,8 млн йен на человека в качестве компенсации ущерба.

18 января этого года Высокий суд Токио оставил в силе ранее вынесенное решение о невиновности бывшего председателя TEPCO Кацуматы Цунэхисы и двух других руководителей в деле о виновности в ядерной катастрофе, при этом судья по этому делу заявил, что эти трое людей не могла предвидеть вероятность того, что цунами обрушится на станцию. Это противоречило отдельному постановлению от июля 2022 года по делу, возбуждённому акционерами TEPCO, в котором суд низшей инстанции пришел к выводу, что аварии можно было избежать, и обязал троих руководителей и ещё одного высокопоставленного чиновника компании выплатить компенсацию в размере 13 миллиардов йен.

Фотография к заголовку: Рано утром 30 августа 2022 года люди собрались на мероприятие возле станции JR Футаба, чтобы отметить отмену приказа об эвакуации (© Jiji)

Статьи по теме