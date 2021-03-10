После землетрясения и цунами, случившихся в марте 2011 года, 2525 человек все еще числятся пропавшими без вести

Новости

Токио, 9 марта (Jiji Press) - В марте 2011 года катастрофическое землетрясение и последовавшее за ним цунами обрушились на регион Тохоку на северо-востоке Японии. По сведениям Главного управления полиции Японии, опубликованным во вторник, по состоянию на 1 марта 2021 года число пропавших без вести в результате природного катаклизма составляет 2525 человек из шести префектур.

Из них 1215 человек - из префектуры Мияги, 1111 - из префектуры Иватэ и 196 - из префектуры Фукусима. Эти три префектуры региона Тохоку понесли наиболее сильные разрушения в результате катастрофы 11 марта.

Число погибших в результате землетрясения и цунами на начало этого месяца составило 15 900 человек в 12 префектурах, включая женщину, останки которой были опознаны в Мияги в четверг. Число погибших составило 9543 человека в префектуре Мияги, 4675 в префектуре Иватэ и 1614 в префектуре Фукусима.

В период с марта прошлого года по февраль нынешнего года были идентифицированы останки еще трех человек, пропавших без вести во время катастрофы. Двое погибших проживали в Мияги и один в Иватэ. Все три тела были обнаружены в 2011 году, но до настоящего времени не опознаны.

В процессе идентификации полиция изучила физические характеристики останков и проанализировала их митохондриальную ДНК, передающуюся по материнской линии. Основываясь на накопленных данных, полиция также использовала метод, известный как «картографирование», при котором места обнаружения останков используются для оценки мест, где жертв настигла катастрофа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме