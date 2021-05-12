В Японии рассматривают возможность сброса очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в километре от берега

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. и правительство Японии рассматривают план сброса очищенной радиоактивной воды с повреждённой АЭС «Фукусима-1» в море примерно в 1 км от побережья, сообщили информированные источники.

По словам источников, план предусматривает прокладку трубопровода на дне океана.

Ожидается, что в следующем месяце TEPCO, правительство и Управление по ядерному регулированию начнут полномасштабные переговоры, чтобы решить, спускать ли воду непосредственно с берега возле электростанции, или по идущему в море трубопроводу, сообщили источники.

АЭС компании TEPCO в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии сильно пострадала в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года. Очищенная вода содержит радиоактивное вещество тритий.

Подземные и дождевые воды продолжают поступать в повреждённые реакторные здания на атомной электростанции, в результате чего она оказывается заражённой радиоактивными веществами.

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