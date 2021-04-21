Губернатор Осаки обещает обсудить сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Осакский залив

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Осака, 20 апреля (Jiji Press). Губернатор Осаки Ёсимура Хирофуми подчеркнул, что он рассмотрит возможность выпуска очищенной радиоактивной воды из разрушенной катастрофой АЭС «Фукусима-1» в Осакский залив, если об этом попросит правительство Японии.

Обращаясь к репортёрам, Ёсимура сказал: «Я бы не стал говорить о (выпуске очищенной воды в Осакский залив), если бы не был открыт для рассмотрения этого вопроса».

«Я говорю это, потому что решил (рассмотреть этот вопрос)», – добавил он.

Ёсимура ранее говорил, что очищенную воду с атомной станции, содержащую тритий, следует разрешить сбрасывать в море, если она соответствует экологическим стандартам, подтверждённым научными доказательствами, и сказал, что рассмотрит возможность сброса очищенной воды в Осакский залив, расположенный на западе Японии.

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