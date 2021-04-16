Южная Корея намерена оспорить решение Японии о сбросе воды с АЭС «Фукусима» в международном трибунале

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ФОТОГРАФИЯ: Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступает в Национальном собрании в Сеуле, Южная Корея, 28 октября 2020 г. Чон Хон-Кюн/REUTERS /фото из архива

Автор: Хёнхи Шин

СЕУЛ (Reuters) - 14 апреля, на фоне протестов рыболовецких кооперативов и экологических групп, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал чиновникам изучить возможность подачи ходатайства в международный суд по поводу решения Японии о сбросе воды со своей атомной электростанции «Фукусима-1», сообщил его пресс-секретарь.

13 апреля Япония обнародовала планы по сбросу в море более 1 миллиона тонн загрязненной воды с АЭС, поврежденной землетрясением и цунами 2011 года. Вода подвергалась фильтрации для удаления вредных радиоактивных изотопов в течение примерно двух лет.

Южная Корея выразила решительный протест против этого решения: был вызван недавно назначенный посол Японии в Южной Корее Аибоси Коити и созвано экстренное внутриведомственное совещание для выработки ответной стратегии.

На брифинге пресс-секретарь президента Кан Мин Сок сказал, что на отдельном собрании, состоявшемся 14 апреля, Мун призвал изучить способы передать информацию о действиях Японии на рассмотрение Международного трибунала по морскому праву, включая подачу иска о судебном запрете.

Мун также выразил обеспокоенность по поводу решения Японии, когда прибывший в Южную Корею в феврале Аибоси вручал президенту свои верительные грамоты: «Мне остается лишь напомнить, что у страны, которая является ближайшим соседом Японии с точки зрения местоположения и делит с ней море, решение Токио просто не может не вызывать беспокойства».

По словам Кана, Мун просил Аибоси передать эти слова японскому руководству.

В среду в Южной Корее прошел ряд акций протеста против действий Японии. Протестующие, в числе которых были политики, представители местных властей, рыбаки и активисты-экологи, собрались перед зданием посольства Японии в Сеуле, а также у консульств в портовом городе Пусан и на острове Чеджу.

Коалиция 25 рыбопромысловых организаций устроила митинг и направила письменный протест в посольство Японии, в котором призвала Токио отменить свое решение, а Сеул - запретить импорт рыбной продукции из Японии.

«Наша промышленность находится на грани тотального уничтожения из-за опасений людей по поводу возможного радиоактивного загрязнения морепродуктов», - говорится в заявлении коалиции.

Прогрессивная миноритарная оппозиционная Партия справедливости и около 30 антиядерных и экологических групп назвали шаг Японии «ядерным терроризмом» и заявили, что направили в посольство Японии список подписей более 64 000 противников решения Токио, собранный в 86 странах начиная с февраля.

(Репортаж - Хёнхи Шин; редактирование - Кристофер Кушинг и Раджу Гопалакришнан)

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