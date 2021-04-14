Рыбак в Фукусиме потрясён решением правительства о сбросе в океан воды с АЭС «Фукусима-1»

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Синти, префектура Фукусима, 13 апреля (Jiji Press). Принятое 13 апреля решение правительства Японии о сбросе в океан очищенной радиоактивной воды с пострадавшей от катастрофы АЭС «Фукусима-1» ударило по местным рыбацким общинам, борющимся с репутационным ущербом в связи с радиацией.

Оно Харуо, рыбак из города Синти, префектура Фукусима, последние 10 лет активно участвовал в усилиях по возобновлению полномасштабного рыболовства после землетрясения, цунами и ядерной аварии в марте 2011 года, разрушивших рыбную промышленность Фукусимы и других регионов северо-восточной части Японии.

«Это сводит на нет все наши усилия за последние 10 лет», – сказал Оно, явно огорчённый решением правительства выпустить в океан очищенную воду, содержащую тритий, с АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., расположенной на тихоокеанском побережье в Фукусиме.

«Нам снова придется страдать, – сказал он. – Для чего были все эти усилия?».

69-летний Оно впервые вышел на рыбалку в возрасте 15 лет. До катастрофы в марте 2011 года он выходил рыбачить шесть дней в неделю и ловил различную сезонную рыбу, такую ​​как камбала, ледяная рыба и морской окунь.

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