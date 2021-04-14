Рыбак в Фукусиме потрясён решением правительства о сбросе в океан воды с АЭС «Фукусима-1»
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Синти, префектура Фукусима, 13 апреля (Jiji Press). Принятое 13 апреля решение правительства Японии о сбросе в океан очищенной радиоактивной воды с пострадавшей от катастрофы АЭС «Фукусима-1» ударило по местным рыбацким общинам, борющимся с репутационным ущербом в связи с радиацией.
Оно Харуо, рыбак из города Синти, префектура Фукусима, последние 10 лет активно участвовал в усилиях по возобновлению полномасштабного рыболовства после землетрясения, цунами и ядерной аварии в марте 2011 года, разрушивших рыбную промышленность Фукусимы и других регионов северо-восточной части Японии.
«Это сводит на нет все наши усилия за последние 10 лет», – сказал Оно, явно огорчённый решением правительства выпустить в океан очищенную воду, содержащую тритий, с АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., расположенной на тихоокеанском побережье в Фукусиме.
«Нам снова придется страдать, – сказал он. – Для чего были все эти усилия?».
69-летний Оно впервые вышел на рыбалку в возрасте 15 лет. До катастрофы в марте 2011 года он выходил рыбачить шесть дней в неделю и ловил различную сезонную рыбу, такую как камбала, ледяная рыба и морской окунь.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Правительство Японии примет решение о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан
- Япония просит у МАГАТЭ поддержки в вопросе сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в море
- «У нас происходило то же самое, только с задержкой на полдня»: история о том, как решения лидера и 9-километровый кабель спасли АЭС «Фукусима-2» от судьбы «Фукусимы-1»
- Доклад ООН: последствия для здоровья людей из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в будущем маловероятны
- Десять лет после катастрофы: стагнация японской ядерной политики
- Компания TEPCO объявила об окончании удаления отработанного топлива из бассейна третьего реактора
- Сброс обработанной воды в океан – наша общая проблема: 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» и бесконечная борьба со слухами
- Правительство Японии планирует после очистки сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан
- Лидер рыбной промышленности Японии выступает против сброса в море радиоактивной воды
- Ликвидация АЭС «Фукусима-1»: проблема радиоактивного заражения воды и способы её решения
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Девять лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионов
- История атомных электростанций Фукусимы
- Человек, который спас Японию. Дело жизни, борьба и смерть экс-директора АЭС «Фукусима-1»
- 30 лет со времени аварии на Чернобыльской АЭС и 5 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1»