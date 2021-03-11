Доклад ООН: последствия для здоровья людей из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в будущем маловероятны
НовостиОбщество Здоровье Наука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Берлин, 9 марта (Jiji Press). Будущие последствия для здоровья, напрямую связанные с радиационным воздействием в результате ядерной аварии в марте 2011 года в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии «вряд ли будут заметны», – говорится в докладе группы ООН.
В докладе Научного комитета ООН по действию атомной радиации сказано, что сообщаемое увеличение числа местных детей с диагнозом рака щитовидной железы не является результатом радиационного воздействия в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings, разрушенной мощным землетрясением и цунами 11 марта 2011 года.
Скорее это результат «процедур сверхчувствительного скрининга, которые выявили распространённость ранее не обнаруженных аномалий щитовидной железы среди населения», – говорится в отчете.
Оценив заболеваемость раком щитовидной железы, которая может быть определена на основе предполагаемого воздействия радиации, группа пришла к выводу, что она «вряд ли будет заметна» в любой из возрастных групп, включая детей и тех, кто подвергся воздействию радиации в утробе матери, сказано в сообщении.
Группа также пришла к выводу, что не ожидается заметный рост заболеваемости раком и лейкемией среди работников АЭС.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
АЭС «Фукусима-1» Великое восточно-японское землетрясение Jiji Press