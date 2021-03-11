Доклад ООН: последствия для здоровья людей из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в будущем маловероятны

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Берлин, 9 марта (Jiji Press). Будущие последствия для здоровья, напрямую связанные с радиационным воздействием в результате ядерной аварии в марте 2011 года в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии «вряд ли будут заметны», – говорится в докладе группы ООН.

В докладе Научного комитета ООН по действию атомной радиации сказано, что сообщаемое увеличение числа местных детей с диагнозом рака щитовидной железы не является результатом радиационного воздействия в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings, разрушенной мощным землетрясением и цунами 11 марта 2011 года.

Скорее это результат «процедур сверхчувствительного скрининга, которые выявили распространённость ранее не обнаруженных аномалий щитовидной железы среди населения», – говорится в отчете.

Оценив заболеваемость раком щитовидной железы, которая может быть определена на основе предполагаемого воздействия радиации, группа пришла к выводу, что она «вряд ли будет заметна» в любой из возрастных групп, включая детей и тех, кто подвергся воздействию радиации в утробе матери, сказано в сообщении.

Группа также пришла к выводу, что не ожидается заметный рост заболеваемости раком и лейкемией среди работников АЭС.

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