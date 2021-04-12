Правительство Японии примет решение о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Японское правительство почти завершило разработку плана по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды с разрушенной катастрофой АЭС «Фукусима-1», что наверняка вызовет гнев у рыбаков.

Как сообщили информированные источники, правительство примет решение об этом методе утилизации воды на встрече соответствующих министров 13 апреля.

Рыболовная промышленность категорически против сброса воды в океан с расположенной в префектуре Фукусима атомной станции компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., опасаясь возможного ущерба репутации морской продукции, выловленной в водах этой префектуры и других частях страны, в связи с радиацией. АЭС сильно пострадала в результате сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Правительство планирует приложить все усилия для борьбы с такими слухами, в том числе полностью проинформировать общественность о безопасности операции.

Согласно источникам, оно рассматривает возможность постепенного выпуска очищенной воды в океан после того, как радиация будет снижена ​​до уровней, не причиняющих вреда человеческому телу.

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