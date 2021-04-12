Правительство Японии примет решение о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 апреля (Jiji Press). Японское правительство почти завершило разработку плана по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды с разрушенной катастрофой АЭС «Фукусима-1», что наверняка вызовет гнев у рыбаков.
Как сообщили информированные источники, правительство примет решение об этом методе утилизации воды на встрече соответствующих министров 13 апреля.
Рыболовная промышленность категорически против сброса воды в океан с расположенной в префектуре Фукусима атомной станции компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., опасаясь возможного ущерба репутации морской продукции, выловленной в водах этой префектуры и других частях страны, в связи с радиацией. АЭС сильно пострадала в результате сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года.
Правительство планирует приложить все усилия для борьбы с такими слухами, в том числе полностью проинформировать общественность о безопасности операции.
Согласно источникам, оно рассматривает возможность постепенного выпуска очищенной воды в океан после того, как радиация будет снижена до уровней, не причиняющих вреда человеческому телу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония просит у МАГАТЭ поддержки в вопросе сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в море
- «У нас происходило то же самое, только с задержкой на полдня»: история о том, как решения лидера и 9-километровый кабель спасли АЭС «Фукусима-2» от судьбы «Фукусимы-1»
- Доклад ООН: последствия для здоровья людей из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в будущем маловероятны
- Десять лет после катастрофы: стагнация японской ядерной политики
- Компания TEPCO объявила об окончании удаления отработанного топлива из бассейна третьего реактора
- Сброс обработанной воды в океан – наша общая проблема: 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» и бесконечная борьба со слухами
- Правительство Японии планирует после очистки сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан
- Лидер рыбной промышленности Японии выступает против сброса в море радиоактивной воды
- Ликвидация АЭС «Фукусима-1»: проблема радиоактивного заражения воды и способы её решения
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Девять лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионов
- История атомных электростанций Фукусимы
- Человек, который спас Японию. Дело жизни, борьба и смерть экс-директора АЭС «Фукусима-1»
- 30 лет со времени аварии на Чернобыльской АЭС и 5 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1»