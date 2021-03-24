Япония просит у МАГАТЭ поддержки в вопросе сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в море

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Токио, 23 марта (Jiji Press). Япония обратилась к Международному агентству по атомной энергии с просьбой о сотрудничестве в планирующемся сбросе в океан воды, накопленной на разрушенной в результате аварии атомной электростанции «Фукусима-1».

Об этом заявил министр промышленности Кадзияма Хироси на телеконференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Кадзияма выразил надежду правительства Японии на то, что МАГАТЭ изучит воздействие запланированного сброса воды на окружающую среду и информирует мир о результатах.

Гросси сказал, что МАГАТЭ с удовольствием поддержит план Японии, выразив уверенность в том, что Япония сможет решить проблему воды с АЭС.

На АЭС компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. вода используется для охлаждения поврежденных ядерных реакторов, при этом грунтовые воды попадают в здания реакторов, в которых есть остатки ядерного топлива, в результате чего продолжает образовываться радиоактивно загрязненная вода.

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