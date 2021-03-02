Десять лет после катастрофы: стагнация японской ядерной политики
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Фукусима, 26 февраля (Jiji Press). Политика активного использования ядерной энергии, продвигавшаяся в Японии более полувека, застопорилась, поскольку общественность по-прежнему сильно обеспокоена по поводу безопасности и сейчас, через 10 лет после самой страшной ядерной аварии в стране.
До аварии в марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings по всей стране работало 54 ядерных реактора.
Производство атомной энергии в стране полностью прекратилось после беспрецедентной тройной аварии на АЭС. С тех пор только девять реакторов были снова введены в эксплуатацию после получения согласия местных сообществ.
Критики заявили, что видят ключевой вопрос в том, как ядерная энергия, которую развивали как главный источник энергии страны, будет упомянута в следующей базовой энергетической политике правительства.
До вызванной мощным землетрясением и цунами 11 марта 2011 года аварии на расположенной в префектуре Фукусима электростанции TEPCO на атомную энергию приходилось около 30% всего производства электроэнергии в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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