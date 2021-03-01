Компания TEPCO объявила об окончании удаления отработанного топлива из бассейна третьего реактора
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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings заявила, что завершила работы по выводу всех 566 тепловыделяющих сборок из бассейна выдержки отработавшего топлива реактора № 3 на АЭС «Фукусима-1» этой компании.
Удаление топлива одного из трёх реакторов, которые вышли из строя в результате аварии на АЭС в префектуре Фукусима в марте 2011 года, проведено впервые. После землетрясения и цунами 11 марта разрушения также произошли на реакторах №1 и №2 станции.
Операция по удалению топлива на реакторе № 3 началась в апреле 2019 года. Компания TEPCO планировала завершить работы к концу марта этого года.
28 февраля компания с помощью дистанционного управления перевезла последние шесть сборок, содержащихся в специальном контейнере, в общее хранилище на территории завода. Над верхней частью реакторного корпуса № 3 была установлена масштабная крышка для предотвращения распространения радиоактивных веществ.
Компания TEPCO планировала начать вывоз топлива из здания реактора № 3 ещё в конце 2014 года, но неоднократно откладывала работы, поскольку столкнулась с трудностями при удалении мусора, оставшегося в результате взрыва водорода в здании.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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