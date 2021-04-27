Южнокорейские эксперты не нашли поводов для беспокойства в связи со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1»

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Сеул, 26 апреля (Jiji Press). Группа южнокорейских экспертов по ядерной энергетике отклонила опасения по поводу запланированного выброса очищенной радиоактивной воды с пострадавшей японской АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

Корейское ядерное общество заявило, что воздействие сброса воды с АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на Южную Корею будет незначительным, учитывая данные, опубликованные Японией. Даже если TEPCO высвободит всю свою нынешнюю радиоактивную воду без запланированной дальнейшей обработки не за запланированные 30-40 лет, а за год, доза радиоактивного излучения, которую получат жители Южной Кореи, составит одну 300-миллионную от максимального уровня, допустимого для человеческого организма, сообщило общество.

На АЭС продолжает накапливаться радиоактивная вода, поскольку воду используют для охлаждения реакторов, пострадавших от расплавления, в то время как грунтовые воды продолжают поступать в повреждённые здания.

TEPCO обрабатывает загрязненную воду с помощью водоочистного оборудования, после чего помещает на хранение, но оборудование не может удалить тритий.

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