В пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года регионах провели интенсивный поиск погибших

Новости

Хигасимацусима, префектура Мияги, 10 марта (Jiji Press). Полиция префектур Иватэ и Мияги провела в прибрежных районах интенсивные операции по поиску людей, пропавших без вести после землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Департамент полиции префектуры Фукусима также планирует провести аналогичную поисковую операцию 11 марта, в 10-ю годовщину катастрофы, в результате которой были разрушены прибрежные районы в префектурах на северо-востоке Японии.

В Иватэ, где в результате стихийного бедствия пропали без вести 1111 человек, к поисковой миссии на побережье Небамы в районе Уносумай в Камаиси присоединились 73 человека, в основном сотрудники местной полиции и береговой охраны.

Накая Тихару, начальник полицейского участка Камаиси префектуры Иватэ, говорит: «И сейчас, через десять лет после катастрофы, и 10 лет спустя всё будет так же для семей тех, кто остались пропавшими без вести. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать какие-либо возможности найти пропавших без вести».

В Мияги в результате катастрофы 1215 человек пропали без вести. Управление полиции префектуры мобилизовало 232 человека для проведения поисков 10 марта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме