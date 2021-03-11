В пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года регионах провели интенсивный поиск погибших
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Хигасимацусима, префектура Мияги, 10 марта (Jiji Press). Полиция префектур Иватэ и Мияги провела в прибрежных районах интенсивные операции по поиску людей, пропавших без вести после землетрясения и цунами в марте 2011 года.
Департамент полиции префектуры Фукусима также планирует провести аналогичную поисковую операцию 11 марта, в 10-ю годовщину катастрофы, в результате которой были разрушены прибрежные районы в префектурах на северо-востоке Японии.
В Иватэ, где в результате стихийного бедствия пропали без вести 1111 человек, к поисковой миссии на побережье Небамы в районе Уносумай в Камаиси присоединились 73 человека, в основном сотрудники местной полиции и береговой охраны.
Накая Тихару, начальник полицейского участка Камаиси префектуры Иватэ, говорит: «И сейчас, через десять лет после катастрофы, и 10 лет спустя всё будет так же для семей тех, кто остались пропавшими без вести. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать какие-либо возможности найти пропавших без вести».
В Мияги в результате катастрофы 1215 человек пропали без вести. Управление полиции префектуры мобилизовало 232 человека для проведения поисков 10 марта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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