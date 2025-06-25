Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуи бодхисаттв Никко и Гакко в монастыре Тодайдзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Статуи бодхисаттв монастыря Тодайдзи, признанные национальным достоянием, являются ярким примером буддийской скульптуры годов Тэмпё (729-749). Умиротворённый облик бодхисаттв со сложенными в молитве руками вселяет мир в сердца людей.

Статуи бодхисаттв Никко (Сурьяпрабха, бодхисаттва Солнечного света) и Гакко (Чандрапрабха, бодхисаттва Лунного света) в монастыре Тодайдзи являются шедеврами буддийской скульптуры годов Тэмпё (729-749).

Глиняная статуя делается путём лепки из глины на каркасе – на деревянный каркас, который служит основой скульптуры, наматывается соломенная верёвка, после чего наносят несколько слоёв глины, выглаживают шпателем и покрывают поверхность мелкодисперсной глиной. Эта техника была завезена с континента в VII веке и пик производства таких скульптур пришёлся на период Нара (710-794), после чего в период Хэйан (794-1192) стандартом стала деревянная скульптура. Скульптуры бодхисаттв Никко и Гакко наряду с глиняной статуей Сюконгодзин (санскр. Ваджрапани), хранящейся в том же монастыре, считаются важными шедеврами буддийской скульптуры годов Тэмпё.

Оба бодхисаттвы изображены стоящими прямо и со сложенными в молитве руками. Они были перемещены в музей Тодайдзи, когда он открылся в 2011 году, а до этого они служили сопутствующими статуями для главного образа павильона Хоккэдо – статуи бодхисаттвы Каннон. Длинные узкие глаза главного образа и двух сопутствующих очень похожи, и можно предположить, что они были созданы одним и тем же художником или в одной и той же мастерской.

Хотя на первый взгляд обе статуи выглядят очень похожими, на одеяниях бодхисаттвы Никко много складок с экспрессивными волнистыми линиями, придающими изображению энергичность. На одежде бодхисаттвы Гакко складок меньше, и они показаны мягче, чтобы создавать атмосферу спокойствия. В этих двух статуях мастерски выражен контраст между динамизмом и неподвижностью, что показывает высокий уровень мастерства скульптора.

Считается, что изначально поверхность статуй была окрашена, но сегодня большая часть краски облупилась, обнажив полупрозрачный белый фоновый цвет, подчёркивающий их чистую красоту.

Поскольку бодхисаттвы находятся на пути к достижению просветления, обычно их изображают босыми. Однако так как оба бодхисаттвы обуты в сандалии, существует обоснованное предположение, что это не бодхисаттвы, а Бонтэн (Брахма) и Тайсякутэн (Шакра).

Бодхисаттв Никко и Гакко часто изображают сопровождающими Якуси нёрай (Бхайшаджьягуру), тогда как с Каннон чаще встречаются Бонтэн и Тайсякутэн. Поскольку в том же павильоне Хоккэдо есть другая пара статуй Бонтэн и Тайсякутэн (национальное достояние), во избежание путаницы эти статуи получили нынешние имена.

Фотограф Муда Томохиро рассказывает о своих впечатлениях от двух статуй, когда они ещё находились в Хоккэдо: «Слабо освещённый зал, в котором более десятка статуй окружают бодхисаттву Фуку кэнсаку Каннон в центре, был совершенно потусторонним местом. Вид двух статуй, блистающих чистой белизной, спокойно стоящих по обе стороны от основного изображения, которое выделяется своей позолотой на чёрном фоне, ощущался как свет, освещающий вселенную во тьме».

Хотя статуи были созданы под сильным влиянием буддийских статуй, привезённых из Китая времён династии Тан японскими посланниками, выражения лиц обеих статуй демонстрируют уникальную выразительность, которая выходит за рамки подражания континентальным образцам. Неудивительно, что литературный критик Камэи Кацуитиро отметил их в своей книге «Достопримечательности древних храмов Ямато», сказав: «Красота их рук, сложенных вместе в молитве, не имеет себе равных».



Бодхисаттва Никко



Бодхисаттва Гакко

Статуи бодхисаттв Никко и Гакко

Высота: 2,063 м, 2,068 м

2,063 м, 2,068 м Время создания: период Нара (годы Тэмпё, 722-749)

период Нара (годы Тэмпё, 722-749) Местонахождение: монастырь Тодайдзи

монастырь Тодайдзи Характеристика: национальное достояние «Глиняные статуи бодхисаттв Никко и Гакко»

Фотография к заголовку: Статуи бодхисаттв Никко и Гакко в монастыре Тодайдзи

Фотографии: Муда Томохиро