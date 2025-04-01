Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя бодхисаттвы Каннон в монастыре Тодайдзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Статуя бодхисаттвы Каннон, созданная на заре существования монастыря Тодайдзи, считается величайшим шедевром скульптуры периода Тэмпё. Внушительный облик, торжественное выражение лица и великолепие короны исполнены энергией, которая передаётся тем, кто её видит.

Величественный вид Каннон (Амогхапаша Локешвара, одна из форм бодхисаттвы Авалокитешвара) создаёт впечатление, что бодхисаттва своей силой защищает старейшее здание монастыря Тодайдзи.

Эта статуя Авалокитешвары является главным священным изображением павильона Хоккэдо монастыря Тодайдзи и изображает одно из воплощений (хэнгэсин, форма, которую принимает Будда, чтобы спасти все живые существа) бодхисаттвы Каннон, чей странный облик с тремя глазами и восемью руками весьма впечатляет. Статуя и сам павильон Хоккэдо признаны национальным достоянием.

Павильон Хоккэдо был одним из храмовых сооружений монастыря Кинсёдзи, предшественника монастыря Тодайдзи. Поскольку главным образом павильона является Амогхапаша Локешвара, изначально он назывался павильон Кэнсакудо по кэнсаку, ловушка для птиц и животных, которая является одним из атрибутов бодхисаттвы и символизирует стремление «уловить» в сети Учения всех живых существ. С 746 года в третью луну каждого года здесь проводится церемония Хоккэ-э, в ходе которой читают Сутру Лотоса и восхваляют её достоинства, в связи с чем за павильоном закрепились названия Хоккэдо, «Павильон Сутры Лотоса», и Сангацудо, «Павильон третьей луны». Церемонии Хоккэ-э начали проводить ещё до строительства Дайбуцудэн, Павильона Великого будды, и Хоккэдо является старейшим сооружением в монастыре Тодайдзи.

Статуя бодхисаттвы, созданная, как предполагают, примерно во времена строительства Хоккэдо, имеет высоту 3,62 метра. Посетителей сначала впечатляет размер статуи, а потом их очаровывает её великолепие.

В частности, крайне редко буддийские статуи украшены настолько детальными коронами. В центре серебряной короны высотой около 88 см и весом около 11 кг находится статуя, изображающая одно из воплощений (кэбуцу) будды Амида нёрай (Татхагата Амитабха) высотой около 24 см, руки которого сложены в жест кэмуи-ин, «мудра бесстрашия», призванный избавить от страха все живые существа. Он окружён более чем 10 000 драгоценных камней, включая нефрит, хрусталь и бирюзу.

Левое плечо будды укрыто тканью, имитирующей оленью шкуру, на правое плечо наброшено «небесное одеяние» тэннэ, а длинный отрез ткани дзёхаку обёрнут вокруг шеи, перекрещивается спереди на талии, накинут на обе руки и свободно свисает к ногам. В левой руке он держит ловушку кэнсаку, от которой статуя и получила своё название Фукукэнсаку-каннон, «Авалокитешвара, ловушка которой не бывает пустой». По сути это верёвочное приспособление для ловли птиц и животных, а фуку в имени означает, что существа не ускользнут из сетей спасения бодхисаттвы, символизируя спасение от страданий всех живых существ без исключения.

В поднятых справа и слева руках – цветок лотоса и посох сякудзё, а опущенные руки образуют мудру ёган-ин (варада-мудра), которая используется для исполнения желаний других существ. В молитвенно сложенных перед грудью руках статуя бережно удерживает хрустальный шар.

Эта статуя была создана с использованием техники полых статуй из высушенного лака даккацу кансицу дзукури, которая была популярна в период Тэмпё (710-794, также период Нара). Для таких статуй сначала изготавливали прототип из глины, затем на него наклеивали несколько слоёв ткани, пропитанной лаком, а после высыхания глиняный прототип выскабливали. Поверхность формировалась с помощью кокусо – смеси древесного порошка и лака уруси, а после покраски её покрывали ещё одним слоем лака, на который приглаживанием наносили сусальное золото, придавая статуе блеск и сглаживая поверхность.

Эта техника требует огромных затрат времени и труда, а также большого количества дорогостоящего лака, поэтому она вышла из употребления после периода Тэмпё. В документах императорской сокровищницы Сёсоин говорится, что лак для буддийских статуй стоил столько же, сколько строительство всего павильона. Похоже, что на изготовление массивной статуи затратили немало драгоценного лака.

Лаковая статуя гораздо легче деревянной, поэтому её относительно легко эвакуировать во время мятежей и войн – это считают одной из причин, позволивших сохранить эту чудесным способом дошедшую до нас статую периода Тэмпё.

Эта великолепная и проработанная в подробностях статуя является настоящим шедевром скульптуры периода Тэмпё.

Статуя бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвара)

Высота: 3,62 метра

3,62 метра Время создания: период Тэмпё (Нара, 710-794)

период Тэмпё (Нара, 710-794) Местонахождение: монастырь Тодайдзи

монастырь Тодайдзи Характеристика: национальное достояние «Лаковая стоящая статуя Амогхапаша Локешвара»

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвара) в монастыре Тодайдзи

Фотографии: Муда Томохиро