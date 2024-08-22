Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (11): святой Тёгэн

Очарование японской буддийской скульптуры

Эта статуя настоятеля считается шедевром портретной скульптуры и признана национальным достоянием. На его лице видны следы невзгод, которые он пережил во время реализации огромного проекта по восстановлению монастыря Тодайдзи в городе Нара.

В выражении лица настоятеля ощущается неукротимый дух старого монаха.

Сюндзёбо Тёгэн (1121-1206) считается инициатором возрождения монастыря Тодайдзи. Родившись в семье самурая, он стал монахом в 13 лет. После изучения эзотерического буддизма школы Сингон в монастыре Дайгодзи в Киото он трижды путешествовал в Китай династии Сун и привёз в Японию новейшие образцы буддийской культуры и архитектурные методы.

В 4 году Дзисё (1180) монастырь Тодайдзи был сожжён дотла родом Тайра, и большинство храмовых построек, включая Павильон Большого Будды (Дайбуцудэн), и буддийские статуи были разрушены. После разгрома рода Тайра 61-летний Тёгэн был назначен ответственным за сбор средств на восстановление монастыря Тодайдзи, и ему было поручено восстановить монастырь. В сотрудничестве с императором-иноком Го-Сиракавой и сёгуном Минамото-но Ёритомо он усердно работал, чтобы закупить материалы и всё необходимое для ремонта, а также взял на себя руководство строительством. Архитектурный стиль дайбуцуё, характерный для Великих Южных ворот (Нандаймон) и других построек, появился в результате того, что Тёгэн объединил архитектурные приёмы сунского Китая и традиционные японские способы строительства. Над этим великим проектом он работал на протяжении четверти века до своей смерти в возрасте 86 лет.

Он называл себя Наму Амидабуцу и всей душой был предан вере Чистой Земли будды Амида. Создателем этой статуи считается Кайкэй, буддийский скульптор школы Кэй, который учился у Тёгэна и называл себя Ан-Амидабуцу.

Что касается периода производства, то в первой в Япоии всеобъемлющей истории буддизма «Буддийские записи годов Гэнко» (Гэнко сякусё) говорится, что «Когда Гэн (Тёгэн) умер, его портретное изображение поместили в храм». Таким образом, предполагается, что статуя была изготовлена ​​незадолго до его смерти и помещена в храм после того, как он умер. Однако в последние годы появилось мнение, что это может быть прижизненный портрет, созданный в честь достижений Тёгэна, когда ему исполнилось 80 лет. В любом случае, нет никаких сомнений в том, что скульптура в точности изображает Тёгэна, как он выглядел при жизни.

Тёгэн изображён молящимся с чётками в руках. Статуя сделана из кипарисовика хиноки, глаза вырезаны из дерева, а не из горного хрусталя, который часто использовали для глаз скульптур в то время. Он выглядит огорчённым чем-то, судя по слегка искривлённой линии губ, а по-разному раскрытые глаза создают ощущение дисбаланса. Несмотря на спокойную позу, скрытая в нём сила воли рвётся наружу, настолько он сосредоточен на реальности.

Такие статуи монахов называют портретными скульптурами. До недавних пор многие люди считали, что настолько реалистично передать выражение мог только Ункэй, гениальный буддийский скульптор, но я хотел бы поддержать теорию, что скульптуру с настолько детально изображённой мимикой всё-таки создал Кайкэй, которого с монахом связывала близкая дружба.

Статуя настоятеля Тёгэн

Высота: 81,8 см

81,8 см Время создания: период Камакура

период Камакура Местонахождение: монастырь Тодайдзи

монастырь Тодайдзи Характеристика: национальное достояние

* Примечание: Это «скрытая буддийская статуя», и её можно увидеть только во время специальных показов два раза в год. Чтобы узнать даты осмотра, посетите сайт монастыря Тодайдзи (на английском языке)

Фотография к заголовку: Статуя настоятеля Тёгэн из монастыря Тодайдзи

Фотографии: Муда Томохиро