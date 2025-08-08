Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: Великий будда Асука в монастыре Асукадэра

Очарование японской буддийской скульптуры

Старейшая в Японии статуя Шакьямуни, которой, как говорят, поклонялись ещё принц Сётоку и Сога-но Умако, находится в Асуке уже 1400 лет, пережив множество изменений на протяжении долгой истории страны.

Сидящая статуя Татхагаты Шакьямуни (яп. Сяка нёрай) в монастыре Асукадэра (деревня Асука, префектура Нара), известная как старейшая сохранившаяся буддийская статуя в Японии, получила народное название «Великий будда Асука».

Вскоре после проникновения буддизма в Японию в 3 году правления императора Ёмэй (588), по просьбе придворного Сога-но Умако, который стремился создать политическую систему, опирающуюся на буддизм, началось строительство монастыря Асукадэра. Это был первый полноценный монастырский комплекс в Японии, в то время он был примерно в 20 раз больше нынешнего монастыря, превосходя по площади комплекс монастыря Хорюдзи.

Работа над статуей Сяка нёрай, главным священным изображением монастыря, началась в 13-м году правления императрицы Суйко (605) и была завершена в 609 году. Статуя Будды была отлита из бронзы, она изображает Будду такого роста, который в сутрах определён как 1 дзё и 6 сяку (примерно 4,8 м). Высота сидящего Будды, таким образом, составляет около половины роста – 2,75 метра. На изготовление статуи ушло 15 тонн меди, а поверхность была покрыта примерно 30 килограммами золота. У статуи продолговатое лицо, большие миндалевидные глаза и лёгкая «архаичная улыбка» – она несёт отчётливый отпечаток континентального искусства того времени.

Статую создал искусный мастер иммигрантского происхождения Курацукури-но Тори, также известный как Тори бусси, «мастер буддийских скульптур Тори». Предполагают, что статуя Сяка нёрай из храма Асукадера была частью триады с бодхисаттвами по обеим сторонам и большим нимбом позади неё, как в другом его шедевре, Триаде Шакьямуни из монастыря Хорюдзи (национальное достояние). Однако в период Камакура (1192-1333) большинство храмовых построек монастыря Асукадэра сгорели от удара молнии, и статуя Сяка нёрай также получила серьёзные повреждения.

После этого статуя долгое время стояла под открытым небом, а в начале периода Эдо был построен скромный храм Ангоин, ставший местом почитания отремонтированной статуи. Нынешний Хондо, Главный павильон, был перестроен в 9 году Бунсэй (1826), в конце периода Эдо (1603-1868).

Несмотря на то, что статуя Великого будды Асука является старейшей в Японии, её формально не могут признать национальным достоянием, поскольку она была восстановлена после пожара периода Камакура. Считалось, что от оригинала остались только глаза и часть пальцев правой руки. Однако рентгеноструктурный анализ и другие исследования, проведённые в 2010-х годах, показали, что большая часть лица и правой руки принадлежит оригиналу. Было отмечено, что восстановленная часть торса могла быть изготовлена из переплавленной меди оригинала. Возможно, в недалёком будущем всё-таки наступит день, когда она будет признана национальным достоянием.

Однако, даже если она пока не может обрести статус национального достояния, Великий Будда Асуки всё равно драгоценен. Несмотря на то, что он пострадал от пожара и лишился бодхисаттв по обе стороны от него, его никогда не перемещали с первоначального места, и он продолжает спокойно восседать на том же постаменте, что и 1400 лет назад, когда впервые был здесь воздвигнут. Принц Сётоку и императрица Суйко, вероятно, глядели на лицо Великого Будды, сложив руки в молитве, как и мы сейчас.

Фотограф Муда Томохиро говорит: «Глядя на миндалевидные глаза Великого будды Асука, чудом уцелевшего в огне, я вспоминаю глаза каменного Будды, найденного в руинах монастыря Лунсин в городе Цинчжоу провинции Шаньдун в Китае. Фотографируя китайские и японские буддийские статуи, созданные с разницей в несколько десятилетий, я вспомнил о тесной связи, существовавшей между полуостровом Шаньдун и землёй Асука в древности».

Будда с его улыбкой, пришедшей из-за моря, преодолевая время и пространство, продолжает наблюдать за всеми живыми существами.

Статуя Татхагаты Шакьямуни (Сяка нёрай, Великий будда Асука)

Высота: 2,75 м

2,75 м Время создания: период Асука (538-710)

период Асука (538-710) Местонахождение: храм Ангоин в монастыре Асукадэра

храм Ангоин в монастыре Асукадэра Характеристика: Важное культурное наследие «Бронзовая статуя Татхагаты Шакьямуни»

Фотография к заголовку: Великий будда Асука в монастыре Асудакэра

Фотографии: Муда Томохиро