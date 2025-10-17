Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя Сюконгодзин (Ваджрапани) в монастыре Тодайдзи

Очарование японской буддийской скульптуры
Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя Сюконгодзин (Ваджрапани) в монастыре ТодайдзиКультура История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Редко можно встретить буддийскую статую с настолько прекрасно выраженным гневом на лице. Это статуя Сюконгодзин (Ваджрапани), «скрытая статуя» в павильоне Хоккэдо (Сангацудо) монастыря Тодайдзи.
В правой руке, которую божество занесло над собой, – ваджра, то есть оружие, используемое для поражения того, что препятствует учению Будды. В буддизме Древней Индии считалось, что Ваджрапани использовал этот ритуальный инструмент для охраны тех мест, где проповедовал Будда. Эти взгляды распространились на Восток, где образ Ваджрапани трансформировался в божеств-защитников Конго-рикиси и охранников ворот Нио, которые обеспечивали мистическую защиту монастырям. Парные статуи воинов Нио, стоящие сейчас у ворот монастырей по всей Японии, происходят от Ваджрапани.
Эта статуя находится в чёрном лакированном шкафу дзуси для священных предметов, спиной к спине с главным образом павильона Хоккэдо – статуей Фукукэнсаку Каннон (Амогхапаша Локешвара). Все буддийские статуи в павильоне обращены на юг, и только расположенный позади них Ваджрапани смотрит на север.
С древних времён статую хранили скрытой и оберегали от солнечного света, поэтому она находится в исключительно хорошем состоянии. Несмотря на то, что она была создана 1300 лет назад, статуя сохранила первоначальную яркость позолоты и красок и является особенно ценной скульптурой. Статуя выполнена из глины, что позволяло выразить тонкие детали, зрителей впечатляет реалистично прорисованный рисунок вен на лбу и руках. Мощь и напряжение фигуры демонстрирует высокий уровень понимания человеческого тела в те времена, когда в Японии начали отказываться от континентальных стилизованных канонов, стремясь к реалистичности.
Насчёт времени создания статуи есть различные теории, и говорят, что это был образ, который особо почитал Робэн, основатель монастыря Тодайдзи. Один из шнуров, которыми завязаны волосы статуи, отсутствует, и с этим связана легенда: согласно «Иллюстрированным рассказам об истории Тодайдзи» (Тодайдзи энги экотоба), когда в монастыре молились об усмирении мятежа Тайра-но Масакадо (смуты годов Дзёхэй-Тэнгё), который происходил с 5 года Дзёхэй (935) до 4 года Тэнгё (941), завязка превратилась в большую пчелу и улетела на поле боя, где ужалила и убила Масакадо, причём сам Масакадо поразил её мечом, и завязка была утеряна. По этой причине статую стали почитать как божество-хранителя, защищающего страну.
Фотограф Муда Томохиро рассказывает: «Когда я включил свет, чтобы фотографировать, меня поразило, насколько статуя сохранила свои яркие цвета. Киноварь и зелёная краска на левой руке особенно поражают яркостью – настолько, что я мог бы подумать, что они нанесены в годы Мэйдзи (1868-1912)».
В ходе совместного исследования Токийского университета искусств и Токийского университета естественных наук проанализировали пигменты, сохранившиеся на поверхности, и пришли к выводам, что статуя действительно была ярко раскрашенной в момент своего создания. Свежесть красок на статуе доносит до наших дней великолепие буддийской скульптуры годов Тэмпё, созданных в период расцвета столицы Хэйдзёкё (совр. город Нара).
Статуя Сюконгодзин (Ваджрапани)
- Высота: 1,7 м
- Время создания: период Нара (годы Тэмпё, 729-749)
- Местонахождение: монастырь Тодайдзи
- Характеристика: Национальное достояние «Статуя Сюкогондзин (хранится в Хоккэдо)»
Примечание: это «скрытая статуя», и её можно увидеть только 16 декабря, в годовщину упокоения монаха Робэна.
Фотография к заголовку: Статуя Сюкогондзин в монастыре Тодайдзи
Фотографии: Муда Томохиро