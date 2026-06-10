Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя Якуси нёрай (Бхайшаджьягуру) в монастыре Син-Якусидзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Будда врачевания Якуси нёрай спокойно сидит в окружении Двенадцати Небесных военачальников. Если просто сложить перед ним руки в молитве, можно ощутить исходящую от него доброту.

Будда Якуси нёрай (санскр. Бхайшаджьягуру) сидит в окружении статуй Двенадцати Небесных военачальников, и вы буквально чувствуете исходящую от него ауру. Монастырь Син-Якусидзи был построен в 19 году Тэмпё (747) императрицей Комё для исцеления императора Сёму от болезни, а статуя была создана в конце VIII века, в начале периода Хэйан (794-1192).

Тело будды довольно упитанное, это придаёт ему умиротворённый вид, а круглое лицо с большими выпуклыми глазами, припухлыми ноздрями и толстыми губами говорит о молодости и здоровье.

В левой руке он держит сосуд с лекарством, а правая ладонь сложена в мудру сэмуи-ин, «мудра бесстрашия», призванную избавить от страха все живые существа. Его расслабленная и спокойная поза излучает то терпение, которое и подобает Будде врачевания.

Голова и туловище вырезаны из цельного куска древесины кая (торрея орехоносная). Руки и ноги сделаны из того же дерева и соединены вместе с учётом текстуры дерева таким образом, чтобы казалось, что вся статуя вырезана из одного куска. По этой причине до проведения Агентством по делам культуры в 1975 году реставрационных работ и исследований считалось, что статуя вырезана из цельного куска дерева.

Зачем было затрачено столько усилий? Создатели статуи хотели вырезать чудодейственную статую Якуси нёрай из одного священного дерева. Вероятно, это было связано с верой древних людей в то, что духи обитают в гигантских деревьях. На статуе нет краски помимо прорисованных тушью глаз, бровей и усов, а также нарисованных киноварью губ – возможно, потому что хотели сохранить вид священного дерева.

К богато украшенному нимбу прикреплены шесть небольших статуэток Якуси нёрай. Они изготовлены из цельных кусков кипарисовика хиноки и имеют высоту около 40 см. Их ладони сложены так же, как и у основной статуи, и вместе они представляют собой «Семь будд Якуси», упоминающихся в сутрах.

Фотограф Муда Томохиро говорит: «Когда я направил свой объектив на главную статую, лицо и тело которой отличаются насыщенной, телесной текстурой, я почувствовал мощную мистическую энергию, исходящую из глубины его глаз. Однако после того, как я некоторое время смотрел на него, эта необузданная энергия утихла, и я ощутил, как меня мягко окутывает свет милосердия».

Статуя Якуси нёрай

Высота: 1,91 метра

1,91 метра Время создания: начало периода Хэйан

начало периода Хэйан Местонахождение: монастырь Син-Якусидзи

монастырь Син-Якусидзи Характеристика: Национальное достояние

Фотография к заголовку: статуя Якуси нёрай в монастыре Син-Якусидзи

Фотографии: Муда Томохиро