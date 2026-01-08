Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: двенадцать Небесных военачальников монастыря Син-Якусидзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Двенадцать Небесных военачальников монастыря Син-Якусидзи – шедевры эпохи Тэмпё (729-749). В их динамичных позах ощущается настоящая сила, и можно помолиться тому из них, который связан с годом вашего рождения, чтобы он придал вам сил в новом году.

В Хондо, Главном павильоне монастыря Син-Якусидзи в городе Нара царит тишина. Однако, стоит лишь переступить порог, как вас встретят двенадцать буддийских статуй в доспехах и с гневными выражениями лиц. Это Двенадцать Небесных военачальников, выстроившиеся в ряд возле главного изображения храма – статуи Якуси нёрай (санскр. Бхайшаджьягуру, национальное достояние).

Двенадцать Небесных военачальников – это сопровождающие Якуси нёрай, которые, как говорят, защищают тех, кто верит в Сутру будды Медицины (Якусикё). Мы видим только двенадцать военачальников, но считается, что каждый возглавляет 7000 воинов, то есть они символизируют воинство в 84 000 человек. Если осматривать павильон, размышляя об этом, статуи впечатляют ещё больше.

Статуи изготовлены с использованием техники содзо, то есть основу статуи лепили из глины – деревянную заготовку, служившую базой скульптуры, обматывали верёвкой, обмазывали глиной, придавая нужную форму, после чего накладывали верхний слой белой глины и окрашивали. Этот метод изготовления буддийских статуй был заимствован из Китая династии Тан в период Тэмпё. В отличие от деревянных статуй периода Асука (538–710), которые вырезали из цельного куска дерева, или позолоченных литых бронзовых статуй, этот метод позволяет использовать пластичность глины для воссоздания реалистичных выражений лица и динамичных поз. Рассматривая статуи одну за другой, вы поразитесь, насколько выразительно показаны различия в их характерах.

Считается, что статуи двенадцати Небесных военачальников в монастыре Син-Якусидзи являются самыми старыми и самыми большими в Японии. Однако, согласно «Записям о происхождении Син-Якусидзи» (Синъякусидзи энги), написанным в период Эдо (1603-1868), они были перенесены из располагавшегося неподалёку заброшенного храма Ивабутидэра, который был большим монастырём в период Нара (710-794), поэтому их происхождение остаётся загадкой.

Ниже мы представим двенадцать божественных военачальников, почитаемых в главном зале, начиная с военачальника Басара и двигаясь против часовой стрелки.



Басара



Анира



Хаира



Бигьяра



Макора



Кубира



Сётора



Синдара



Сантэра



Мэйкира



Антэра



Индара

Фотограф Муда Томохиро говорит: «Когда я фотографировал двенадцать динамичных статуй военачальников, выстроившихся вокруг Якуси нёрай, каждая из них казалась воплощением ауры, которую Будда в центре Вселенной излучает во всех направлениях». Посетители, вероятно, почувствуют то же самое и захотят подольше побыть в этом насыщенном энергией пространстве, ощущая эту ауру».

Система китайского зодиака основана на двенадцатиричном цикле, в которой каждый из знаков цикла ассоциируется с определённым животным, временем суток и направлением. После распространения буддизма в Китае восприятие двенадцати Небесных военачальников, происходящих из Индии, наложилось на двенадцать китайских знаков зодиака. Начиная с периода Камакура (1192–1333) в Японии такие статуи украшали головами соответствующих животных, и им поклонялись как божествам-хранителям, связанным с этими знаками зодиака. Данные же статуи были созданы гораздо раньше, в годы Тэмпё (729–749), поэтому в них ещё не отражены особенности знаков зодиака. Со временем, по мере проникновения представлений о двенадцатиричном цикле в японские верования, в монастыре Син-Якусидзи также стали ассоциировать военачальников с соответствующими знаками цикла.



Мышь (子, нэ): Бигьяра (Национальное достояние)



Бык (丑, уси): Сётора (Национальное достояние)



Тигр (寅, тора): Синдара (Национальное достояние)



Заяц (卯, у): Макора (Национальное достояние)



Дракон (辰, тацу): Хаира (сделан в 1931 г.)



Змея (巳, ми): Индара (Национальное достояние)



Лошадь (午, ума): Сантэра (Национальное достояние)



Овца (未, хицудзи): Анира (Национальное достояние)



Обезьяна (申, сару): Антэра (Национальное достояние)



Петух (酉, тори): Мэйкира (Национальное достояние)



Собака (戌, ину): Басара (Национальное достояние)



Кабан (亥, и): Кубира (Национальное достояние)

Двенадцать божественных военачальников тепло встретят посетителей, пришедших помолиться статуям, представляющим год их рождения, и загадать желания на новый год.

Знак зодиака 2026 года — Лошадь. Генерал Сандилуо, с левой рукой на бедре и копьем в правой, считается божеством-хранителем Года Лошади. Мы молимся ему, веря, что он защитит нас от несчастий в этом году.

Статуи двенадцати Небесных военачальников

Высота: от 1,52 до 1,66 метров

период Нара (годы Тэмпё)

монастырь Син-Якусидзи

Национальное достояние (за исключением поздней статуи Тайра)

