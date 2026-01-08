Очарование японской буддийской скульптуры

Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: двенадцать Небесных военачальников монастыря Син-Якусидзи

Двенадцать Небесных военачальников монастыря Син-Якусидзи – шедевры эпохи Тэмпё (729-749). В их динамичных позах ощущается настоящая сила, и можно помолиться тому из них, который связан с годом вашего рождения, чтобы он придал вам сил в новом году.
В Хондо, Главном павильоне монастыря Син-Якусидзи в городе Нара царит тишина. Однако, стоит лишь переступить порог, как вас встретят двенадцать буддийских статуй в доспехах и с гневными выражениями лиц. Это Двенадцать Небесных военачальников, выстроившиеся в ряд возле главного изображения храма – статуи Якуси нёрай (санскр. Бхайшаджьягуру, национальное достояние).

Двенадцать Небесных военачальников – это сопровождающие Якуси нёрай, которые, как говорят, защищают тех, кто верит в Сутру будды Медицины (Якусикё). Мы видим только двенадцать военачальников, но считается, что каждый возглавляет 7000 воинов, то есть они символизируют воинство в 84 000 человек. Если осматривать павильон, размышляя об этом, статуи впечатляют ещё больше.

Статуи изготовлены с использованием техники содзо, то есть основу статуи лепили из глины – деревянную заготовку, служившую базой скульптуры, обматывали верёвкой, обмазывали глиной, придавая нужную форму, после чего накладывали верхний слой белой глины и окрашивали. Этот метод изготовления буддийских статуй был заимствован из Китая династии Тан в период Тэмпё. В отличие от деревянных статуй периода Асука (538–710), которые вырезали из цельного куска дерева, или позолоченных литых бронзовых статуй, этот метод позволяет использовать пластичность глины для воссоздания реалистичных выражений лица и динамичных поз. Рассматривая статуи одну за другой, вы поразитесь, насколько выразительно показаны различия в их характерах.

Считается, что статуи двенадцати Небесных военачальников в монастыре Син-Якусидзи являются самыми старыми и самыми большими в Японии. Однако, согласно «Записям о происхождении Син-Якусидзи» (Синъякусидзи энги), написанным в период Эдо (1603-1868), они были перенесены из располагавшегося неподалёку заброшенного храма Ивабутидэра, который был большим монастырём в период Нара (710-794), поэтому их происхождение остаётся загадкой.

Ниже мы представим двенадцать божественных военачальников, почитаемых в главном зале, начиная с военачальника Басара и двигаясь против часовой стрелки.

Басара
Басара

Анира
Анира

Хаира
Хаира

Бигьяра
Бигьяра

Макора
Макора

Кубира
Кубира

Сётора
Сётора

Синдара
Синдара

Сантэра
Сантэра

Мэйкира
Мэйкира

Антэра
Антэра

Индара
Индара

Фотограф Муда Томохиро говорит: «Когда я фотографировал двенадцать динамичных статуй военачальников, выстроившихся вокруг Якуси нёрай, каждая из них казалась воплощением ауры, которую Будда в центре Вселенной излучает во всех направлениях». Посетители, вероятно, почувствуют то же самое и захотят подольше побыть в этом насыщенном энергией пространстве, ощущая эту ауру».

Система китайского зодиака основана на двенадцатиричном цикле, в которой каждый из знаков цикла ассоциируется с определённым животным, временем суток и направлением. После распространения буддизма в Китае восприятие двенадцати Небесных военачальников, происходящих из Индии, наложилось на двенадцать китайских знаков зодиака. Начиная с периода Камакура (1192–1333) в Японии такие статуи украшали головами соответствующих животных, и им поклонялись как божествам-хранителям, связанным с этими знаками зодиака. Данные же статуи были созданы гораздо раньше, в годы Тэмпё (729–749), поэтому в них ещё не отражены особенности знаков зодиака. Со временем, по мере проникновения представлений о двенадцатиричном цикле в японские верования, в монастыре Син-Якусидзи также стали ассоциировать военачальников с соответствующими знаками цикла.

Мышь (子, нэ): Бигьяра (Национальное достояние)
Мышь (子, нэ): Бигьяра (Национальное достояние)

Бык (丑, уси): Сётора (Национальное достояние)
Бык (丑, уси): Сётора (Национальное достояние)

Тигр (寅, тора): Синдара (Национальное достояние)
Тигр (寅, тора): Синдара (Национальное достояние)

Заяц (卯, у): Макора (Национальное достояние)
Заяц (卯, у): Макора (Национальное достояние)

Дракон (辰, тацу): Хаира (сделан в 1931 г.)
Дракон (辰, тацу): Хаира (сделан в 1931 г.)

Змея (巳, ми): Индара (Национальное достояние)
Змея (巳, ми): Индара (Национальное достояние)

Лошадь (午, ума): Сантэра (Национальное достояние)
Лошадь (午, ума): Сантэра (Национальное достояние)

Овца (未, хицудзи): Анира (Национальное достояние)
Овца (未, хицудзи): Анира (Национальное достояние)

Обезьяна (申, сару): Антэра (Национальное достояние)
Обезьяна (申, сару): Антэра (Национальное достояние)

Петух (酉, тори): Мэйкира (Национальное достояние)
Петух (酉, тори): Мэйкира (Национальное достояние)

Собака (戌, ину): Басара (Национальное достояние)
Собака (戌, ину): Басара (Национальное достояние)

Кабан (亥, и): Кубира (Национальное достояние)
Кабан (亥, и): Кубира (Национальное достояние)

Двенадцать божественных военачальников тепло встретят посетителей, пришедших помолиться статуям, представляющим год их рождения, и загадать желания на новый год.

Знак зодиака 2026 года — Лошадь. Генерал Сандилуо, с левой рукой на бедре и копьем в правой, считается божеством-хранителем Года Лошади. Мы молимся ему, веря, что он защитит нас от несчастий в этом году.

Военачальник Сантэра, божество-хранитель 2026 года

Военачальник Сантэра, божество-хранитель 2026 года

Статуи двенадцати Небесных военачальников

  • Высота: от 1,52 до 1,66 метров
  • Время создания: период Нара (годы Тэмпё)
  • Местонахождение: монастырь Син-Якусидзи
  • Характеристика: Национальное достояние (за исключением поздней статуи Тайра)

Фотография к заголовку: Статуи двенадцати Небесных военачальников и Якуси нёрай

Фотографии: Муда Томохиро

