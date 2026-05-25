Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя тысячерукой бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвара) в монастыре Тосёдайдзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Эта статуя высотой более пяти метров, у которой почти тысяча рук, внушает благоговение. Ещё со времён периода Нара (710-794) считается, что бодхисаттва Каннон милосердно спасает мириады живых существ.

Огромная статуя с безмятежным выражением лица, десятью ликами на голове и бесчисленными руками вокруг неё представляет собой величественное зрелище. Статуя тысячерукой бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвара), находящаяся в главном павильоне монастыря Тосёдайдзи внесена в список национального достояния Японии.

Во лбу статуи мы видим размещённый вертикально «Сострадательный глаз» (дзигэн), или «Небесное око» (тэнган) – третий глаз, символизирующий мудрость бодхисаттвы, способной видеть истинную природу вещей. Наиболее отличительной чертой этой статуи являются 953 руки разного размера. Считается, что при создании статуи у неё было ровно 1000 рук.

Первоначально изображение тысячерукой Каннон должно было иметь буквально тысячу рук, но поскольку создание такой фигуры требовало непомерных усилий, с периода Хэйан (794-1192) её стали изображать с 42 руками – две сложены в молитве перед фигурой, и 40 рук по бокам. Идея заключается в том, что каждая боковая рука спасает 25 миров, поэтому 40 x 25 = 1000. В Японии такие статуи очень редки, существует всего три «настоящие тысячерукие Каннон», которые действительно имеют 1000 рук: по одной в монастырях Тосёдайдзи, Фудзиидэра (город Фудзиидэра, префектура Осака) и Дзюходзи (город Кётанабэ, префектура Киото).



Между 42 большими руками плотно размещены крошечные кисти рук, что символизирует спасение всех без остатка разумных существ

Эта статуя создана с использованием техники мокусин-кансицу-дзукури, когда из одного куска дерева, в данном случае – из кипарисовика хиноки, изготавливают основу, покрывают её тканью, после чего создают внешний слой при помощи кокусо – смеси древесного порошка и лака. Нижняя часть тела, вероятно, служит для придания устойчивости фигуре с таким обилием рук, и сбоку она выглядит весьма массивной, что придаёт статуе величественный вид.

Монастырь Тосёдайдзи имеет очень долгую историю, в его основании важную роль сыграл монах Цзяньчжэнь, который по приглашению императора Сёму прибыл в Японию из Китая династии Тан после пяти неудачных попыток путешествия, перенеся множество трудностей. Цзяньчжэнь провел около пяти лет в монастыре Тодайдзи, а в 3 году Тэмпё-Ходзи (759) приобрёл бывшую резиденцию аристократа и основал монастырь Тосёдайдзи как новый учебный центр для изучения буддийских учений. Впоследствии храмовый комплекс постепенно достраивался на пожертвования императорского двора, и главный павильон был завершён после смерти Цзяньчжэня.

Главное изображение в главном зале, будда Русяна (Махавайрочана), представляет собой сидящую статую высотой более 3 метров, а с нимбом – 5,15 метра. Справа от него в качестве сопровождающего стоит статуя Якуси нёрай (Бхайшаджья-гуру) высотой 3,36 метра, а слева – статуя Тысячерукой Каннон высотой 5,36 метра. Все три огромные статуи вместе создают впечатляющее зрелище. Между ними стоят Тайсякутэн (Индра) и Бонтэн (Брахма), а по углам зала – Четыре небесных царя (Локапала), которые также входят в число объектов национального достояния. В этом пространстве собраны действительно выдающиеся образцы искусства.

Тысячерукая Каннон занимает особое место в сердце фотографа Муды Томохиро. «Когда я смотрю на её сияющий золотом облик, бесчисленные руки, протянутые позади неё, напоминают мне тёплый солнечный свет, который мягко окутывает меня, и это всегда дарит мне невыразимое чувство покоя».

Статуя бодхисаттвы Каннон

Высота: 5,36 метра

5,36 метра Время создания: период Нара

период Нара Местонахождение: монастырь Тосёдайдзи

монастырь Тосёдайдзи Характеристика: Национальное достояние «Деревянная статуя Тысячерукой Каннон, покрытая сухим лаком (находится в Главном павильоне)»

