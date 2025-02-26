От Оосаки до Тамати: исследуем юго-восточную часть токийского кольца Яманотэ

Прогулки вдоль железнодорожной линии Яманотэ

Высотные жилые районы Оосаки и Сибауры, а также гигантская реконструкция между станциями Синагава и Таканава гэтоуэй могут стать новой визитной карточкой Токио. В то же время старомодная торговая улица вдоль старой дороги Токайдо напоминает о том, что район Синагава богат историей и традициями.

Старое и новое на южной оконечности Яманотэ

Наша прогулка по линии Яманотэ начинается от станции Оосаки, одной из самых южных точек на кольцевой линии и одного из недавно реконструированных районов Токио. Это та часть Токио, которую иностранцы почти не видят. Да и зачем им сюда ехать, спросите вы. В этом, пожалуй, и заключается разница между обычным туристом и целеустремлённым путешественником, исследующим город: последний находит интересное там, где другие видят только банальную обыденность.



Станции кольцевой линии Яманотэ (© Pixta)

Прогуливаясь по новому центру Оосаки, в котором жилые и коммерческие здания стоят бок о бок, вы словно попадаете в один из тех рекламных роликов, в которых строительные компании рекламируют новый урбанистический рай. Он кажется одновременно сюрреалистичным и притягательным.



Берега реки Мэгуро в Оосаки недавно были застроены (© Джианни Симоне)

Хотя станция окружена лесом сверкающих небоскрёбов, вам нужно всего лишь подняться на близлежащий холм, чтобы добраться до достопримечательностей с более длинной историей: 400-летнего синтоистского святилища Ируги и его буддийского соседа, храма Каннондзи (観音寺). В святилище Ируги, где религиозная вера органично сочетается с коммерцией, можно увидеть множество красочных традиционных баннеров, которые рекламируют различные виды молитв. Вы можете заказать молитву за сдачу вступительных экзаменов, избавление от мучительной болезни, рождение здорового ребёнка, успех в бизнесе или поиске своей второй половинки.



В святилище можно купить амулеты и заказать молебны (© Джианни Симоне)

Наконец я добираюсь до уютного берега реки Мэгуро и иду вниз по течению к тому месту, где линия Яманотэ резко сворачивает влево и направляется на север. Любознательные пешеходы могут захотеть проверить, что находится за многоэтажками, теснящимися на набережной. И будто сняв новый слой с луковицы большого города, мы обнаруживаем ещё один холм. Здесь, в центре мегаполиса, который, кажется, никогда не спит, этот маленький уединённый район похож на неожиданный зелёный рай.

На его улицах исключительно тихо, и если прислушаться, то можно различить шелест листьев или ровное дыхание зданий: долгий, протяжный гул кондиционеров и приглушённое жужжание электроприборов.

Поезда на кладбище

Моя следующая цель – мост Ируки. Отсюда открывается прекрасный вид на синкансэны, медленно приближающиеся к станции Синагава, и отправляющиеся от неё зелёные поезда Яманотэ. Если набраться терпения, то вам может повезти увидеть эти два поезда одновременно.

Это по-настоящему притягательное место для любителей наблюдать за поездами. Здесь они могут увидеть самые разные составы, в том числе синие поезда линии Кэйхин-Тохоку и красные поезда линии Кэйкю.

Но это ещё не всё: между многочисленными железнодорожными путями расположено старинное кладбище древнего буддийского храма Токайдзи. Здесь мёртвые могут упокоиться с миром только ночью, когда мимо кладбища перестают проноситься поезда. Кроме того, это, пожалуй, единственное место «в дикой природе» (то есть за пределами станции), где можно подойти к поездам синкансэн почти на расстояние вытянутой руки. Узкая тропинка кладбища, похожего на лабиринт, внезапно упирается в железнодорожную ограду, и пока вы гадаете, что всё это значит, скоростной поезд пролетает мимо и от тихой задумчивости не остаётся и следа.



Старинное кладбище Токайдзи расположено между железнодорожными путями линий Синкансэн, Яманотэ и Кэйкю (© Джианни Симоне)

Направляясь на север в сторону Синагавы по улице Дайити Кэйхин, я дохожу до массивной лестницы, ведущей в Синагава-Дзиндзя. В глубине храмовой территории находится могила Итагаки Тайсукэ (1837-1919), патриота из княжества Тоса (нынешняя префектура Коти), который возглавлял общественное «Движение за свободу и народные права» в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Однако меня больше интересует торговая улица, которую я вижу на другой стороне широкого проспекта.

Старое и новое бок о бок на улицах Токио

Насмотревшись на железобетон, я рад попасть в район Кита-Бамба: тёплый и уютный оазис из двух- и трёхэтажных домов. Узкие улочки, заросшие дикими растениями; крошечный красочный храм по соседству; магазин, торгующий дзёри и гэта (традиционной обувью), который, по словам молодой владелицы, был построен во времена Мэйдзи. Ещё один – хозяйственный магазин «Хосино», такой старый, что его название написано справа налево, как было принято в прошлом. Люди останавливаются по дороге домой, чтобы поболтать с соседями.



Одна из старейших лавочек на улице Кю-Токайдо – магазин традиционной обуви, который открылся в эпоху Мэйдзи (© Джианни Симоне)



Хозяйственному магазину «Хосино» так много лет, что его название написано справа налево, как писали в старину (© Джианни Симоне)

Станция Синагава, расположенная недалеко к северу от Кита-Бамбы, занимает важное место в истории Токио. Ведь именно отсюда начиналась линия Яманотэ за 40 лет до того, как было завершено кольцо, и именно она стала первой жертвой ярости Годзиллы, когда монстр ворвался в Токио в первом фильме 1954 года.

Трудно представить, что станция когда-то выходила прямо к морю. Фактически вся территория к востоку от станции представляет собой мелиорированные земли. В течение многих лет районы Конан и Сибаура, расположенные между станциями Синагава и Таканава гэтоуэй, были негостеприимной землёй складов, фабрик и зданий столичной администрации. Однако с начала века застройщики взяли под свой контроль этот дорогой участок земли, возводя одну многоквартирную высотку за другой и привлекая множество молодых семей.



Воды канала Такахама текут мимо новых жилых кварталов к востоку от станции Синагава (© Джианни Симоне)

В широко раскинувшемся парке Рёкусуй Конан, граничащем с Токийской монорельсовой дорогой, слышны голоса детей. Интересно, что они делают здесь, на этой почти ничейной земле, которая ещё 150 лет назад была покрыта водой. Этот район, возможно, освоен и колонизирован (я насчитал пять высотных домов вокруг парка), но почему-то он всё ещё кажется чужим и ненастоящим, как будто людей здесь быть не должно.

На другом берегу канала беспорядочно разбросанные уцелевшие серые склады, подъёмные краны и рыбацкие лодки напоминают о том, что это не типичный жилой район и в нем всё ещё сохранились шероховатости старой, неприкрашенной версии Токио.

Новая точка на линии Яманотэ

Таканава гэтоуэй, новейшая жемчужина в короне Яманотэ (станция открылась в 2020 году), олицетворяет будущее Токио. Здание станции, спроектированное по проекту архитектора Кума Кэнго, несомненно, красиво, но благоустройство прилегающей территории ещё продолжается. Даже по субботам с гигантской строительной площадки рядом со станцией доносится шум непрекращающихся работ.



Недавно построенная станция Таканава гэтоуэй, архитектор Кума Кэнго (© Джианни Симоне)

Одной из жертв проекта стал туннель обакэ (призрак). Он также известен как туннель куби-магари (сгибающий шею), потому что его потолок настолько низкий (170 сантиметров), что высоким людям приходится наклоняться, чтобы пройти по нему. Увы, в настоящее время там строится новая автомобильная дорога, так что дни туннеля сочтены.



Высота туннеля обакэ всего 170 сантиметров (© Джианни Симоне)

Мы заканчиваем прогулку в Сибауре, недалеко от станции Тамати. Этот искусственный остров – ещё один жилой оазис спокойствия для привилегированных и успешных. Его гигантские бетонные башни заставляют задуматься о том, что произойдёт с их жителями, когда во время следующего сильного землетрясение они столкнутся с незавидной перспективой застрять в своих высотных домах без лифтов, поднимаясь 20-30 этажей по лестнице с водой и едой.

Я размышляю об этом сидя на скамейке у одного из каналов и наблюдая, как над водой скользят поезда монорельсовой дороги.

Фотография к заголовку: Токийский монорельс пересекает залив недалеко от станции Тамати (© Джианни Симоне)