Коти: где природа встречается с историей

Вдали от столиц: путешествия по японской глубинке

Вдали от шумных толп туристов живёт своей жизнью город Коти, родина самурая и политика Сакамото Рёмы и ботаника Макино Томитаро. Прекрасные пейзажи, вкусная еда и разветвлённая трамвайная сеть – не единственные достоинства Коти. Город предлагает любознательным путешественникам познакомиться как с естественной историей, так и с историей зарождения современной Японии.

Недооценённый край

Префектура Коти не пользуется особой популярностью даже среди японских туристов. Например, в исследовании, проведённом Институтом изучения брендов в 2023 году, она заняла лишь тридцать второе место (из 47 префектур), а её показатель в 20,9 балла всего на пару пунктов выше, чем у 10 наименее привлекательных префектур. А жаль, потому что Коти хранит множество секретов, о которых туристы и не подозревают.

К сожалению, общественный транспорт не покрывает всю территорию Коти, большая часть которой отдана дикой природе, и путешествовать без машины может быть непросто. Но и без машины можно обойтись, если держаться поближе к столице префектуры. Город Коти находится в 90 минутах полёта от Токио, а его удобная автобусная и трамвайная сеть позволит вам добраться до всех достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить.

Осмотр Коти следует начинать с самого центра города, где на вершине небольшого холма, недалеко от здания правительства префектуры, возвышается замок Коти. Несмотря на скромные размеры, это поразительное здание. Суровую красоту его каменных стен оттеняют 223 окружающих замок вишнёвых дерева.

Славная история скромного города

Из 12 сохранившихся оригинальных замков Японии замок Коти сохранился лучше всех. Значительная часть крепости сгорела в 1727 году, но была быстро восстановлена в первоначальном виде. Замок пережил несколько войн и приказ нового правительства Мэйдзи о разрушении феодальных укреплений, но в 1950-х годах подвергся масштабной реконструкции.

Замок Коти интересен тем, что все его здания являются историческими сооружениями, а не послевоенными новоделами. К тому же это единственный замок в Японии, в котором до сих пор сохранились как старая крепость, так и дворец. Более того, это единственный замок, где в хоммару (внутренней части замка) до сих пор сохранились все оригинальные сооружения XVIII века.



Замок Коти на вершине холма (© Джианни Симоне)

Хотя Коти находится в стороне от проторённых туристами дорог, его имя вписано в историю Японии. В конце периода Эдо (1603-1867), когда регион ещё назывался Тоса, здесь проходил передний край борьбы против сёгуната Токугава, которая привела к восстановлению императорской власти.

В те неспокойные годы жил Сакамото Рёма, молодой самурай, который выступал за демократию, модернизацию, возрождение японской нации и возвращение власти императорскому двору. Он знаменит, помимо прочего, тем, что в 1866 году принял участие в секретных переговорах, которые привели к военному союзу между Сацума и Тёсю, двумя могущественными западными княжествами, в конечном итоге возглавившими восстание против сёгуната.



Статуя Сакамото Рёмы в Кацурахаме (© Pixta)

За свою роль в движении за модернизацию Сакамото подвергся преследованиям со стороны сторонников сёгуната, и в конечном итоге был убит в возрасте 31 года, позже став национальным героем и героем многих романов, телевизионных сериалов, фильмов и манги, в том числе исторической драмы NHK «Рёмадэн» в 2010 году.

Любителям истории стоит посетить живописный пляж Кацурахама к югу от центра города. Здесь они найдут статую Сакамото и интересный музей, посвящённый ему. Окружённый зелёными соснами, этот пляж – сам по себе прекрасное место для отдыха на природе, с древних времён известное как популярная точка для наблюдения за Луной.



На пляже Кацурахама можно отдохнуть от суеты (© Джианни Симоне)

Чтобы узнать больше о поворотном моменте в истории Японии посетите Мемориальный зал свободы и гражданских прав – музей, где с помощью фотографий, моделей и видеороликов рассказывается о жизни и работе таких важных исторических фигур, как Итагаки Тайсукэ и Накаэ Тёмин.

Древняя тропа пилигримов Сикоку хэнро

Через Коти также проходит маршрут хэнро – паломничества протяжённостью 1400 километров по 88 храмам Сикоку. Храм Тикуриндзи – тридцать первая остановка на этом популярном священном маршруте. Это потрясающе красивый буддийский храм. В Токио или Киото он был бы заполнен туристами каждый день с утра до вечера. Но в Коти вы, скорее всего, найдёте внутри лишь горстку посетителей.



Тикуриндзи (© Джианни Симоне)

Расположенный недалеко от центра города на небольшом холме с серьёзным названием гора Годай, храмовый комплекс утопает в пышной зелени японских клёнов, зелень которых осенью превращается в золото и багрянец. До него легко добраться на автобусе по дороге, идущей через густой лес, покрывающий холм.



Главные ворота Тикуриндзи (© Джианни Симоне)

Проведя некоторое время на территории храма, вы, скорее всего, увидите паломников, некоторых из них в полном облачении, в белых одеждах, покрытых буддийскими письменами, и в соломенных шляпах сугэгаса.



В Тикуриндзи вы можете увидеть паломников, некоторых – в полном облачении, в белых одеждами, покрытыми буддийскими письменами, и в соломенных шляпах (© Джианни Симоне)

Отвлёкшись от наблюдений за паломниками, можно получить огромное удовольствие от прогулки по покрытой мхом и упоительно тихой территории храма. Это волшебное место, в котором покой и умиротворение, которые обычно царят в церкви, воспринимаются ещё острее в окружении природы.

Царство природы: Ботанический сад Макино

Всего в нескольких минутах ходьбы от Тикуриндзи находится ещё одно место, где переплетаются история и природа Японии: ботанический сад Макино префектуры Коти. Доктор Макино Томитаро известен как «отец японской ботаники». Большую часть своей жизни он путешествовал по Японии и собрал более 400 000 ботанических образцов, 1500 из которых впоследствии описал и классифицировал как новые виды.



Ботанический сад Макино (© Джианни Симоне)

В конце концов он достиг своей амбициозной цели – опубликовал альбом «Иллюстрированная флора Японии», всеобъемлющий труд, подытоживающий его обширные исследования. В 2023 году NHK даже посвятила ему телевизионную драму «Рамман», вымышленную историю, основанную на его биографии.



Статуя Макино в реконструкции его кабинета (© Джианни Симоне)

Ботанический сад открылся в 1958 году, через год после смерти Макино. Сад площадью около 8 гектаров, расположенный на холмистой местности, демонстрирует краски четырёх времён года Японии. Здесь собрано более 3000 видов дикорастущих и садовых растений, так или иначе связанных с Макино, в том числе его любимые вишни и азалии, которые цветут весной. Осенью больше внимания привлекают жёлтая патриния, японский клевер и розовые и фиолетовые гетеропаппусы, родственники маргаритки.

Одна из достопримечательностей сада – огромная оранжерея, полная редких и красочных тропических растений, собранных как в Японии, так и за рубежом. Путь сюда лежит через девятиметровую башню, похожую на пещеру, внутри и снаружи покрытую вьющимися растениями и их похожими на щупальца корнями.



Потрясающая оранжерея в ботаническом саду Макино (© Джианни Симоне)

Внутри оранжерея разделена на зоны: джунгли, водный сад и засушливая зона для растений, которые могут выдерживать высокие температуры днём и низкие ночью.



В оранжерее Ботанического сада Макино (© Джианни Симоне)

Чем заняться в городе и что поесть

Вернёмся в город. Лучший способ познакомиться с Коти – это сесть в один из его автобусов или трамваев (от старинных моделей до отаку-версий с изображением местного героя манги Анпанмана), а затем выйти на случайной остановке и исследовать его переулки или прогуляться вдоль реки Кагами. В туристическом информационном центре рядом с вокзалом Коти можно найти множество брошюр и расписаний маршрутов, которые помогут вам ориентироваться в городе.



Трамвай Коти, украшенный изображением Анпанмана и его друзей (© Джианни Симоне)

Несмотря на то, что река Кагами протекает через центр города, она довольно чистая, и летом многие местные жители купаются в ней. В Коти много красивых рек: от Ниёдо в Ино до реки Дой, притока Ниёдо, расположенного примерно в часе езды на машине от города. Они идеально подходят для купания, сплавов на каноэ и рафтинга.

Если после прогулок и путешествий у вас разыгрался аппетит, Коти порадует разнообразием простых и вкусных блюд, от набэяки рамэн (лапши рамэн, которую подают в глиняном горшочке с подогревом) до савати рёри – ассорти из различных видов сашими и моллюсков. Здесь также подают местную коричневую говядину вагю и, пожалуй, самое популярное блюдо региона – кацуо-но татаки, слегка обжаренного бонито или полосатого тунца, приправленного морской солью или цитрусовым соусом на основе пондзу.

Невозможно говорить о Коти, не упомянув юдзу, цитрусовый плод с замечательном ароматом и вкусом, который очень популярен в японской кухне. Как и лимоны, юдзу придаёт особый вкус любому блюду, от маринадов и соусов до десертов. Коти – крупнейший поставщик юдзу в мире, на его долю приходится 55% всего урожая Японии.



Экологически чистые юдзу из Умадзи в префектуре Коти (© Кусано Сэйитиро)

Среди множества мест в Коти, где можно отведать блюда местной кухни, есть два, которые нельзя пропустить. Это уютный крытый рынок Хиромэ с 60 различными закусочными и воскресная торговая улица длиной 1,3 километра, где подают такие традиционные блюда местной кухни, как инака-суси (вегетарианские суси в деревенском стиле, в которых рыба заменена консервированными и маринованными овощами и жареным тофу) и имо-тэн – тэмпура из сладкого картофеля, которая, вероятно, станет одной из ваших любимых японских сладостей.



Свежайшие инака-суси (© Nippon.com)



На рынке можно попробовать ещё горячие имо-тэн (© Джианни Симоне)

Но самое главное в Коти, что, куда бы вы ни отправились, вы, вероятно, будете там единственным иностранным путешественником. Так что, если вы устали от толп туристов в Киото и Токио, теперь вы знаете, куда поехать в следующий раз.

Фотография к заголовку: слева вверху: замок Коти, справа вверху: старинный трамвай, справа внизу: паломники хэнро в соломенных шляпах сугэгаса (все фотографии © Джианни Симоне), слева внизу: рынок Хиромэ (© Pixta)

Статьи по теме