От Окатимати до Ниппори: оживлённая деловая жизнь и тихие часы на северо-востоке линии Яманотэ

Прогулки вдоль железнодорожной линии Яманотэ

От ювелирных украшений и азиатской кухни до храмов и текстильных изделий – отрезок линии Яманотэ между Окатимати и Ниппори полон контрастов, ведь он проходит через самые тихие и самые шумные районы Токио. В северо-восточной части города скрываются малоизвестные исторические памятники, святилища и заведения с сомнительной репутацией.

Квартал охотников за драгоценностями

Наша прогулка от станции Окатимати до Ниппори полна сюрпризов, таких, как Даймонд авеню и Пёрл-стрит в южном и восточном районах Окатимати.



В Окатимати ценители ювелирных украшений найдут множество выгодных предложений (© Джианни Симоне)

Забудьте о Пятой авеню в Нью-Йорке и лондонской Бонд-стрит. Это скромный, ничем на первый взгляд не примечательный район Токио, где вы не найдёте ни одного элитного магазина. Тем не менее, именно здесь находится лучший ювелирный район Японии, где продают, обрабатывают и оценивают драгоценности.



Атмосфера этой вульгарной роскоши причудливо оттеняется сложными экзотическими запахами кухонь многочисленных индийских и непальских ресторанов. Пьянящая смесь кардамона, куркумы и гарам-масалы создаёт сложный и многослойный аромат, который одновременно успокаивает и воодушевляет.



Линия Яманотэ насчитывает 30 станций (© Pixta)

Уэно: история, музеи, еда и многое другое

Окатимати соединён с Уэно торговой улицей Амэя ёкотё (сокращённо Амэёко), на которой в первые послевоенные годы располагался чёрный рынок. Если в 1940-х и 1950-х годах он специализировался на конфетах (амэ на японском) и американских товарах (ещё один источник названия Амэ), то сейчас на прилавках можно найти всё, от спортивных товаров, импортной одежды и косметики до сушёных продуктов, специй и свежих овощей.



Торговая улица Амэёко в Уэно (© Pixta)

В течение всего дня оживлённые переулки этого района забиты туристами, но лишь немногие из них осмеливаются зайти в малоизвестное здание Амэёко Центр, где продаются экзотические продукты. В подвале центра располагается миниатюрный азиатский рынок, торгующий свежей рыбой, зеленью, специями, приправами, овощами и другими продуктами из Таиланда, Индии, Вьетнама и Китая.



На подземном рынке в здании Амэёко Центр продаются продукты со всей Азии (© Джианни Симоне)

У Уэно богатая история. В 1868 году, в конце периода Эдо, это был последний оплот сопротивления 2000 сторонников режима Токугавы, которые насмерть сражались с превосходящими силами императорских войск. С 1883 года станция Уэно соединяла столицу с севером Японии и долгое время оставалась самой загруженной станцией страны.

С середины 1950-х по середину 1970-х годов тысячи молодых людей из северного региона Тохоку приезжали в Токио на так называемых сюдан сюсёку рэсся (поездах массового трудоустройства). Этих ищущих работу подростков, только что закончивших среднюю школу, называли кин-но тамаго (золотые яйца). Они находили работу на фабриках, в магазинах и на стройках, внося свой вклад в создание японского экономического чуда.

В прошлом для этих поездов на станции Уэно была выделена платформа под номером 18. Её больше нет, но у входа на платформу 15 стоит памятник этим невоспетым героям. На нем начертано стихотворение танка Исикавы Такубоку: «Я скучаю по акценту моего родного города, я иду послушать его в толпе на вокзале». Другой памятник перед станцией посвящён песне Идзавы Хатиро «Ах, станция Уэно», которая была популярна среди мигрантов.



Слева – увековеченный стих Такубоку на станции Уэно; справа – памятник знаменитой песне Идзавы (© Pixta)

Если в Амэёко сохранился дух послевоенного чёрного рынка, то в парке Уэно, окружённом многочисленными музеями, царит атмосфера науки, искусства и просвещения. До парка можно добраться разными путями. Один из них – Свободный Проход с Востока на Запад, также известный как Панда-мост. Он был построен в 2000 году, чтобы в случае стихийного бедствия облегчить людям, живущим на восточной стороне станции, и где меньше открытых пространств, эвакуацию в Уэно-парк на западной стороне.

Помимо семей, парочек и туристов, в парке Уэно, одном из немногих мест в центре Токио, можно встретить немало бездомных. Вот один из них лежит перед станцией, и проезжающий мимо полицейский патруль не обращает на него внимания. Ещё один нашёл удобное место за информационным щитом. В ушах у него наушники, он читает книгу в мягкой обложке.

Больше бездомных в дальнем конце парка. В основном это люди зрелого возраста, многие в масках и бейсболках, забытые обществом жертвы периода бурного экономического развития.

Ещё одно место, неизвестное большинству туристов, – храм Канъэйдзи, расположенный сразу за парком Уэно. Удивительно, что этот буддийский монастырь, обладавший немалой властью во времена правления рода Токугава (1603-1868), сегодня почти забыто, несмотря на то что находится оно всего в 10 минутах ходьбы от одного из самых популярных и многолюдных мест Токио. Недоступный для большинства во времена сёгуна, сегодня этот храм оказался никому не нужен.

Полностью разрушенный во время битвы, положившей конец режиму сёгуната, Канъэйдзи сейчас занимает лишь небольшую часть своих исконных священных земель. Но посетить его всё равно стоит. С храмового кладбища открывается вид на могилы, проезжающие поезда, в том числе и наш любимый Яманотэ, и захудалые отели. Это ориентиры на пути к нашему следующему пункту назначения.



Восстановленный храм Канъэйдзи – островок покоя среди городского шума (© Pixta)

Звуки тишины: Долина камышовок

Район Угисудани – прекрасная иллюстрация теории психоаналитика Зигмунда Фрейда, согласно которой людьми управляют две основные силы: сексуальный инстинкт, или инстинкт жизни (Эрос), и инстинкт смерти (Танатос). Отель «Эрос» находится у северного выхода станции, рядом с которым находится огромное количество отелей для свиданий. Некогда популярный квартал гейш, этот район превратился в настоящую цитадель секса. Серое, зловонное средоточие кафе с липкими столиками, шашлычных и грязных общественных туалетов. Забудьте «Идеальные дни» Вима Вендерса, этот район выглядит как дешёвая подделка под Токио из второсортного фильма. И подумать только, что Угуисудани (Долина камышовок) когда-то ассоциировалась с природой и пением птиц.



У северного выхода станции Угуисудани раскинулся большой район отелей для свиданий (© Джианни Симоне)

Если у северного выхода оживлённо и довольно многолюдно, то на другой стороне станции живёт очень мало людей, поскольку пространство там почти полностью занято обширным кладбищем Канэйдзи. Поэтому Угуисудани одна из самых малозагруженных станций линии Яманотэ, меньше пассажиров проходит только через недавно открытую станцию Таканава Гейтуэй (около 23 000 человек, согласно опросу JR East, проведённому в 2023 году).

Внутренняя сторона кольца от Угуисудани до Ниппори и далее занята храмами и кладбищами. В период Эдо район Ниппори находился на окраине Токио. Многие деревянные храмы были перенесены сюда из центра города, чтобы уменьшить риск возникновения пожаров, а их территории были сохранены в качестве противопожарных зон.

По иронии судьбы нетронутые храмы, расположенные вокруг замка Эдо, несколько раз сгорали дотла, в то время как районы вокруг станции Ниппори не только никогда не испытывали значительных пожаров, но и не пострадали ни от Великого Токийского землетрясения 1923 года, ни от американских бомбардировок в конце Второй мировой войны.

Янака – одно из таких мест. Этот исторический район, расположенный внутри кольца Яманотэ, сохранил большую часть своего старинного очарования и архитектуры. Начиная с периода Эдо, Янака процветал как храмовый город и с годами стал убежищем для многих ремесленников, владельцев магазинов и художников.



Дзёмёин, один из самых малоизвестных храмов Токио, расположен к западу от Угисудани (© Джианни Симоне)

Мы покидаем Угисудани и, из-за отсутствия стен или ворот, почти по ошибке попадаем на кладбище Янака, одно из трёх главных токийских мест погребения. Чтобы сократить дорогу, жители ходят через него напрямик; здесь также нередко можно увидеть любителей бега и велосипедистов. Прогуливаясь по его тихим тропинкам, я натыкаюсь на банки из-под пива и даже на детскую площадку. Здесь живые и мёртвые разделяют пространство и немного тишины.



В Угисудани Эрос и Танатос разделяются лишь железнодорожными путями. (© Джианни Симоне)

Это кладбище – своего рода пограничное пространство между мирами. В его огромном лабиринте (7000 могил на 25 акрах) легко заблудиться, и единственный способ сориентироваться – следовать за грохотом невидимых поездов, проходящих у подножия холма.

Но в Янаке можно найти не только надгробные памятники. Пейзаж здесь изобилует натуральными зелёными и коричневыми оттенками. Здесь пахнет землёй, цветами и молодой листвой, тишину нарушает только перезвон храмовых колоколов, а рядом с могилами ветер раскачивает мемориальные таблички с именами. Это, возможно, один из самых спокойных районов в центре Токио. Сегодня торговая улица Янака Гиндза и музей Асакура входят в список достопримечательностей каждого туриста, но я считаю, что извилистые аллеи вокруг них интереснее.

Если вы ещё не устали от храмов, посетите Тэннодзи, основанный более 700 лет назад, где вас приветствует сидящий бронзовый Будда. А на деревянных воротах Кёдзи до сих пор видны отверстия от пуль, датируемые 1868 годом, напоминая о кровавом конце режима Токугавы.



Отверстия от пуль в Кёдзи напоминают о драматическом конце эпохи сёгуната в Японии (© Джианни Симоне)

Город для тех, кто создаёт моду: Ниппори

Мы переходим пути на станции Ниппори и заканчиваем сегодняшнюю прогулку. На внешней стороне кольца мы вспоминаем, что, к сожалению, в Токио очень мало зелени. Центральные районы 23 муниципалитетов, входящих в столичный Токио, на 82% покрыты асфальтом и бетоном, в то время как Лондон на 62% состоит из городской инфраструктуры и на 30% – из парков.

Восточная часть Ниппори – это сплошь твёрдые поверхности, серые здания и асфальт между ними. Здесь царит атмосфера безликости, нарушаемая только яркими красками Ниппори Сэнъигай, текстильного городка, где можно найти ткани, пуговицы, ленты и принадлежности для шитья на любой вкус.



Текстильный городок в Ниппори славится по всей Японии и за её пределами (© Джианни Симоне)

