Почему в Японии нельзя хоронить в земле? Проблемы мультикультурного общества в Японии

В префектуре Ойта протесты местных жителей привели к остановке проекта создания кладбища для погребения мусульман. Захоронение останков в земле не запрещено законом, однако аналогичные проблемы возникают и в других префектурах. Почему в Японии так трудно найти кладбище для предания останков земле? В условиях притока иностранной рабочей силы и усилий Японии по созданию мультикультурного общества эта проблема становится всё ощутимее.

Мэр посёлка против проекта

Уроженец Пакистана Хан Мухаммед Тахир Аббас приехал в Японию на учёбу в 2001 году. Сейчас он занимает должность профессора университета Азии и Тихого океана Рицумэйкан, а также возглавляет религиозную организацию «Ассоциация мусульман Бэппу» в префектуре Ойта. «Японцы очень приветливые, среди них много хороших людей», – отмечает Хан. Он получил японское гражданство и считает Японию второй родиной.

Хан искренне любит Японию, но когда речь заходит о проблеме кладбища для погребения мусульман, которую пытается решить Ассоциация, выражение его лица перестаёт быть добродушным.



Хан Музаммед, глава Ассоциации мусульман Бэппу. После окончания докторантуры университета Кюсю с 2007 года он преподаёт в университете Азии и Тихого океана Рицумэйкан. (фото Судзуки Кантаро, 9 октября 2020 года, город Бэппу)

«В исламе кремация запрещена. Но в Японии очень мало кладбищ, где можно похоронить тело, предав его земле. Некоторые мусульмане, живущие на острове Кюсю и в регионе Тюгоку, тратят огромные деньги, чтобы перевезти тела усопших родственников в регион Канто, где есть специальные кладбища. Я хочу как можно скорее создать такое кладбище на Кюсю, чтобы решить эту проблему коренным образом», - с раздражением говорит он, пристально глядя мне в глаза.

В декабре 2018 года Ассоциация мусульман Бэппу приобрела под кладбище земельный участок в соседнем посёлке Хидзи. Это был первый подобный проект на Кюсю, поэтому он широко освещался в прессе и оказался в центре внимания. Приобретённый участок располагался на холме, вдали от жилых домов. Ассоциация планировала завершить строительство кладбища в 2020 году.



Участок на холме, изначально приобретённый Ассоциацией мусульман Бэппу для строительства кладбища. Он находится как минимум в 15 минутах езды на машине от центра посёлка Хидзи. (7 октября 2020 года, посёлок Хидзи, префектура Ойта, фото Судзуки Кантаро)

Однако успешно начатый проект зашёл в тупик в связи с протестами местных жителей. Ассоциация вступила с жителями в диалог, предложила в качестве альтернативы создать кладбище на муниципальном участке, и стало казаться, что решение проблемы близко. Однако в августе 2024 года на выборах главы посёлка кандидат Абэ Тэцуя, противник строительства кладбища, победил действующего главу с преимуществом в 3 500 голосов, и проект вновь оказался под угрозой. После победы на выборах Абэ неуклонно придерживается провозглашённого во время предвыборной кампании курса, отказываясь продать муниципальный участок Ассоциации мусульман. Без покупки муниципального участка Ассоциация не сможет реализовать свой проект. Хан намерен продолжать переговоры с администрацией посёлка, однако ситуация выглядит безнадёжной.

Кремация в Японии

До середины ХХ века в Японии кремировали около 50% тел. Обычай погребения останков в земле сохранялся преимущественно в сельской местности. Сейчас в Японии доминирует кремация, и обычные японцы даже не вспоминают, что помимо кремации существует такой способ похорон, как погребение останков в землю. Согласно санитарно-административному отчёту Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, из 1 628 048 проведённых в 2022 году похорон 99,97% (1 627 558) приходится на кремацию, а захоронение останков в землю составляет лишь 0,03% (490 случаев).

В отличие от обычных японцев, для которых способ захоронения останков не связан с религией, у мусульман погребение в землю является одним из постулатов ислама. В иудаизме, христианстве и исламе, считающихся авраамическими религиями, верующие предпочитают погребение в землю, чтобы обеспечить себе возможность воскрешения после смерти. При этом, в отличие от христиан, многие из которых согласны на кремацию, большинство мусульман настаивает на погребении.

Японский закон «О погребении» не запрещает захоронение останков в земле. Однако сейчас, когда кремация стала нормой, в Японии практически не осталось кладбищ, разрешающих погребение. Поэтому создание кладбищ, где можно предать останки земле по канонам ислама, является важной задачей для всех проживающих в Японии мусульман.

Владельцем кладбища могут являться органы местной власти, общественные и религиозные организации. Ассоциация мусульман Бэппу зарегистрирована в качестве религиозной организации, поэтому отвечает данному требованию. В соответствии с законодательными нормами и директивами местных органов власти Ассоциация заручилась согласием части местных жителей. Однако остальные жители продолжают протестовать, препятствуя реализации проекта. Почему сложилась такая ситуация?

Три предубеждения против погребения в земле

Проект Ассоциации мусульман Бэппу – не единственный пример проекта создания кладбища для мусульман, зашедший в тупик в связи с мощным протестом местных жителей. Аналогичный случай произошёл в городе Сакурагава префектуры Ибараки.

Локальные законодательные акты Сакурагавы не требовали проводить собрание для жителей, чтобы оповестить их о строительстве кладбища. Сотрудничающий с мусульманами буддийский храм провёл переговоры с городской администрацией, выдающей разрешения на строительство кладбищ, и в сентябре 2023 года получил соответствующее разрешение. Узнав о данном проекте, местные жители стали протестовать, и в конце концов представителю мусульман пришлось подать заявку на аннуляцию полученного разрешения. Весной 2024 года проект был отозван.

В обоих случаях представители мусульман действовали в соответствии с законодательством, однако мощные протесты местных жителей срывали их планы. Эти два примера отражают проблемы, с которыми сталкиваются проживающие в Японии мусульмане. Протесты местных жителей обусловлены тремя причинами:

Беспокойство о санитарно-гигиенической стороне не принятого в современной Японии типа погребения Смутные опасения по отношению к такой малознакомой религии, как ислам Чувство, что их мнение не учитывается в процессе планирования.

Напомню, что и в Бэппу, и в Сакурагаве всё было сделано в соответствии с законом. Нетрудно понять мусульман, разгневанных невозможностью получить разрешение несмотря на то, что они делают даже больше, чем требуется по закону. Однако не следует забывать об особенностях японского общества – протесты местных жителей крайне осложняют реализацию любых проектов.



Мусульмане совершают молитву в мечети Бэппу. Мечеть насчитывает около 300 прихожан, среди которых преобладают студенты. (9 октября 2020 года, город Бэппу префектуры Ойта, фото Судзуки Кантаро)

«Только не рядом с нами»

Протесты местных жителей против создания нежелательной инфраструктуры известны под названием NIMBY (Not in my backyard, «Не на моем заднем дворе»). Жители понимают значимость инфраструктурного объекта, но возражают против его строительства по месту жительства. С этой проблемой часто сталкиваются проекты сооружения заводов по переработке отходов, атомных электростанций и других социально значимых объектов.

Протесты против создания кладбищ для мусульман – разновидность NIMBY. Во время интервью многие жители, выступающие против строительства проекта, говорили следующее: «Я осознаю, что религиозная дискриминация мусульман недопустима, и стремлюсь понять общественную значимость кладбища для захоронения останков в землю. Но всё-таки мне не хочется, чтобы этот объект строили у меня по соседству».

По данным почётного профессора университета Васэда Хирофуми Тэнда, в 2024 году в Японии проживает около 350 000 мусульман. Несмотря на прирост численности мусульман, многие японцы мало знают об исламе. Японец, не являющийся мусульманином, вряд ли пойдёт в мечеть или станет прислушиваться к мнению мусульман.

«В современной Японии возникла потребность в диверсификации способов похорон. Это связано не только с исламом. Думаю, что нам следует задуматься о разнообразии похорон у людей разных культур и решать связанные с этим задачи», - считает Окаи Хирофуми, адъюнкт-профессор университета Киото Сангё. Действительно, в Японии постепенно появляются новые способы похорон. Например, вместо надгробия над урной с прахом сажают дерево, или развеивают прах над морем. Всё чаще мы хороним людей в соответствии с их предсмертной волей, однако живущие в Японии мусульмане не могут добиться возможности погребения по канонам своей религии.



Мусульмане молятся в мечети Ниси-Тиба возле университета Тиба. (20 мая 2022 года, город Тиба, Тюо-ку, фото Судзуки Кантаро)

Рост числа мусульманского населения в Японии повышает значимость кладбищ, где разрешено погребение останков в землю. На фоне сокращения работоспособного населения в супер-стареющем обществе в Японии наблюдается приток иностранной рабочей силы. Вполне естественно, что среди них есть мусульмане. С учётом тенденции к росту числа иностранных рабочих проблема с захоронением останков может возникнуть в любом уголке Японии.

Мы не сможем добиться коренного решения проблемы, если будем возлагать ответственность за её решение исключительно на мусульман. Если Япония стремится к созданию мультикультурного общества, необходимо вести диалог с мусульманами и другими слоями населения, предпочитающими погребение кремации. Сможем ли мы воспринять мусульман как соседей и решиться на создание подобного кладбища рядом со своим домом? Думаю, что такое решение должно быть принято на уровне общества в целом.

Фотография к заголовку: кладбище Хондзё Кодама в префектуре Сайтама, где разрешено захоронение останков в земле. Сюда приезжают из Кансая и других удалённых регионов. Здесь встречаются могилы не только мусульман, но и христиан. (24 мая 2022 года, город Хондзё, префектура Сайтама, фото автора статьи)

