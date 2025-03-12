Ямадзаки Эма, режиссёр фильма «Начальная школа – это маленькое общество», удивившего весь мир

Как воспитываются дисциплина и умение работать в коллективе? Об этом рассказывает документальный фильм, снятый в одной из токийских публичных начальных школ. Съёмки, продлившиеся в течение года, стали для режиссёра Ямадзаки Эма дорогой к самопознанию.

Режиссёр документальных фильмов. Родилась в 1989 году в городе Кобэ. Окончила факультет кинопроизводства Нью-Йоркского университета. Начинала свою карьеру в качестве помощницы режиссёра Сэма Полларда. В 2017 году выпустила фильм «Обезьяньи проделки: приключения авторов «Любопытного Джорджа» о жизни супругов – авторов серии детских книг «Любопытный Джордж». Автор «Косиэн – поле мечты» (2020) и других документальных фильмов.

«Движение суперэкспрессов синкансэн и обычных поездов контролируется с точностью до секунды, и все воспринимают это как должное», «На всей территории огромного Токио поддерживается идеальная чистота», «Потерянные и забытые вещи всегда сдаются в полицию и возвращаются их владельцам». Эти и другие удивительные истории рассказывают побывавшие в Японии иностранцы.

Откуда берутся такие качества, как дисциплина, порядок и умение работать в коллективе? Фильм «Начальная школа – это маленькое общество», вышедший на экраны в декабре 2024 года, демонстрирует школьную жизнь без прикрас, утверждая, что именно шесть лет начальной школы превращают детей в настоящих японцев.

Действие фильма происходит в начальной школе Цукадо, расположенной в токийском районе Сэтагая. Во время съёмок фильма, пришедшихся на период пандемии COVID-19, Ямадзаки провела с первоклассниками и шестиклассниками этой школы 150 дней (700 часов).

Японским педагогам и родителям этот фильм кажется отражением привычных будней. Однако на зарубежных зрителей фильм произвёл огромное впечатление. Вид детей, убирающих классы и раздающих школьные обеды, система дежурств, активное участие детей в подготовке спортивных фестивалей и других школьных мероприятий, поразили воображение. В Финляндии фильм показывали по всей стране в 20 кинотеатрах, причём в Хельсинки показ длился четыре месяца. В Германии и США фильм был отобран для участия в кинофестивалях, в Корее его показали по телевидению. Кроме того, короткометражный фильм «Инструменты бьющегося сердца», созданный на основе этой картины, был номинирован в категории короткометражных документальных фильмов американской премии «Оскар» 2025 года.



«Начальная школа – это маленькое общество» (© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour)



«Начальная школа – это маленькое общество» (© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour)

Дети превращаются в настоящих японцев именно в начальной школе

Версия фильма на английском языке называется «Воспитание японца» (The Making of a Japanese). При переводе на японский язык название звучит довольно резко, но это не смущает Ямадзаки. «В шестилетнем возрасте дети во всём мире одинаковы, но 12-летние японские дети определённо отличаются от западных сверстников. В школе детям дают различные обязанности, и они постепенно учатся быть взрослыми. Образование формирует человека, а публичные школы в Японии воспитывают умение работать в коллективе. Концепция образования в Японии вне всякого сомнения значительно отличается от концепции других стран».

Отец Ямадзаки – уроженец Великобритании, мать – японка. Она родилась в Кобэ, училась в публичной начальной школе в Осаке, затем поступила в международную школу в Кобэ. После окончания школы Ямадзаки изучала кинопроизводство в Нью-Йоркском университете и сейчас работает в Нью-Йорке.

«Я считала себя японкой, но в начальной школе я была единственной полукровкой с каштановыми волосами, владеющей английским языком. Я постоянно размышляла о том, почему только я непохожа на всех, и что такое быть японцем».

В США Ямадзаки заслужила репутацию ответственного и пунктуального работника, который вносит большой вклад в работу команды.

«Я не делала ничего особенного, но меня хвалили. Я привыкла отвечать “Это нормально для японцев”. Но около десяти лет назад в моей жизни был период, когда я часто задавала себе вопрос “Кто я такая?”. Размышляя об этом, я поняла, что мои особенности и жизненные ценности заложены именно в период обучения в начальной школе»/



Режиссёр Ямадзаки Эма (фото Ханаи Томоко)

Наиболее яркие воспоминания о начальной школе связаны у Ямадзаки со спортивным праздником в шестом классе. Во время демонстрации упражнений по спортивной гимнастике шестиклассники, забравшись друг на друга, сделали огромную пирамиду, вызвав бурю оваций среди пришедших на праздник родителей и жителей окрестных домов.

«На первой тренировке эта задача показалась мне невыполнимой. Мы тренировались на протяжении многих недель, и постепенно пирамида стала получаться. Перед выступлением я чувствовала огромное напряжение, понимая, что ошибиться нельзя. Когда мы успешно продемонстрировали пирамиду, я ощутила радость от достижения цели и плакала вместе с одноклассниками. Теперь я понимаю, что тот опыт помогает мне прилагать усилия для выполнения стоящих передо мной задач. Выполняя это упражнение в 11-12 лет, мы понимаем, что приложенные усилия приносят результат. Это очень ценный опыт».

«Спортивный праздник и концерт – значимые события для каждого ребёнка. В японских школах эти мероприятия проводятся каждый год, и считаются кульминационными моментами школьной жизни. В международной школе тоже есть спортивный праздник, но он проводится без подготовки, поэтому не предусматривает работу в коллективе. Западные ценности отдают приоритет развитию индивидуальности и выявлению сильных сторон ребёнка».

Осознав различия в образовательных подходах между странами, Ямадзаки решила создать документальный фильм о японской начальной школе, чтобы познакомить с ней весь мир. Найти школу, которая согласится на длительную съёмку, оказалось нелегко. После шести лет безуспешных поисков Ямадзаки удалось заручиться содействием властей токийского округа Сэтагая, который принимал олимпийскую делегацию из США, под предлогом «углубления международного взаимопонимания в период проведения Олимпиады в Токио».

Забота о ближнем, взаимопомощь и ответственность

Наряду с трогательными эпизодами в фильме есть сцены, заставляющие зрителя усомниться, стоит ли заходить так далеко. Например, дежурный ученик проверяет, насколько аккуратно стоит в шкафчике сменная обувь, а учитель во время репетиции выпускной церемонии требует идеального выполнения всех движений. В сцену стажировки для учителей включён комментарий профессора университета: «Умение работать в коллективе и покорность, воспитываемые в японских школах – это не только достоинство. Это палка о двух концах».

«Воспитание духа сострадания, помогающего воспринимать проблемы других детей как свои собственные, а также духа взаимопомощи – это сильная сторона японских начальных школ. В этом заключается главное послание моего фильма», - подчёркивает Ямадзаки.

«Фильм затронул сердца зарубежных зрителей, и мы получили множество восторженных отзывов о японских детях. Приведу один из комментариев, полученных в Финляндии: “Фильм – учебник создания сообщества. Он поможет нам переосмыслить свой подход к образованию”. В Финляндии главным принципом воспитания является свобода, но это приводит к появлению детей, способных думать только о себе. Мне кажется, что японский подход станет подсказкой для решения этой проблемы», – говорит Ямадзаки.



Показ фильма в Финляндии (© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour)



Показ фильма в Финляндии (© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour)

Ямадзаки вспоминает ещё об одном распространённом отзыве, вызывающем у неё удивление. После просмотра фильма зрители проводят связь между его содержанием и эпизодом, когда болельщики японской сборной убирали мусор после матча на чемпионате мира по футболу.

«Куда бы я ни поехала, зрители вспоминали эпизод подбирающих мусор болельщиков, связывая его с фильмом. Думаю, это объясняется преставлением о японцах как об аккуратных людях и высоких профессионалах».

Каковы особенности японцев? По словам Ямадзаки, совместившей съёмки фильма с работой по самопознанию, наиболее значимой особенностью является чувство ответственности: «Уже с первого класса японским детям поручают определённые обязанности – открывать окна в классе, раздавать школьные обеды, убираться и так далее. Думаю, что чувство ответственности за надлежащее выполнение порученной работы заложено в нашей ДНК. Это положительное качество, но в современном обществе для некоторых людей груз ответственности оказывается слишком тяжёлым».

«В других странах к детям относятся как к детям и не нагружают их обязанностями. Поэтому такие японские телепередачи, как “Первый раз за покупкой”, вызывают у иностранцев огромное удивление. Ответственность – одно из ключевых слов, характеризующих Японию. В этом есть плюсы и минусы, но мне кажется, что хорошего больше»

Репортаж и текст статьи: Исии Масато, редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Ямадзаки Эма, режиссёр документальных фильмов (фото сделано Ханаи Томоко 15 января 2025 года в Сибуя, Токио)

Информация о фильме

«Начальная школа – это маленькое общество»

Премьера в Японии: 13 декабря 2024 года в кинотеатре «Свитч Гиндза» (Токио) и других кинотеатрах по всей стране

Дистрибьютор: Happinet Phantom Studios

Режиссёр и редактор картины: Ямадзаки Эма

2023 год, Япония/США/Финляндия/Франция, цветной фильм, 99 минут, 5.1ch

Официальный Интернет-сайт фильма: https://shogakko-film.com/

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