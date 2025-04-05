Храпите ли вы во сне? Исследование показывает, что 48,5% людей испытывали проблемы с храпом, и 80% из них не обращаются за советом

Храпите ли вы во сне? Исследование показывает, что 48,5% людей испытывали проблемы с храпом, и 80% из них не обращаются за советомЗдоровье
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С 2017 года компания «Фурансу бэддо» (район Синдзюку, Токио) уже в четвёртый раз проводит «Опрос актуальной ситуации с храпом», в ходе которого опрашивает 1000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет.
Процент людей со средней продолжительностью сна в шесть часов и более со времени предыдущих трёх опросов в опросе 2025 года увеличился с примерно 50% до почти 60%. В последние годы всё шире обсуждается связь между здоровьем и качеством и количеством сна, и можно предположить, что люди стали уделять больше внимания здоровому сну.
Число людей, испытывающих проблемы с храпом, выросло с 38,1% в 2017 году до 48,5% в 2025 году. 54,2% мужчин и 42,8% женщин осознают, что храпят, и храп является основной проблемой сна для обоих полов. Кроме того, говоря о продолжительности сна, люди, страдающие храпом, как правило, спят меньше.
Из тех, кто сталкивался с проблемами храпа, 68,7% ответили, что ни с кем об этом не говорили, а 10,3% ответили, что хотели поговорить, но не удалось.
Гохира Ясунобу, директор Мемориальной хирургической больницы Саппоро, отмечает, что среди заболеваний, связанных с храпом, особого внимания требует синдром апноэ во сне. Поскольку синдром апноэ во сне может усугубить симптомы гипертонии, инсульта и инфаркта миокарда, а чрезмерная сонливость в дневное время может стать причиной несчастных случаев, важно проконсультироваться с врачом или специалистом и принять соответствующие меры.
Фотография к заголовку: PIXTA
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